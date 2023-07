Mona Chollet et l’amour hétérosexuel

Je revendique ma condition de mâle hétérosexuel ayant reçu une éducation bourgeoise telle qu’elle prévalait dans les années 1950. Le respect des lois et de la morale, celui des parents et des membres de la famille, le respect des autres et la galanterie et la serviabilité envers les femmes étaient enseignés par nos parents, les adultes du groupe familial et les instituteurs. Certains détails de cette éducation peuvent paraître désuets ou surannés comme par exemple saluer une femme non pas en lui serrant la main mais en pratiquant le baise-main sans poser les lèvres sur la main et en se penchant légèrement pour manifester le respect. Ouvrir la portière de sa voiture et inviter une passagère à y prendre place peut paraître aujourd’hui déplacé et pourtant les femmes normalement constituées apprécient cette marque de respect, etc… Le nivellement des sexes contemporain dans les sociétés dites occidentales a aboli le respect que l’homme se doit d’appliquer envers les femmes et cette évolution a été accélérée par les revendications, certes justifiées sur de nombreux aspects, d’égalité entre les sexes à tel point qu’on ne parle même plus de sexe biologique mais de genre et le vocabulaire a été déconstruit pour le rendre inclusif, un terme dont je n’ai toujours pas compris la signification qu’elle soit idéologique ou philosophique.

Le premier point qui justifie que l’homme doive se comporter respectueusement avec la femme est la complexité de cette dernière et cette complexité fascinante provient de sa physiologie. Comme tous les mammifères la « femelle » de l’homme, excusez ce terme, est fondamentalement différente du « mâle » car son fonctionnement hormonal est complètement différent. Ce comportement hormonal s’explique par le fait que la femme, contrairement à l’homme (son mâle), est équipée pour pouvoir porter un enfant. Cette différence est évidente pour un biologiste puisqu’elle est la conséquence directe et incontournable de ce fonctionnement hormonal de la femme. Je n’utiliserai donc plus le terme « femelle » au cours de cet article qui a été motivé par l’exposé de Mona Chollet, journaliste et essayiste qui revendique sa position de femme et non de « femen » ou de féministe.

J’ai été assez fasciné par l’exposé qu’elle a accordé à la librairie Mollat au sujet de son dernier ouvrage « Réinventer l’Amour ». Je ne prétendrai pas faire ici un cours sur les hormones sexuelles mais cette différence entre femmes et hommes à ce sujet a pour conséquence directe une différence de comportement tant au niveau des manifestations érotiques que sur le strict instinct sexuel ou le plaisir sexuel. On disait autrefois qu’une « femme honnête ne doit pas éprouver de plaisir sexuel » et j’ajouterai à ce propos franchement dévalorisant pour la femme que celle-çi doit recevoir de son partenaire hétérosexuel (ou de sa partenaire quand elle est homosexuelle) tout le plaisir dont elle a besoin pour être heureuse, elle a parfaitement le droit de revendiquer ce plaisir et d’en manifester l’intensité et la satisfaction qu’elle ressent.

Je n’ai pas lu le livre de Madame Chollet et je ne peux pas honnêtement le critiquer mais je reste sur mon analyse consistant à affirmer qu’entre une femme et un homme l’amour procède du sexe et non l’inverse. Quand une femme clame qu’elle ne peut faire l’amour qu’avec un homme qu’elle aime elle devrait nuancer son propos et dire plutôt « qu’elle va aimer » car il a été attentif et respectueux de son plaisir à elle et non à son propre plaisir masculin basique qui relève d’un problème trivial de plomberie, je vais y revenir. La femme dispose d’organes sexuels complexes qui lui permettent d’atteindre un plaisir beaucoup plus intense et diversifié que celui que ressent l’homme. Cette complexité s’explique par celle de l’organe du plaisir sexuel dont elle dispose, son clitoris dont on n’aperçoit qu’une infime partie dite externe et cette complexité induit un déséquilibre total entre la femme et l’homme dans cette entreprise d’atteinte du plaisir sexuel. Comme écrit plus haut le plaisir masculin est trivial, c’est un problème de plomberie car lorsque la pression au niveau des vésicules séminales a atteint un certain seuil un arc réflexe vagal entraine l’éjaculation et c’est terminé pour l’homme alors que la femme peut éprouver plusieurs orgasmes successifs qu’elle commande elle-même, ce qui constitue l’extrême supériorité de la femme par rapport à l’homme dans ce registre particulier. Ceci explique d’ailleurs la position préférée des femmes pour « faire l’amour » (expression qui m’horrifie) est celle dite d’Andromaque. Vous connaissez l’histoire à l’origine de cette expression : la femme d’Hector voulait que son époux ne reparte pas trop rapidement faire la guerre et elle le retenait dans la couche conjugale en le chevauchant. Okusai plus connu pour ses estampes marines avec le Mont Fuji en arrière plan est l’auteur de cette fameuse « shunga » :

Dans cette position la femme est maître de ses mouvements et peut moduler son plaisir comme elle l’entend tout en contrôlant l’apparition de celui de son partenaire. Et ceci est très significatif car il s’agit de l’illustration de la supériorité de la femme dans ce registre du plaisir sexuel qui ne s’explique que par la complexité physiologique féminine. L’homme doit donc se rendre à cette évidence : ce n’est pas lui qui domine dans un couple hétérosexuel normal tel que la nature en a décidé mais la femme, au sens propre dans la position d’Andromaque mais également dans l’activité quotidienne normale. Et j’en termine donc avec l’apparition de l’amour dans un couple : quand une femme est satisfaite de son partenaire elle veut le garder pour elle et lui être fidèle sexuellement parlant. À ce sujet j’avais laissé sur ce blog un article relatif à l’apparition de la stabilité conjugale dans les communautés de chasseurs-cueilleurs. Quand l’homme part chasser sa partenaire lui promet tacitement de lui rester fidèle, en quelque sorte un échange de bons procédés, à elle de trouver quelques graines, racines ou plantes et de s’occuper de sa progéniture en repoussant les avances des quelques hommes encore valides restés dans le lieu d’habitation du groupe. Cette fidélité à son partenaire sexuel et alors supposé père de sa progéniture demande de sa part un effort car contrairement aux « femelles » des mammifères, à l’exception des bonobos, la femme est réceptive au cours de tout son hormonal. Ma conclusion est peut être trop peu argumentée : l’amour et la fidélité sont motivés par une sexualité bien vécue et satisfaisante surtout pour la femme. C’est peut-être ce qu’a décrit ou sous-entendu Madame Chollet dans son essai sans entrer dans les détails comme j’ai osé le faire dans cet article. J’ajouterai en faisant un clin d’oeil aux réalisations cinématographiques que la position dite d’Andromaque est brièvement évoquée dans le fameux film « La Guerre du Feu (1981) de Jean-Jacques Annaud qui décidera mes lecteurs à le revoir car je considère qu’il s’agit d’un chef-d’oeuvre de fiction anthropologique tout à fait vraisemblable. Lien :