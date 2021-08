Brève. Le 5 août 2021…

Ce 5 août 2021 entrera dans l’histoire et cette nuit du 4 août sera peut-être la dernière nuit de l’existence de la démocratie française si le lendemain le Conseil Constitutionnel avalise en bloc le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Le servile élève de Klaus Schwab, Président du World Economic Forum, pourra être félicité par les hautes instances fascistes genevoises qui se sont arrogé le droit de gouverner le monde. Le « young political » leader qui gouverne la France dans le mépris le plus absolu des règles démocratiques les plus fondamentales sera félicité par le Club de Davos, le bon élève qui aura osé transformer la France en pays totalitaire. Le Conseil d’Etat comme le Conseil Constitutionnel sont devenus des chambres d’enregistrement des volontés du prince, la Chambre des députés, depuis 18 mois, vote des lois liberticides et le Sénat ne remplit qu’un rôle d’observateur impuissant. La France n’est plus une démocratie et le 5 août elle deviendra peut-être un régime ressemblant étrangement à celui de Vichy. En instituant un régime discriminatoire digne de l’apartheid sud-africain la France rejoindra le club des dictatures comme celles de la Chine, de la Biélorussie ou encore de la Corée du Nord et de quelques autres régimes politiques rencontrés en Asie centrale. La chasse aux sorcières, la délation, l’emprisonnement pour des raisons d’opinion, les camps de redressement, une milice omniprésente, voilà ce qui attend les citoyens français.

Le Conseil Constitutionnel détient le pouvoir d’initier non pas une révolte populaire mais une nouvelle révolution comme la France en a connu une en 1789. Les privilèges que se sont accordé les politiciens qui gouvernent ce pays dans la plus pure tradition jacobine doivent être abolis comme ce fut le cas en 1789. Le Conseil Constitutionnel, afin d’éviter un bain de sang et une très grave crise économique et sociale, doit tout simplement annuler la loi qui lui est proposée en examen pour approbation. Ni la Cour européenne des droits de l’homme ni la Cour de justice européenne ne doivent intervenir ; Le temps est venu pour le peuple français, en cas d’approbation de cette loi inique par le Conseil Constitutionnel, de laver son linge sale avec lui-même, sans l’intervention de l’Europe. Au cas où quelques articles soient « retoqués » le fond de cette loi restera valable alors ce sera la révolution et je pense sincèrement qu’il est grand temps de faire le ménage dans le monde politique français qui veut asservir le peuple en instaurant par exemple une censure (la page Facebook du Professeur Perrone a été supprimée et ce n’est pas Zuckerberg qui a pris cette décision mais le cabinet noir de l’Elysée), censure digne du régime de Vichy. On y est déjà et il faut que les Français se réveillent …