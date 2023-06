Cent cinquante pays ont adopté une position neutre ou de soutien vis-à-vis de l’opération spéciale de la Russie dans le Donbass, les autres pays sont des vassaux des Etats-Unis sauf la Suisse qui a cependant renié sa neutralité et la Finlande qui a également renié le traité finno-soviétique de 1948. Ces autres pays sont d’abord les forces de l’Axe, Allemagne, Italie et Japon, toujours occupés militairement par les Etats-Unis depuis la fin de la seconde guerre mondiale, comme la Thaïlande qui, contrainte et forcée, collabora avec le Japon, un certain nombre d’îles du Pacifique qui n’ont jamais été restituées par les USA à leur ancienne mère patrie. Les Philippines, de facto protectorat américain depuis l’issue de la guerre hispano-américaine de la fin du XIXe siècle, n’ont cessé de revendiquer leur indépendance vis-à-vis de Washington mais ce pays est régulièrement rappelé à l’ordre, parfois manu militari par les Yankees. Le conflit coréen n’a jamais été réglé par un traité de paix et les Américains occupent toujours militairement la partie sud de la péninsule coréenne. La « multipolarité » qui se met en place dans le monde à l’initiative de la Chine et en faveur des évènements d’Ukraine va donc se heurter à ce bastion de pays soumis à Uncle Sam et comme Taïwan était occupée par le Japon au cours du dernier conflit mondial, les Américains ont également implanté des installations militaires dans ce pays.

Si on résume la situation il y a un chapelet de pays en Europe hébergeant des installations militaires américaines : Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Chypre sur les bases militaires britanniques comme c’est le cas pour Diego Garcia au milieu de l’Océan Indien, Turquie, et maintenant Kosovo et Croatie puis bientôt Suède et Finlande. Et du côté de l’Extrême-Orient Thaïlande, Corée, Japon, Taïwan, Philippines, le nouveau bloc sino-russe est donc encerclé. L’obstacle incontournable est la prépondérance de l’économie chinoise dans le monde entier qui a eu pour conséquence une lente mais létale désindustrialisation des pays dits occidentaux « protégés » par les Etats-Unis y compris d’ailleurs la lente disparition de l’industrie américaine.

Lorsque les Anglais et les Français ont dévasté le palais d’été de l’empereur chinois au cours de la deuxième guerre de l’opium au XIXe siècle ils n’ont pas compris que les conséquences de cet acte de pure sauvagerie perdureraient jusqu’à aujourd’hui. Cet événement est largement enseigné dans toutes les écoles chinoises et il contribuera un jour ou l’autre pour la Chine à réorienter son activité commerciale vers l’Afrique et l’Amérique du Sud, d’autant plus facilement que l’Europe occidentale est entrée dans une violente récession économique, ce qui favorisera cette réorientation de la Chine vers ces autres marchés.

La récession et la crise sociale qui ronge les Etats-Unis va également conduire la Chine à se désintéresser du marché nord-américain. Pour les Chinois les Etats-Unis sont un pays de drogués (oxycontine, fentanyl et autres opiacées) et de dégénérés (avec l’inversion du racisme anti-noir à l’encontre des blancs) et cette constatation leur rappelle les deux guerres de l’opium dont ils furent victimes. Et ce n’est pas un souci pour le gouvernement chinois que d’investir dans les pays africains bien au contraire car les entreprises locales occupées dans le développement des infrastructures sont rémunérées en dollars qui ne peuvent plus revenir dans le système financier chinois, un élégant stratagème pour accélérer la « dédollarisation » de l’économie chinoise, et ces dollars se retrouvent sur les marchés financiers occidentaux pour revenir ensuite à Wall Street. Le Japon a choisi ce même stratagème à une moindre échelle et il semblerait que les Américains n’ont pas saisi le danger que représente cet afflux de leur propre monnaie sur leur propre territoire. S’il devait y avoir un conflit entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Taïwan (un faux prétexte) il sera d’abord économique et ce sont les Américains qui y laisseront le plus de plumes : le bald eagle perdra de sa superbe … D’ailleurs les plus extrémistes des dirigeants politiques américains ont apparemment abandonné l’idée de sanctionner la Chine, le terrible fiasco des sanctions contre la Russie a certainement été une bonne leçon.

Les Américains, persuadés qu’ils sont les maîtres du monde depuis 1945, n’ont pas compris qu’ils avaient outrepassé les limites supportables de leur arrogance et la conséquence, pourtant prévisible, est une redistribution irréversible des cartes géopolitiques, comme pour un nouveau jeu de cartes.

Échaudés par les sanctions imposées par les USA à l’Iran, la Syrie, le Vénézuela et plus récemment la Russie et également effrayés par l’extraterritorialité de la justice américaine concernant le dollar, monnaie d’échange internationale imposée au monde entier par ces mêmes USA, de nombreux pays veulent quitter le dollar et se rapprocher du panier de devises mis en place progressivement par l’OCS et les BRICS. Le plus emblématique de ce mouvement qui concerne au moins 80 pays dans le monde et bientôt 150 est celui de l’Arabie saoudite qui facture son pétrole en renminbis convertibles. Les stocks d’or de la Chine plus de deux fois ceux de Fort Knox sont tout à fait rassurants. Il faut ajouter que la Chine « produit » chaque année 15 millions d’ingénieurs de haut niveau et ne fait plus appel à la Suisse pour raffiner son or qu’elle extrait des immenses gisements de son sous-sol. Comprenez comme vous voudrez mon argumentation mais les Américains et les Européens n’ont plus d’arguments pour combattre la Chine. Et s’il fallait en arriver à un conflit sino-américain de haute intensité au sujet de Taïwan, compte tenu des échecs à répétition que les Américains ont essuyé ces dernières années, toute velléité de leur part serait également sanctionnée par une défaite. Il faut rappeler ici que la Chine dispose déjà d’armes supersoniques et les porte-avions américains n’ont plus aucune valeur stratégique, les Américains en sont parfaitement conscients. À l’issue de cette réflexion je ne crois pas en l’éventualité d’un conflit entre Chinois et Américains. Si ces Américains ont bridé l’ascension économique du Japon au début des années 1980 par les accords du Plaza (1985) qui obligeaient le Japon à réévaluer le yen, ils n’ont pas eu d’autre choix avec l’Allemagne qui prenait trop d’importance à leurs yeux en Europe que de dynamiter les gazoducs Nord-Stream. La dimension de la puissance allemande était à l’évidence préoccupante pour les USA comme l’indique cette illustration (trouvée sur le site ELUCID https://www.youtube.com/watch?v=iRgC2l94T6U&ab_channel=%C3%89LUCID ) :

Pour mieux régner les USA détruisent une économie nationale ou bombardent le pays, cf. la Yougoslavie, mais aujourd’hui la Chine + la Russie + les BRICS + les candidats à l’OCS, c’est beaucoup trop pour eux … Et le strip poker, envisagé en ce qui concerne la Russie est devenu trop dangereux, donc désuet et inopérant. Note. Dans le « strip poker » les participants, femmes et hommes c’est plus drôle, doivent se dénuder au fur et à mesure qu’ils perdent. Lorsqu’ils gagnent ils peuvent se revêtir et lorsqu’une joueuse se retrouve en petite culotte, les seins à l’air, elle a toutes les chances de gagner pour enfin se revêtir surtout après un dîner bien arrosé entre amis. Ce n’est pas le cas avec les pays envahis par les Américains car cette politique guerrière consiste à dénuder les pays de leurs ressources naturelles sans aucun espoir pour ces derniers de retrouver leur intégrité. Le titre de cet article est donc une sorte de jeu de mots.