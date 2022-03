Et si la France remettait en exploitation ses mines de charbon ?

Alors qu’il y a encore une année le prix de la tonne de charbon sur les marchés était de l’ordre de 90 dollars la tonne métrique, aujourd’hui 9 mars 2022 pour des raisons de conjoncture géopolitique cette même tonne de charbon a atteint 420 dollars (10 mars 2022) au grand dam des tenants des investissements ESG. Le charbon c’est sale, ça pollue et pire encore c’est un peu radioactif. C’est la bête noire des écologistes, sans faire de jeu de mots. Une petite mine de charbon capable d’extraire 1000 tonnes (30 camions de 40 tonnes) par semaine réaliserait un chiffre d’affaire brut hebdomadaire de 400000 dollars ! Il existe en France deux sites susceptibles d’être exploités à ciel ouvert après seulement quelques semaines de travaux de terrassement. Il s’agit des gisements dits de Decize et de Verneuil. Mais il existe une multitude d’autres gisements encore exploitables et pour certains d’entre eux également à ciel ouvert car il est devenu impossible de remettre en exploitation des mines profondes comme par exemple dans le nord de la France.

Certes, il faudrait un immense courage pour un entrepreneur-investisseur désirant se lances dans l’aventure risquée de mise en exploitation d’une mine de charbon sur le sol français. Il rencontrerait l’administration et le code minier, puis le ministère de l’écologie et de l’environnement et enfin les marchés car aussi vite qu’il a monté le cours de la tonne de charbon pourrait chuter. Néanmoins le sous-sol français est négligé pour toutes ces raisons malgré la diversité de minerais, si l’on considère le charbon comme un minerai, depuis l’or jusqu’au talc en passant par l’uranium. Mais non ! Il ne faut pas défigurer le paysage de la douce France et plutôt que d’exploiter du charbon à des fins mercantiles il est plus approprié d’installer des éoliennes géantes qui, elles, sont installées pour préserver le climat sans défigurer le paysage, un peu mais moins qu’une mine de charbon ou un derrick de fracking. C’était de l’humour …

Personnellement je trouve que la France a choisi une impasse mortelle pour son économie en interdisant l’exploitation de gaz et d’huile de roche mère. Puisque tout forage exploratoire est interdit personne ne connaît la richesse du sous-sol du sud-ouest et du nord du Bassin Parisien. Le mot d’ordre est « on ne touche pas au sous-sol ». Car comme la balance commerciale de la France est franchement déficitaire elle continuera à l’être en important maintenant à prix d’or du charbon, du gaz et du pétrole. Non, la France n’est pas près de ses sous puisqu’elle continue à emprunter à des taux d’intérêt proches de zéro. On appelle ça une « gestion de père de famille gâteux ». Il est souvent arrivé par le passé que des chefs d’entreprise ayant fait fortune décident de claquer leur fortune aux jeux, aux courses ou avec des « créatures » comme cela était dit pudiquement au début du vingtième siècle. Aujourd’hui la France dilapide ce qui lui reste de fortune avec une créature infiniment plus gourmande : l’écologie, et ce sera sa perte.