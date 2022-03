Brève : politique française. Le ralliement de Marion Maréchal

Arborant avec une certaine fierté mais sans ostentation sa grossesse Marion Maréchal a exprimé avec une intelligence oratoire irréprochable son adhésion au parti d’Eric Zemmour. Cette jeune femme, ancienne plus jeune députée de France, ex membre du Front National, a déclaré devant un auditoire surchauffé dans la ville de Toulon ce dimanche 6 mars 2022 être solidaire des idées que soutient Zemmour. Dans un exposé qui m’a ému aux larmes elle a fait un résumé de ce qu’elle ressent comme française dans son cœur. Une prouesse oratoire pour cette jeune femme. Elle a laminé Valérie Pécresse sans la nommer et pire encore sa propre tante candidate à la charge suprême française. J’ai visionné ces derniers mois plusieurs interventions de Marion Maréchal, notamment au sein de l’ISSEP, l’école qu’elle a créé à Lyon, et j’ai toujours été fasciné par la clarté de ses analyses, courtes documentées et décisives, sur toutes sortes de sujets. Cette jeune femme est promise à un grand avenir.

Quelle va être l’attitude des électeurs après ce ralliement (il y aura d’autres ralliements) ? Il est maintenant venu le temps des débats entre les candidats au sujet du bilan de Macron. Ce dernier a catégoriquement refusé de débattre avant l’issue du premier tour des élections. On est toujours en « démocratie » puisque le Président va à la rencontre des citoyens en posant des questions à des figurants rémunérés pour répondre conformément aux instructions de l’Elysée. C’est ce qui aurait lieu dans un régime totalitaire mais certainement pas dans un pays qui se prétend être une démocratie.

Les journalistes de Mediapart ont fait un excellent travail d’investigation (c’est leur métier) en commentant un débat qui eut lieu dans les locaux de cette officine avant les élections de 2017 durant lequel Macron exposa son programme. Le résultat de cette investigation est éloquent : dans tous les domaines abordés le bilan de Macron est tout simplement catastrophique. Bien que je ne sois pas un fanatique de Mediapart je conseille cependant à mes lecteurs de suivre leur émission. Hélas mais à bon escient ce pauvre poudré est éreinté par les journalistes d’Edwy Plenel. On comprend ainsi pourquoi il refuse tout débat avant le premier tour des élections. Mes lecteurs auront compris que où que je me trouve, ici à Tenerife ou plus probablement à Tokyo, j’irai voter pour Eric Zemmour.