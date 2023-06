L’ONU, avec tous ses offices satellites, veut dominer le monde

Après la fausse pandémie de coronavirus et la fausse campagne de vaccination expérimentale basée sur une nouvelle technologie jamais prouvée comme étant efficace c’est maintenant le grand retour du réchauffement du climat. La stratégie est simple : il faut maintenir les peuples dans un état de sidération en les terrorisant par des déclarations apocalyptiques. « On va tous griller comme des toasts » avait dit d’un ton péremptoire Christine Lagarde lorsqu’elle occupait le poste de directrice du FMI ou de la Banque Mondiale, je ne sais plus étant donné le peu d’attention que je porte à ses compétences dans le d

omaine de la monnaie et de la finance. L’IPCC, je le rappelle un organisme politique et pas du tout scientifique, continue d’incriminer les prétendus gaz à effet de serre comme étant le facteur prépondérant de ce changement du climat. L’évolution du climat, selon cet organisme onusien, doit être maitrisée afin de ne pas dépasser 1,5 degrés « en moyenne » de plus que la température relevée, ou plutôt calculée, vers les années 1750-1800, juste avant l’avènement de l’ère dite industrielle. Cette référence est en elle-même fallacieuse puisque l’Europe mais également l’ensemble de l’hémisphère boréal sortait à peine d’une période de climat froid appelé le « petit âge glaciaire » qui dura environ trois siècles. Au milieu du XVIIIe siècle la Seine, la Tamise, le cours inférieur du Rhin, les canaux d’Amsterdam et une partie du Pô étaient pris par les glaces tous les hivers. Choisir cette température « moyenne » de l’ère pré-industrielle à ne pas dépasser de plus de 1,5 degrés en « moyenne » est en soi une escroquerie et la propagande incessante a oeuvré pour que tout le monde adhère à cette injonction mensongère de l’IPCC.

La politique des Nations-Unies consiste donc à terroriser les peuples pour qu’ils consentent à un asservissement de par des recommandations qui feront force de loi internationale. Il y a pire encore avec la mise en place d’un passeport sanitaire et vaccinal international si, selon son bon vouloir, l’autre émanation de l’ONU qu’est l’OMS s’arroge le droit de réglementer la santé de tous les êtres humains du monde dans le cas où une nouvelle pseudo-pandémie viendrait s’abattre sur le monde. Il s’agit d’une disposition particulièrement vicieuse puisque ce sera l’OMS qui décidera d’une nouvelle pandémie, le même organisme qui imposera ce passeport sanitaire en passant par dessus les gouvernements nationaux et les représentants des peuples et enfin le même organisme qui choisira les fabricants de « vaccins » à ARNm puisque la technique a été validée sur des milliards de personnes, sans leur consentement et avec des résultats dérisoires voire nuls et des conséquences sur la santé « imprévues » dont ces laboratoires ne sont pas responsables. C’est une belle perspective ! Relisez le pamphlet d’Estienne de la Boétie qui reste d’une incroyable actualité : les peuples chérissent leurs tyrans et ils se soumettent à lui en silence. Encadré paru dans le journal local de Papeete le 16 juin de cette année confirmé par une autre source :

Guterres ment car il reprend les arguments de l’IPCC pour faire croire qu’il faut réduire la consommation d’hydrocarbures fossiles par un renforcement des critères ESG qui privent les compagnies pétrolières, accusées de tous les maux, d’investissements pour assurer une activité de prospection et d’exploitation de champs gaziers et pétroliers. Du pétrole a été découvert au Sénégal, il y en a au large de la Guyane française et d’autres découvertes seront encore au programme. Ce ne sont pas les évènements d’Ukraine qui ont provoqué une augmentation du coût de l’énergie mais la raréfaction des investissements dans la recherche pétrolière. Quant au pic pétrolier, comme c’est déjà le cas en Arabie saoudite l’exploitation des vieux champs pétroliers peut être réactivés en injectant de l’eau de mer sous pression pour faire remonter le pétrole résiduel de ces vieux gisements, donc ce « pic » sera repoussé d’autant, mais il faut investir. Les peuples sont devenus consentants et le climat et l’énergie sont de bons moyens pour imposer cet asservissement.

À l’époque du jeune Estienne le peuple souffrait de famines, d’épidémies et de guerres incessantes, bien que son opuscule fasse référence à l’histoire romaine ou grecque pour illustrer la servitude volontaire, ces famines et les catastrophes liées au climat froid ont été remarquablement passées en revue par Emmanuel Le Roy Ladurie ou encore Fernand Braudel et si ce n’est déjà fait lisez les ouvrages de ces auteurs irremplaçables qui ont inspiré, entre autres auteurs, Emmanuel Todd. Le monde occidental entre donc dans un état de soumission à des instances internationales non élues dont la mission inavouée est de ménager à des puissances financières l’ouverture de marchés dans le but de contrôler la nourriture, les instruments de santé, les antibiotiques, les spécialités pharmaceutiques et autres vaccins, la viande artificielle, les éoliennes et finalement de déshumaniser la médecine en obligeant chaque individu à être diagnostiqué à l’aide d’algorithmes appelés abusivement de l’« intelligence artificielle » par ces mêmes protagonistes du nouvel ordre mondial. Et pire encore de désindustrialiser les démocraties occidentales qui deviendront des élevages de zombies inutiles. « Vous ne posséderez rien (même pas votre libre arbitre) mais vous serez heureux ».

À ce sujet : « vous ne posséderez rien », la France est à l’avant-garde puisqu’elle veut déposséder les propriétaires de maisons individuelles du terrain sur lequel ces maisons ont été construites en les obligeant à payer un loyer à l’Etat qui ainsi s’approprie la surface bâtie, une extension du Code Minier jusqu’à la surface du sol en quelque sorte. « Vous ne posséderez rien » ! Faut-il rappeler que les acteurs de la transformation des pays occidentaux vers un monde meilleur est téléguidée par le Forum Économique Mondial, le Club de Bilderberg, le réseau Open Society et une multitude d’ONGs formatées pour se conformer aux agendas de ces organismes qui oeuvrent pour la plus grande satisfaction du pouvoir financier transnational …