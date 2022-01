Retour sur la table ronde mentionnée dans un précédent billet

J’ai noté quelques données citées par plusieurs intervenants en ce qui concerne la thérapie génique mise en place massivement dans le monde entier pour protéger théoriquement les populations contre une infection par le coronavirus. De nombreuses interventions au cours de cette table ronde ont insisté sur le fait que ce traitement ne prévenait pas contre une infection et qu’il ne présentait aucun bénéfice en ce qui concerne la gravité de l’évolution de la maladie. Ce qu’ont déclaré les intervenants est incontestable puisqu’il s’agissait de praticiens hospitaliers. Ils étaient au contact des malades et ils savaient quel était précisément leur statut vaccinal. Dans les services de soins intensifs de l’hôpital où exerçait l’un des intervenants il fut rapporté que 77 % des patients étaient complètement vaccinés et qu’ils étaient tous testés positifs pour le coronavirus. Dans l’Etat du Wisconsin plus de 90 % de la population est « vaccinée ». Il est impossible d’expliquer pourquoi les 23 % de malades restants puissent être exclusivement des non « vaccinés ». Statistiquement c’est improbable.

Cette simple observation prouve indubitablement que la « vaccination » est totalement inefficace et qu’elle ne réduit pas la gravité de la maladie contrairement à ce qui est avancé communément. Il s’agit d’un pur argument de marketing sans fondement qui n’est plus tenable si on considère les effets indésirables et la létalité de cette thérapie génique. Le tableau ci-dessous est édifiant et mérite quelques commentaires. Pour les non-anglophones flu = grippe et Tylenol = paracetamol.

Les effets indésirables des 5 traitements mentionnés et répertoriés sans interférence gouvernementale depuis 1996 dans le monde entier sont présentés dans ce tableau (capture d’écran au cours de la table ronde dont le lien figure dans un précédent billet) et en regard le nombre d’effets indésirables et de décès répertoriés en 13 mois pour le « covid vaccine ». Compte tenu du fait que sur recommandation des autorités de santé les médecins ne transmettent leurs observations que dans au mieux 2 % des occurrences il est plausible de multiplier les données en rouge dans ce tableau par un facteur 40 à 50. Choisissons donc un facteur multiplicatif de 41 comme cela a été mentionné au cours d’une étude réalisée il y a quelques semaines dont j’ai fait mention sur ce blog. On arrive alors à des chiffres tout à fait alarmants : plus de 43 millions d’effets indésirables pour le monde entier et plus de 827000 morts en 13 mois, c’est-à-dire depuis le début de la campagne de thérapie génique massive. Les tenants de la « vaccination » généralisée rétorqueront qu’en regard du nombre de doses injectées ce n’est rien, c’est négligeable, c’est le prix à payer pour la protection des populations, ben voyons ! En 25 ans les vaccins contre la grippe saisonnière n’ont tué que 77 personnes par an en moyenne mais pour un rapport bénéfice/risque très favorable encore que contesté par certains spécialistes car le virus de la grippe mute très facilement. À l’examen de ces données la thérapie génique par ARN messager aurait du être interdite très rapidement, dès le début de l’année 2021 … et on continue à rendre obligatoires des injections de « rappel ». Il s’agit d’actes criminels qui devront un jour ou l’autre être punis.