Pour les non-initiés dont je fais partie LLG c’est Louis-le-Grand et H4 Henry IV. Ce sont deux des plus prestigieux lycées de France en particulier dans le domaine de la réussite aux concours d’entrée aux grandes écoles scientifiques, commerciales et littéraires. Blanquer, le ministricule de l’éducation nationale a décidé de casser le système de sélection des élèves sur dossier pratiqué par ces deux lycées car c’est trop élitiste et pas assez conforme aux idées de la « gauche ». À la bonne heure ! Dès la fin de l’année, lorsque ma fille séjournait ici à Tenerife, je fus informé des dispositions qui allaient être prises par le recteur académique de Paris pour plaire à son collègue Blanquer. Je ne disposais pas de toutes les informations pour écrire un billet sur ce blog qui serait en quelque sorte un scoop mais je ne recherche pas la notoriété, cela m’indiffère. Je n’ai pas compris ce que m’expliquait ma fille ni ce que soutenait son époux et j’ai eu tort de ne pas jouer en quelque sorte le rôle de journaliste qui m’était offert. Quelques jours avant la publication de l’article de Marianne ma fille me déclara que tout allait devenir de mal en pis pour elle et pour son époux. Je n’ai toujours pas compris et j’ai oublié de rappeler à ma fille que depuis des années je lui suggérais de créer une école privée spécialisée dans la préparation aux grandes écoles. Elle s’en souvient certainement aujourd’hui après l’entourloupe de Blanquer.

Tout d’abord quel est le travail des enseignants des classes « prépa » ? Il consiste à classer des centaines de dossiers scolaires d’élèves provenant de toute la France et aussi des lycées parisiens y compris de LLG et H4. Ensuite les professeurs doivent préparer leur cours qui est en permanente évolution, rédiger des énoncés de problèmes nouveaux puisque tous ceux qui ont été posés aux élèves durant les années passées ont leur solution disponible sur internet. Ensuite les professeurs, en particulier en mathématiques, font passer des examens oraux rapides tout au long de l’année, les fameuses « colles », ce qui demande non seulement une présence dans le lycée mais également une préparation à la maison. Enfin régulièrement les élèves sont soumis à des devoirs surveillés dont les professeurs doivent préparer de nouveaux sujets, problèmes et exercices, imitant les conditions des concours. La correction des copies peut prendre beaucoup temps de travail à la maison, souvent le samedi et le dimanche. À ces devoirs surveillés s’ajoutent enfin les devoirs à la maison également corrigés. Les professeurs de mathématique travaillent 70 heures par semaine …

Rappelons la situation que j’ai exposé brièvement dans un précédent billet sur ce blog. LLG et H4, à Paris, bénéficient du privilège de recruter les élèves des classes « prépa » sur dossier à l’entrée de la classe de seconde pour les élèves de ces lycées, c’est-à-dire trois ans avant le fatidique baccalauréat qui n’est pas distribué dans ces deux institutions de la République comme des cadeaux. Ces élèves proviennent de toute la France et s’ils veulent accéder au sommet, c’est-à-dire aux classes « prépa », ils doivent avoir encore une fois les meilleures notes car leur dossier est alors examiné minutieusement. Je schématise mais c’est à peu près ainsi que ça se passe. La décision de Blanquer va donc inévitablement abaisser le niveau intellectuel général des élèves désirant entrer en classe « prépa » puisqu’ils bénéficieront d’un accès pratiquement libre à LLG et H4. Quel est le but réel de cette manœuvre ? Discréditer ces deux lycées d’excellence au profit de « Ginette » et d’autres établissements privés puisque seules les familles aisées consentiront à payer une scolarité à leurs enfants dans ces écoles privées.

Pour la petite histoire (mais je ne devrais pas en parler) ma fille enseigne en MP* à H4, la section la plus difficile de la « prépa » scientifique. Mon gendre enseigne en MP* à LLG. Ils se rendent compte peut-être aujourd’hui que les conseils que je leur prodiguais il y a une dizaine d’années de créer leur propre école privée de prépa pourrait devenir une réalité par la force des choses et compte tenu de la situation vicieuse de Blanquer ils vont peut-être reconsidérer leur avenir au sein de l’EducNat qui est complètement pourrie, institution qu’ils devraient fuir le plus vite possible.

Personnellement je suis consterné par l’accumulation des mauvaises décisions prises par des Ministres (je ne sais pas pourquoi j’ai écrit une majuscule) incompétents dans un domaine de la République qui doit préparer l’avenir du pays en transmettant le savoir aux générations futures. Mais parlons un instant de la dite sélection qui est considérée comme anti-sociale en France. Je dispose d’éléments de comparaison que Blanquer ne peut pas réfuter. Ma petite-fille franco-japonaise, 14 ans, travaillait avec acharnement il y a un an pour intégrer un lycée privé de jeunes filles. Elle avait également projeté d’intégrer un lycée-université également privé mais elle échoua au concours d’entrée. Quand elle choisira d’entrer à l’université elle devra à nouveau passer par les fourches caudines d’un concours car au Japon l’entrée à l’université comprenant également l’équivalent des écoles d’ingénieurs n’est accessible que sur concours et la sélection est très rude.

En France la sélection au cours du cursus scolaire existe-t-elle encore ? La réponse est définitivement non. Et si ma fille et mon gendre lisent ce blog ils devraient décider rapidement de reconsidérer le conseil que je leur confiais il y a maintenant dix ans ou plus, je le répète, de motiver quelques collègues, réunir leurs économies et créer leur propre institution privée car ils disposent d’une immense qualité : ils aiment leur métier et sont capables de transmettre leur savoir aux générations montantes à qui, malheureusement, je souhaite, une fois leur diplôme en poche, de vite s’expatrier car la France a signé son arrêt de mort, et pas seulement dans le domaine de l’enseignement …