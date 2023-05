L’avenir du Japon, mais pas que …

Lorsque mon petit-fils rentre de l’école, comme il est très social il invite des copains de sa classe pour venir dans sa maison, probablement parce que ces derniers n’ont pas de télévision très grand écran accrochée au mur et qu’ils disposent là d’un grand sofa convertible pour s’ébattre. Et que font-ils ? Ils jouent à des jeux vidéo chacun avec sa console (dont j’ignore l’utilisation) pendant plusieurs heures. Il y a de quoi devenir complètement idiot parce que ces jeux sont par essence stupides : il faut détruire le plus possible d’ennemis, c’est à peu près ce que j’ai cru comprendre en observant à la dérobée l’écran. Si des adolescents veulent en découdre avec un ennemi désigné par l’Etat profond, non seulement américain, mais également européen ou même japonais, on comprend dès lors qu’ils iront « verser leur sang pur » pour peur patrie dont ils n’ont aucune notion concrète car personne ne leur a dit clairement ce qu’était la Patrie (avec un grand P). La vraie guerre, celle qui se déroule en Ukraine, ce ne sont pas des jeux vidéo mais la mort avec une probabilité non négligeable proche de 50 %. Il y a ceux qui versent leur sang pour 10000 dollars par mois sans assurance-vie s’ils laissent une famille derrière eux, ce n’est jamais compris dans le contrat, et ceux qui veulent en finir avec un ennemi, n’importe lequel, pourvu qu’ils éprouvent des émotions ultimes avant une mort presque certaine ou devenir riches comme dans le cas de l’armée privée de métier dont le nom me rappelle un compositeur, mais j’ai oublié.

Bref, la guerre, je le répète encore, ce sont des morts et des blessés par milliers, ce ne sont pas des jeux vidéo. La grande boucherie de Verdun fut précisément une grande fabrique de viande pour chiens car les combattants savaient à peine se servir d’un fusil. En 1917 la France avait épuisé ses combattants disponibles, tous les petits villages de la France profonde et rurale ne comptaient plus leurs morts, un peu comme en Ukraine en ce moment. À partir de 1919 il y eut un renouveau de l’économie avec, devinez ?, l’industrie des monuments aux morts merveilleusement évoquée dans le film de Georges Wilson, « La Vouivre » lorsque Lambert Wilson croise en chemin une charrette sur laquelle se trouve un monument aux morts, film inspiré fidèlement du roman inoubliable de Marcel Aymé, le romancier français comptant parmi mes préférés. En effet Marcel Aymé est aussi anti-militariste et pour lui la guerre détruit des pays avec leurs villes habitants par des êtres humains qui n’ont rien demandé et qui se font massacrer pour que les hauts-gradés se félicitent de leurs prouesses en buvant des verres de champagne ou de vodka (je ne vise personne particulièrement) alors qu’ils savent parfaitement qu’ils sont des criminels pardonnés par leur pays pour avoir sauvé leur pays.

Donc ma belle-fille n’a pas voté pour le présent gouvernement japonais car elle ne peut pas envisager, comme beaucoup de mères de famille, que son fils partent à la guerre. Mais au fait parmi ces jeunes adolescents qui est mon petit-fils ? Un sucre d’orge virtuel pour celui qui trouvera !