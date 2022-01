Brève. Une petite note d’optimisme pour 2022 ?

Comme je l’avais annoncé dans un billet précédent sur ce blog l’Allemagne a donc définitivement fermé 4 réacteurs nucléaires ce 31 décembre 2021 comme prévu. Cette décision n’a pas été remise en cause en raison du fait que le gazoduc NordStream-2 n’est toujours pas opérationnel pour des raisons officiellement juridiques. En réalité l’administration américaine est derrière cet embrouillamini consistant à exiger que la société NordStream AG soit domiciliée en Allemagne et l’opinion publique allemande n’a rien compris de même que le nouveau chancelier. Des bateaux de LNG arrivent à Hambourg et Dresde en provenance des Etats-Unis et les Allemands vont payer encore plus cher leur gaz. Qu’à cela ne tienne l’idéologie a gagné et les 4 réacteurs nucléaires ne seront jamais remis en exploitation.

Vladimir Putin ne peut que constater que l’Europe est devenue esclave des USA et ne dispose plus d’aucun pouvoir décisionnel. Si le prix de la « btu » de méthane est revenu au niveau de juillet dernier c’est en raison de deux facteurs : une forte baisse de la demande des gros consommateurs industriels allemands conformément aux exigences du gouvernement en cette fin d’année et aussi, surtout, une baisse dangereuse des stocks. Cette baisse est donc artificielle et a été organisée pour éviter une tension sociale alimentée par la hausse du prix de l’énergie pour les particuliers, les industriels bénéficiant toujours de tarifs préférentiels. Malgré le « réchauffement climatique » les rigueurs hivernales sont inévitables et les deux premiers mois de 2022 attireront l’attention de tous les analystes. Combien faudra-t-il de navires de LNG pour rétablir la situation ? Personne n’en sait rien et une descente d’air arctique sur l’Europe et la catastrophe sera inévitable.

En cette nouvelle année je souhaite à tous les Européens de faire l’expérience d’un black-out avec toutes ses conséquences terribles pour les plus démunis. Peut-être qu’enfin les peuples se réveilleront et prendront conscience que les politiques écologistes mises en place conduiront leurs pays à la ruine. Alors ils iront demander des comptes à leurs dirigeants politiques, c’est aussi un des mes souhaits pour cette année nouvelle. Et mon dernier souhait, on peut toujours rêver, est que l’Europe se réveille enfin, dise non aux Etats-Unis et noue des relations politiques et commerciales avec la Russie.