Le président de la commission du budget du Sénat, Sheldon Whitehouse (D-Rhode Island), cite « la crise climatique » chaque fois qu’il en a l’occasion. Le président Biden dit que cette crise climatique est une menace plus grande encore qu’une guerre nucléaire. Avec leurs alliés, les Démocrates se font les champions de la production d’électricité « sans carbone » d’ici 2035 et de l’énergie presque sans combustible fossile d’ici 2050 ( https://nypost.com/2023/01/31/biden-says-global-warming-is-bigger-threat-to-humanity-than-nuclear-war/ ).

Atteindre la « carboneutralité nette » des émissions de dioxyde de carbone sera sans douleur, nous assurent-ils. Les coûts seront si bas que vous aurez besoin d’une loupe pour les voir. Les gouvernements n’ont qu’à adopter des objectifs et à fournir des subventions, et la transformation vers une énergie « propre » se produira … presque comme dans un conte de fées. Dans le monde réel, cependant, nous aurions besoin littéralement de millions d’éoliennes dépendantes des conditions météorologiques, de milliards de panneaux solaires tout aussi peu fiables, de millions de modules de batteries d’une demi-tonne pour les véhicules, de milliards de modules supplémentaires pour soutenir la production d’électricité intermittente, des millions de transformateurs et des centaines de milliers de kilomètres de nouvelles lignes de transmission. Toutes ces techniques doivent être fabriquées à partir de métaux, de minéraux et de pétrole extraits de la Terre, par l’exploitation minière à des échelles sans précédent dans l’histoire humaine.

Les coûts en dollars – seulement pour une transition aux États-Unis – sont presque inimaginables. David Wojick, analyste des sciences et des politiques, a calculé que les piles nécessaires pour produire de l’électricité à partir de l’énergie éolienne et de l’énergie solaire aux États-Unis, des énergies « carboneutres », coûteraient 23000 milliards de dollars, soit le produit intérieur brut (PIB) total des États-Unis en 2021 et probablement plusieurs fois plus. Thomas Tanton, consultant en énergie et en technologie, a constaté que les batteries de secours pour remplacer l’électricité à base de combustibles fossiles aux États-Unis et convertir les véhicules, les chaudières, les chauffe-eau et les poêles en électricité « renouvelable » coûteraient au moins 29000 milliards de dollars en dépenses initiales.

Il faudrait des milliers de milliards de dollars de plus pour couvrir le financement, les réparations, l’entretien, les remplacements, l’enfouissement d’équipements non recyclable brisés et usés et les systèmes de construction suffisamment solides pour survivre aux ouragans.

Ken Gregory, ingénieur professionnel, a déterminé que les coûts des batteries de secours sur le réseau pourraient atteindre 290 000 milliards de dollars (12,6 fois le PIB des États-Unis en 2021), selon les données réelles de production d’électricité intermittente horaire de 2019 et 2020, plutôt que les données moyennes annuelles utilisées dans les autres études.

Aucune de ces estimations ne comprend les coûts des turbines, des panneaux, des lignes de transmission ou des transformateurs ( https://www.cfact.org/wp-content/uploads/2023/02/Gregory-Exec-Sum-for-letter-to-Congress.pdf ).

L’analyste de l’énergie Francis Menton a estimé que le plan de l’Etat de New- York d’acquérir 24.000 mégawatts-heures de stockage de batteries fournirait seulement 0.2% de ce que l’état aurait réellement besoin comme sauvegarde. Mais même cela nécessiterait 300 000 modules de batterie Tesla longue capacité de 80 kWh – avant que New York n’impose des véhicules électriques et des systèmes de chauffage et de cuisson.

Chacun de ces modules pèse plus de 1000 livres (453 kg) et contient 6000 cellules lithium-ion individuelles. Chacun contient 25 livres de lithium, 60 livres de nickel, 44 livres de manganèse, 30 livres de cobalt, 200 livres de cuivre et plus de 550 livres d’aluminium, d’acier, de graphite, de plastique et d’autres matériaux, rapporte l’analyste énergétique Ron Stein.

Pour fabriquer chaque module, nous devons extraire 30 000 livres de minerai de cobalt (dont une grande partie avec le travail des enfants au Congo), 5 000 livres de minerai de nickel et 25 000 livres de minerai de cuivre, plus injecter dans des salines en altitude des milliers de m3 d’eau et extraire 25 000 livres de saumure pour obtenir le lithium.

Pour répondre aux besoins d’électricité aux heures de pointe de New York pendant l’été pendant seulement 45 minutes ces 300 000 modules de batteries) nécessiteraient 3 750 tonnes de lithium (une tonne US est égale à 907 kg), 9 000 tonnes de nickel, 6 600 tonnes de manganèse, 4 500 tonnes de cobalt, 30 000 tonnes de cuivre et 82500 tonnes d’autres matériaux.

Ensemble, nous aurions besoin d’extraire plus de 75 millions de tonnes de minerais pour ces batteries de secours du réseau de New York, après avoir enlevé au moins autant de roches pour atteindre les gisements.

Pour assurer la production d’électricité éolienne et solaire actuellement prévue en Californie, il faudrait près de 310 millions de modules à longue portée. Imaginez les batteries, les matériaux et les minerais dont nous aurions besoin pour l’ensemble des États-Unis ou du monde ! Le traitement de ces minerais pour obtenir des métaux finis nécessite des acides et d’autres procédés chimiques et entraîne de vastes déchets toxiques qui causent une pollution horrible de l’air et de l’eau s’ils ne sont pas manipulés correctement. Ce n’est absolument pas propre, vert, abordable, écologique ou durable. En fin de compte, le terme « carboneutralité » est bien choisi, si ce qu’on veut dire, c’est la somme de tous les comptes bancaires et de toutes les ressources naturelles des Etats-Unis après la mise en œuvre de ce projet.