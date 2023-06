l y aurait tant à dire au sujet de la décadence de plus en plus évidente des pays occidentaux que j’ai trouvé au moins deux illustrations pour la décrire. D’abord une peinture « classique » de Thomas Couture (1847) « Les Romains de la Décadence » qui selon le livret de l’exposition des œuvres des peintres de cette année-là mentionnait cette citation de Juvenal : « Le Vice s’est abattu et venge l’Univers vaincu » (source Wikipedia) :

Le dernier billet d’H16 montre également la facette la plus évidente de cette décadence ( https://h16free.com/2023/06/02/74353-du-genre-des-trans-et-du-nimporte-quoi-dans-nos-ecoles ) et vers quoi ce signal de décadence va aboutir ? Vers ceci :

Il s’agit d’une scène du film « Perfume : The Story of a Murderer » (2006) inspiré du roman de Patrick Süskind. Des indications variées révèlent cette décadence et cet article n’est qu’une analyse très partielle de ces manifestations de la décadence de l’Occident. Alors que je conflit ukrainien préoccupe le monde entier l’une des raisons motivant l’agressivité de l’Occident vis-à-vis de la Russie est la perception d’un pays qui a su faire revivre sa religion chrétienne, directement issue des pères de l’Eglise, et non pas celle du Vatican qui s’est adaptée à l’évolution de la civilisation occidentale depuis l’an 1054, date du schisme, adaptation en particulier aux mauvais aspects de cette civilisation. Les LGBT, la théorie du genre, l’éducation sexuelle dès l’école primaire, les drag-queens, la promotion de l’homosexualité sont considérés comme des déviances, signes d’une dégénérescence civilisationnelle. C’est la perception qu’en ont les chrétiens orthodoxes, sans parler de la drogue qui fait partie du quotidien de ces démocraties si fières de leur « wokisme ».

Et l’agressivité d’un grand nombre de pays occidentaux vis-à-vis de ce conservatisme russe a atteint son paroxysme en Pologne, pays qui se targue d’être un exemple de catholicisme romain puisqu’il a fourni un pape à Rome, ben voyons ! Pourtant la Pologne rejette les LGBT et le « wokisme », officiellement du moins, mais la population est déjà déformée par la propagande occidentale car confondre leur conservatisme catholique romain avec celui de la Russie chrétienne orthodoxe les dérange. Je tiens cette information d’un Polonaise qui vit à Santa Cruz de Tenerife et était parfaitement francophone. Elle m’avait exposé les prises de position de la jeunesse polonaise vis-à-vis de l’Eglise catholique de son pays qui, pour elle, se rapproche du traditionalisme de l’Eglise russe. Vivre dans un pays de l’ouest de l’Europe l’avait libérée des contraintes imposées par le pouvoir politique de Varsovie et elle avait tout un club de soupirants dont je ne fis jamais partie.

On en arrive donc à cet autre aspect de la décadence parfaitement illustré dans l’ambiance orgiaque et de beuveries que décrit Thomas Couture, le sexe, objet de la seconde illustration. Et puisque le sexe et sa perception participent à la décadence du monde occidental il faut signaler que les popes (prêtres) dans la religion orthodoxe peuvent se marier et s’ils sont déjà mariés peuvent devenir popes mais seuls les popes célibataires peuvent devenir évêques, alors que l’Eglise du Vatican se débat dans des scandales de pédophilie qui sont également un signe de décadence. Il existe toujours des institutions spécialisées pour prendre soin de l’éducation des enfants de prêtres catholiques et de sœurs et mères religieuses, en particulier en France mais également en Italie. Et ces enfants sont élevés dans la plus stricte éducation religieuse dans le but non dissimulé d’en faire des prêtres et des religieuses. Je n’invente rien, j’ai connu un prêtre père de famille qui ne cachait pas son statut particulier. La permissivité de la religion participe donc indirectement à cette décadence de la civilisation occidentale. Je ne parle même pas des Évangéliques qui se sont arrogé une mission messianique, mais quelle est leur position au sujet des LGBT et du wokisme ?

Une autre manifestation de la décadence d’une civilisation est la corruption qui va de paire avec le mensonge. La Commission européenne est un exemple de corruption. À la tête de cette institution la Présidente, les vice-présidents et les commissaires sont tous corrompus par le lobbying et la puissance des marchés financiers. Inutile de perdre du temps pour décrire ce cancer qui mine le monde politique américain, en particulier le parti démocrate. La corruption, le mensonge et les déviances sexuelles, la négation du passé et de l’histoire sont des signes de décadence, et ne plus enseigner dans les écoles Montaigne, Voltaire, Kant, Darwin ou encore Nietzsche mais aussi Thomas Mann qui écrivit « La Montagne Magique » une sorte de roman philosophique d’une profondeur qui m’a laissé un souvenir indélébile. Quel enseignant oserait parler de cet auteur allemand à une classe de lycéens déjà imprégnés de wokisme ?

Un autre paramètre qui signe la décadence de l’Occident est la paupérisation intellectuelle de la très grande majorité des peuples. Hormis quelques rares privilégiés qui acceptent d’offrir à leurs enfants des études universitaires dignes de ce nom le niveau intellectuel et culturel des citoyens s’est effondré. La France s’illustre dans ce registre mais ce pays n’est pas isolé. La Californie peut être aussi citée comme exemple de cette ruine intellectuelle de toute la génération dite des « millénials ». Le niveau de l’enseignement dispensé par les Universités de Californie dont l’accès est gratuit aux résidents de l’Etat a chuté lamentablement. Le tarissement des crédits de recherche a rendu les laboratoires de recherche désertiques, les étudiants étrangers ne sont plus au rendez-vous et où fuitent-t-ils ? En Chine. J’ai collecté ces informations très récemment d’une ancienne collègue d’origine française, Professeur à UCLA, et qui a durant 30 ans dirigé un grand laboratoire de biologie conjoint entre la VA locale et UCLA, VA signifiant l’Administration des anciens combattants (« veterans ») qui émarge en grande partie sur le budget de l’armée. Son principal thème de recherche, entre autres centres d’intérêt, était le stress et ses effets sur les fonctions digestives, un vaste domaine intéressant l’armée. Cette éminente scientifique a été témoin de la baisse du niveau de la recherche à l’Université et à la disparition d’une multitude de recherches dans tous les domaines. Les universités privées sont financièrement inabordables, jusqu’à 200000 dollars par an de scolarité. La conséquence de la financiarisation de l’enseignement aux USA est évidente : transformer des générations entières en marginaux qui n’ont plus d’autre choix que de s’adonner aux excès de la drogue. Si on revient en France des lycéens sont parfois incapables de comprendre l’énoncé d’un problème de mathématique ou de physique car ils ne savent même plus écrire cinq mots de suite pour former une phrase qui ait un sens. Devinez quel sera l’avenir de ces jeunes adolescents ! La délinquance, la drogue, les déviances sexuelles et la violence. Ce fut l’objet de la presque totalité du « Face à l’Info » du 31 mai dernier (lien ci-dessous).

À la suite de la chute de l’Empire romain il faudra attendre près de 5 siècles pour voir émerger à nouveau un semblant de civilisation telle qu’on l’entend aujourd’hui. Je suis rassuré qu’au moins un de mes enfants ait choisi de vivre au Japon qui selon moi est encore un pays civilisé et non décadent comme les pays dits occidentaux et pour ces derniers pays tout ira bien, et les « Occidentaux » irons tous au paradis … artificiel !

https://www.cnews.fr/emission/2023-05-31/face-linfo-emission-du-31052023-1360701