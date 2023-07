Nouvelles du Japon. La natalité en berne …

Dans la région extrême-orientale trois pays assistent aujourd’hui à une forte baisse de la natalité. Après une politique de l’enfant unique pendant plus de 20 ans les autorités ont compris qu’influer sur la démographie pouvait avoir des effets à moyen terme catastrophiques. Cette politique de l’enfant unique alla de paire avec l’émergence d’une classe moyenne favorisée par le fait que les femmes préféraient se consacrer à une activité professionnelle plutôt que de rester à la maison et s’occuper de ses enfants. De plus les avortements systématiques de fœtus féminins a aggravé cette situation en déséquilibrant le rapport homme/femme chutant jusqu’à 1/0,8 pour une génération entière alors qu’un rapport 1,1/1 est souhaité pour une démographie normale permettant de renouveler les générations. Le résultat est une diminution encore lente mais progressive de la population de la Chine. Les deux autres pays de la région, Corée et Japon, se trouvent dans une situation devenue critique. En Corée le nombre d’enfants par femme en âge de procréer s’est effondré au cours des dix dernières années pour atteindre 0,8 enfant par femme en âge de procréer. Les femmes coréennes préfèrent s’épanouir dans la vie professionnelle plutôt que d’élever des enfants. Enfin au Japon ce taux atteint péniblement 1,1 enfant par femme fertile, les mêmes raisons ayant les mêmes effets.

Des études réalisées par le Ministry of Health, Labor and Welfare japonais vient de publier une étude réalisée au cours de l’année 2022. Celle-ci brosse un tableau alarmant de la situation démographique du pays. Avec une population d’environ 125 millions d’habitants et pour la première fois depuis la fin de la seconde guerre mondiale le nombre de couples ayant un ou plusieurs enfants est inférieur à 10 millions sur un total de 55 millions de couples officiellement déclarés à l’administration.

Parmi ces couples 49 % ont un enfant unique, 38 % deux enfants et seulement 13 % trois enfants. L’évolution récente indique que non seulement le nombre de couples avec enfants diminue alors que paradoxalement le nombre de couples sans enfants augmente mais si les couples avec un enfant unique restent à peu près stables en nombre il y a une diminution significative des couples ayant deux ou trois enfants. Cette évolution est donc alarmante si on se souvient que le Japon perd presque 800000 personnes par an. Comme cette étude ministérielle le montre clairement la situation démographique s’aggravera donc au cours des décennies prochaines.

Il existe cependant des solutions : ouvrir le Japon à une main d’oeuvre étrangère mais cette hypothèse va à l’encontre des traditions nippones auxquelles sont très attachés les citoyens japonais alors que la population n’est pas particulièrement xénophobe. Pour le moment seuls les ressortissants coréens et taïwanais qualifiés sont accueillis au Japon. Quelques russes se sont installé au Japon en raison de la proximité de Vladivostok mais il s’agit d’une très faible minorité. L’autre solution est une incitation financière convaincante comme celle que mit en place la France dans les années 1950 : avantages fiscaux, allocations familiales puis création de structures d’accueil gratuites pour les mères désirant retravailler après leur grossesse. Seul le porte-monnaie est un argument convaincant … En conclusion, comme la plupart des pays développés la Corée, le Japon et la Chine se dépeuplent et ce phénomène est bien une preuve que le développement économique et social est le facteur prépondérant pour constater une baisse de la natalité avec la promotion sociale et l’augmentation de l’alphabétisation et l’engouement pour de longues études qui est un facteur de promotion sociale incontournable. Source : nippon.com