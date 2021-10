Vers l’asservissement général ?

Si le “commun des mortels” qui ne sont pas morts du SARS-CoV-2 n’ont pas encore pris conscience que leur sort était maintenant entre les mains des puissances de l’ombre, comprenez le véritable complot qui se trame déjà sous nos yeux pour la prise de contrôle global des populations, alors ces personnes mal informées seront bientôt exclues de toute vie sociale, elles seront mortes socialement. La fenêtre d’opportunité que mentionnait le fondateur du World Economic Forum, Klaus Schwab, est bien réelle et une majorité de chefs d’Etats, d’entités administratives et de “petits soldats” du système adhèrent à ce projet totalitaire qui ne pourra pas ne pas ressembler au système d’organisation sociétale chinois. En un mot chaque citoyen sera privé de ses libertés fondamentales s’il ne se plie pas au nouvel ordre mondial.

Les prémices de ce nouvel ordre mondial sont les mesures sanitaires coercitives ayant abouti à la création du “pass” sanitaire, synonyme en réalité de “vaccination” expérimentale obligatoire, une technologie médicale jamais utilisée auparavant chez des sujets en bonne santé. Personne ne sait exactement ce que contiennent ces produits et on est en droit de soupçonner que les grands laboratoires pharmaceutiques occidentaux, toujours accueillis chaleureusement aux réunions de Davos ou de Bilderberg, sont les bras armés de la mise en place de ce nouvel ordre mondial, l’obligation vaccinale étant la concrétisation de cette collusion entre pharmaciens et politiciens. Après ce “pass” sanitaire il y aura, à n’en pas douter, un “pass” climatique puis toute une série de mesures dictatoriales restreignant les libertés. Dans cette rubrique il est facile d’anticiper. Ce que l’on mangera : bon ou mauvais pour le climat, le nombre d’enfants qu’un couple fertile aura : plus de 2 enfants, attention mauvais pour le climat, maison individuelle mal isolée : mauvais pour le climat, voiture puissante (ou diesel) : mauvais pour le climat et la qualité de l’air, etc … et le système de « pass » à points deviendra tout simplement angoissant sinon terrifiant.

Finalement nous serons tous devenus des esclaves des puissances de l’ombre sous la menace. Les rares opposants à cette mise en place progressive d’un totalitarisme défini comme le nouvel ordre mondial seront ostracisés, on disait autrefois bannis, c’est-à-dire envoyés au bagne.

Prenons trois exemples d’actualité aux conséquences inattendues et qui laissent quelque espoir de ne jamais assister à la mise en place des rêves néo-nazis fous de Klaus Schwab auxquels adhèrent un Macron ou un Trudeau, c’est assez incroyable. Il y a d’abord les dockers italiens. Ils refusent à juste titre, et je les comprends, la thérapie génique obligatoire. Ils ont décrété une grève illimitée au cas où le gouvernement de Draghi, l’un des politiciens le plus vendu aux idées de Davos et aussi l’un des plus corrompus en Europe, ne reviendrait sur sa décision. Le port de Gènes et celui de Trieste sont totalement bloqués. Il est donc possible de faire plier un gouvernement car la situation économique italienne va devenir rapidement insupportable. Il est tout à fait intéressant de constater que les médias n’osent plus parler de la situation italienne car elle pourrait servir d’exemple aux autres pays d’Europe …

De l ‘autre côté de l’Atlantique on assiste à peu près à des scénarios identiques. Ça se passe au Laboratoire national de Los Alamos, le haut lieu de la recherche nucléaire américaine. Tous les scientifiques devaient avoir reçu le cocktail expérimental d’ARN messager ce dernier vendredi 15 octobre. Plus d’une centaine de scientifiques et d’ingénieurs de haut niveau refusant de servir d’animaux de laboratoire ont été mis à pied. Or ils détiennent tous des secrets stratégiques puisque c’est dans ce laboratoire du Nouveau Mexique que les armements nucléaires sont toujours à l’ordre du jour. Ces personnes sont irremplaçables et cet événement ne manquera pas de faire réfléchir les autorités politiques.

Le gouvernement espagnol s’est vu refuser toute initiative de mise en place du “pass” sanitaire par la Cour suprême de justice alors qu’en France le gouvernement, ayant pris conscience des dangers potentiels de ses décisions, a exempté les policiers, les gendarmes et … les chauffeurs routiers du “pass” sanitaire. Deux poids et deux mesures car le danger est bien réel. Le troisième exemple nous vient aussi des Etats-Unis. La presse californienne progressiste a fait état d’une totale désorganisation du port de Long Beach, le seul port de l’agglomération de Los Angeles, en raison du nombre de personnes atteintes par le coronavirus. C’est une fausse information ! En réalité, comme dans le cas de l’Italie, près de la moitié des dockers ont refusé toute injection d’ARN messager et ont été mis à pied. Les bateaux attendent maintenant plus de 6 semaines pour être déchargés. La grande raffinerie de pétrole de Long Beach ne sera plus en mesure de fournir l’essence et le propane aux habitants de la majeure partie du sud de la Californie dans quelques semaines si cette situation perdure.

Toutes ces informations nous permettent d’entrevoir le mince espoir de ne pas devenir les esclaves des puissances de l’ombre, le “deep state” occidental, cet ensemble de personnalités de la politique et de la finance qui veulent contrôler tout le monde. Pour faire plier ces chefs d’Etat qui se prennent pour Hitler ou Staline avec la complicité des écologistes ultra-gauchistes il n’y a plus qu’une seule arme : la grève générale. Malheur à ceux qui ne protestent pas et qui ont accepté la thérapie génique contraire aux plus basiques règles de l’éthique biomédicale, ils ont déjà décidé d’être asservis, alors ils n’auront plus que leurs propres yeux pour pleurer. Quand ils seront assommés de taxes de toutes sortes, appauvris et devenant dépendants de l’Etat, (c’est la seule justification de la mise en place du revenu minimum universel dont l’idée caracole dans le cerveau dérangé de nos ministres depuis de nombreuses années), alors ils n’auront plus qu’à se laisser mourir. J’ai beaucoup d’autres choses à dire à ce sujet mais ce sera l’objet de prochains billets.

Source partielle : ZeroHedge