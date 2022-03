Brève. Que va-t-il se passer après ce 8 mars 2022 ?

Et les jours suivant … Ici à Tenerife les grossistes qui livrent aux restaurants ont prévenu leurs clients que dans quelques jours il fallait s’attendre à des restrictions sur les livraisons de viandes, de légumes frais, d’huile de friture et même de pommes de terre. L’archipel des Canaries est lourdement pénalisé avec une augmentation de 50 % du prix de l’électricité au début du mois de janvier de cette année. Certes il n’y a aucune industrie consommatrice importante de cette énergie mais toute la population est impactée par cette hausse. J’ai déjà noté au cours de mes petits achats dans le petit supermarché situé dans le sous-sol de l’édifice où se trouve mon modeste appartement deux pièces meublé en location que tout augmentait, pas trop mais de manière imperceptible, quelques centimes ou dizaines de centimes sur un article. L’unité de mesure des spécialistes de la mesure de l’inflation est le « caddy de la ménagère ». Bien rempli le prix global d’un caddy a probablement augmenté de plus de 10 % en quelques mois.

Explication. Le prix du blé a doublé en moins de deux ans, celui du soja a augmenté de 130 % en moins d’une année, l’huile de palme en une année a augmenté de 64 % et le café de 72 %. Si le panier de la ménagère ne sera pas trop impacté par ces augmentations ce sont les pays importateurs de blé et d’autres denrées alimentaires qui vont en subir les conséquences frontalement. Les nouveaux printemps arabes vont être très chauds. L’inflation en Europe va devenir impossible à maîtriser et les populations vont durement souffrir. En ce qui concerne le pétrole on assiste à des démarches inattendues de la part des Américains. Une délégation américaine s’est rendue à Caracas pour supplier le Président Maduro de bien vouloir exporter à nouveau son pétrole lourd vers les raffineries du Texas et de la Louisiane qui sont équipées pour traiter de pétrole. J’ai cru aussi comprendre que les Etats-Unis étaient en pourparlers avec l’Iran pour les mêmes raisons. Est-ce une tentative en vue d’isoler la Russie ? Peut-être mais avec un Brent aujourd’hui à 131 dollars le baril et un WTI qui suit à 128 dollars la situation est aussi tendue sur les marchés qu’en juin 2008 et tout le monde souvient de la crise qui eut lien quelques mois plus tard …