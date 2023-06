Vu sur la toile ces derniers jours

Xavier Moreau explique l’origine de l’Ukraine et les conséquences contemporaines

Bref commentaire. Arnaud Montebourg termine son exposé devant Olivier Berruyer par une évocation de l’abbaye de Cluny, une ville où il faut prendre le temps de flâner et de tenter de remonter dans le passé tant l’importance de l’abbaye de Cluny fut immense dans toute l’Europe notamment durant l’optimum climatique médiéval. Il faut aller errer au milieu des restes de ce qui fut le plus grand édifice religieux de la chrétienté et fut démoli par les révolutionnaires et dont les pierres furent recyclées pour construire des haras durant l’empire napoléonien. Il se trouve que je me trouvais à Cluny le 11 septembre 2001 avec une amie australienne. Le matin, vers neuf heures, nous prenions un petit déjeuner et n’étions pas trop pressés de continuer notre visite de cette ville fascinante. Lorsque soudain une gitane, une « rom », vraiment typique avec un foulard noué sur sa chevelure, vêtue d’une longue robe large de gros tissu épais, l’image d’Epinal des gitanes qui veulent vous vendre un panier en osier tressé, déclara à plusieurs reprises : « New-York brûle, New-York brûle ». Mon amie australienne me demanda de traduire malgré le fait qu’elle avait à peu près compris le mot « niouvork ». Comment une gitane qui devait vivre dans sa roulotte quelque part dans la banlieue de Cluny sur une aire aux gens du voyage pouvait-elle savoir qu’il y avait un incendie à New-York ? Elle n’avait pas de petite radio avec elle, elle exprimait une sorte de message improbable sorti de son imagination.

Nous retournâmes dans la petite pension de famille pour prendre quelques objets et nous partîmes flâner dans la ville. À notre retour durant l’après-midi dans la pension de famille la vieille dame qui s’occupait de cet endroit fort agréable regardait la télévision et que regardait-elle ? Une émission au sujet des avions qui percutaient les tours jumelles du World Trade Center à New-York. Je regardais mon amie australienne, sans prononcer un mot, et immédiatement le souvenir de cette gitane refit surface.

Tout ce que je viens de narrer est parfaitement exact. J’ai malheureusement perdu tout contact avec cette personne qui était en réalité ma compagne lorsque je vivais à Port-Vila. Elle doit avoir près de 70 ans aujourd’hui et maintenant je me suis résigné : quand j’envois un message électronique à une personne et que je n’obtiens aucune réponse ma première déduction est qu’elle est décédée …