Les Danois détruisent les espoirs de la thérapie génique anti SARS-CoV-2

Entre le début du mois de novembre 2021 et le 12 décembre suivant plus de 5700 citoyens du Danemark ont été suivis quant à leur état d’infection par le SARS-CoV-2. En utilisant une amorce spécifique du mutant Omicron sur la mutation en position 452, il a été possible de différencier les patients positifs par RT-PCR pour le mutant omicron, les autres patients étant considérés positifs pour le mutant delta par défaut. Le statut « vaccinal » de tous les sujets a été également considéré dans l’étude (lien ci-dessous) s’agissant des vaccins Pfizer ou Moderna et de la date de la seconde injection d’ARN messager. Tous les sujets ont été traités dans cette étude après un délai de deux semaines après la deuxième injection et au delà de 90 jours après cette deuxième injection. Il faut préciser qu’une infime minorité de Danois ne sont pas « vaccinés », environ 10 %. Il apparaît très clairement que non seulement cette pseudo-vaccination ne protège que très brièvement contre une nouvelle infection mais que cette thérapie génique sensibilise les sujets puisque l’efficacité de protection devient négative au delà de deux mois après la deuxième injection :

Ce graphique est clair. Il démontre la double imposture des laboratoires pharmaceutiques. Cette thérapie avec ARN messager protège au mieux durant deux mois, pour la préparation de Pfizer et ne protège pas du tout pour la préparation de Moderna alors que cette protection était plutôt satisfaisante pour le mutant delta. Avec ses multiples mutations la souche omicron maintenant majoritaire échappe donc totalement à ces thérapies géniques. L’autre imposture est une véritable prouesse de ces laboratoires dans le but de conduire les décideurs politiques à soumettre les citoyens à des injections de rappel d’ARN messager dans le but de leur procurer une protection totalement illusoire tout en mettant par ailleurs leur santé en péril. On se trouve donc, à l’évidence, devant le plus grand scandale sanitaire de ce début de vingt-et-unième siècle. Non seulement ce pseudo-vaccin ne protège pas contre une infection mais ne protège pas non plus contre l’aggravation des symptômes, les fameuses formes sévères dont parlent les responsables politiques contrairement à ce qui est annoncé et répété de manière mensongère par les autorités sanitaires nationales et internationales comme le prouve ce graphique datant du 31 décembre de cette année relatif au Danemark :

Cette étude vient d’être soumise au JAMA mais risque d’être censurée et a donc été mise en ligne préventivement sur le site de medRxiv : https://doi.org/10?1101/2021.12.20.21267966 . Ceci indique que les laboratoires pharmaceutiques ne reculent devant rien : ils ont financé des études totalement frauduleuses comme celles parues sur The Lancet pour discréditer l’hydroxychloroquine et ils font la loi maintenant dans le monde scientifique et les décideurs politiques, largement corrompus par ces mêmes laboratoires, sont sommés de prendre toutes les mesures arrondissants les bénéfices de ces dits laboratoires sans se soucier un instant de la santé des citoyens dont ils ont la responsabilité.

Excellente nouvelle année dans un monde meilleur après le « grand reset » avec un QR-code vaccinal-carbone et un crédit de citoyenneté où les nouveaux emplois disponibles seront les gardiens des camps de concentrations pour les récalcitrants … Soyez confiants en la science des politiciens on va y arriver, c’est certain.