Scandale au Fond Monétaire International !

John Clauser est un physicien américain qui a reçu de Prix Nobel de Physique en 2022 pour ses expériences sur les photons enchevêtrés démontrant ainsi la violation des inégalités de Bell décrivant que la relation entre les variables cachées présentes dans un champ local ne peuvent pas se déplacer plus vite que la lumière mais qu’elles peuvent néanmoins affecter les résultats expérimentaux. L’inverse de cette situation obéit aux lois fondamentales de la théorie quantique. L’application de ces travaux permettra, peut-être, de comprendre la méthode de développement des ordinateurs quantiques.

Robert Laughlin est un physicien américain qui a reçu le Prix Nobel de physique en 1998 pour ses travaux relatifs à l’effet Hall quantique fractionnaire affectant les fermions, en particulier les électrons à des températures proche du zéro absolu. Ces travaux ont permis de comprendre les résonances d’ondes dans les cyclotrons.

Ivar Glaever est un physiciens norvégien qui a étudié l’effet tunnel des électrons dans les milieux solides. Il a reçu le Prix Nobel de physique en 1973 et l’essentiel de ses travaux a été réalisé au sein de la firme General Electric aboutissant à une meilleure compréhension des supraconducteurs.

Ces trois éminentes personnalités du monde scientifique ont signé une déclaration niant l’existence même d’une crise climatique.

Le Docteur John Clauser, en raison de cette tribune, vient de se voir interdit de parole !

Le Dr. John Clauser devait présenter un séminaire sur les modèles climatiques au FMI jeudi et son discours a été annulé sans explication. Selon un courriel qu’il a reçu hier soir [22 juillet 2023], le directeur du Bureau indépendant d’évaluation du Fonds monétaire international, Pablo Moreno, avait lu le dépliant de la conférence Zoom du 25 juillet de John et l’avait immédiatement annulé. Techniquement, c’était « reporté ».Clauser avait déjà critiqué l’attribution du prix Nobel de 2021 pour ses travaux sur le développement de modèles informatiques prédisant le réchauffement climatique et a déclaré au président Biden qu’il était en désaccord avec ses politiques climatiques. M. Clauser a élaboré un modèle climatique qui ajoute un nouveau processus dominant important aux modèles existants. Le processus implique la lumière visible réfléchie par les cumulus qui couvrent, en moyenne, la moitié de la Terre. Les modèles existants sous-estiment grandement cette rétroaction des nuages, qui fournit un contrôle thermostatique très puissant et dominant de la température de la Terre.

Plus récemment, il s’est adressé à la Korea Quantum Conference où il a déclaré : « Je ne crois pas qu’il y ait une crise climatique » et a exprimé sa conviction que « les processus clés sont exagérés et mal compris par environ 200 fois. » Le mois dernier, M. Clauser, qui est reconnu comme un sceptique à l’égard des changements climatiques, est également devenu membre du conseil d’administration de la CO2 Coalition, une organisation qui soutient que les émissions de dioxyde de carbone sont bénéfiques pour la vie sur Terre.

Selon M. Clauser, « le discours populaire sur les changements climatiques reflète une dangereuse corruption de la science qui menace l’économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. La science climatique malavisée a métastasé en pseudo-science journalistique choc massif. À son tour, la pseudoscience est devenue un bouc émissaire pour une grande variété d’autres maux non liés. Elle a été promue et étendue par des agents de marketing d’affaires, des politiciens, des journalistes, des agences gouvernementales et des environnementalistes mal avisés. À mon avis, il n’y a pas de véritable crise climatique. Il y a toutefois un problème très réel à assurer un niveau de vie décent à la population mondiale et une crise énergétique connexe. Cette dernière est inutilement exacerbée par ce qui, à mon avis, est une science climatique erronée. » (Source : https://co2coalition.org/news/nobel-laureate-silenced/ ).

Il est donc opportun de constater et je n’ai pas peur d’exprimer mon opinion que cette histoire de changement du climat ou de réchauffement d’icelui est une vaste fraude organisée par des groupes d’influences tant politiques que financiers pour terroriser les peuples afin de les rendre plus malléables et les asservir dans le cadre d’une dictature mondiale dominée par l’élite apatride représentée par le World Economic Forum, la partie émergée de cette entreprise totalitaire. Museler un Prix Nobel de physique devant aller présenter probablement sa « Nobel Lecture » au FMI (l’un des acteurs de la mise en place de la dictature mondiale climatique avec la Banque Mondiale, faut-il encore le préciser) est scandaleux, c’est manifester un mépris pour la science en général. Ce type de conférence est une tradition au moins dans les pays anglo-saxons. J’ai pu ainsi rencontrer le récent Prix Nobel de Médecine à UCLA en 1978 qui présentait sa « Nobel Lecture » dans le grand amphithéâtre du gigantesque Health Sciences Center qui autour d’un hôpital de 1700 lits comprenait 15000 employés dont j’étais membre administrativement. J’ai ensuite travaillé sous sa direction pendant près de trois ans dans son laboratoire sous sa direction. Pendant près de deux années les récents lauréats du Prix Nobel parcourent le monde pour exposer leurs travaux ou leurs opinions relatifs à un sujet choisi par l’organisme qui les a invités. Interdire de parole le Docteur Clauser est un scandale. En tant que Prix Nobel de Physique 2022 le Docteur Clauser a critiqué l’attribution en 2021 du Prix Nobel de Physique 2021 aux Docteurs Syukuro Manabe et Klaus Hasselmann pour leur contribution à la mise au point de modèles informatiques décrivant l’évolution du climat terrestre … ceci explique cela !