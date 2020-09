Petite chronique coronavirale.

Hier après-midi était un grand jour pour apprécier jusqu’à quelle extrémité les autorités politiques ont osé installer leur pouvoir coercitif sur la population. La loi locale espagnole telle qu’elle est appliquée dans l’archipel des Canaries stipule que le port du masque dans la rue n’est obligatoire que si on ne peut pas respecter la « distanciation » établie à 1,5 mètres. Je me suis fait relever les brettelles par un flic qui m’a dit de porter un masque alors qu’il n’y avait personne autour de moi et que ce flic ne portait pas de masque lui-même. Une belle démonstration de l’autorité bien comprise par un représentant de cette même autorité. Sans autre commentaire.

Je suis ensuite allé faire mes petites courses au supermarché et un vigile à l’entrée du centre commercial m’a presque agressé parce que je n’avais pas mis mon masque correctement : le nez doit être couvert ! Mon espagnol n’est pas suffisant pour lui demander si on ne devrait pas aussi porter un masque de plongée puisqu’on peut attraper le virus en contact avec la conjonctive. Je pense qu’il n’aurait rien compris. À l’entré du supermarché – j’avais correctement mis mon masque – une caissière me demande de mettre des gants d’un ton autoritaire. Je lui montre mes mains et lui apprend que je suis allergique à la saloperie de matière transparente utilisée pour fabriquer les gants. Elle insiste. Je me suis retenu pour ne pas l’insulter et je suis allé faire mes petites courses.

J’avais déjà remarqué que ces gants provoquaient une allergie mais lassé par les remontrances des employés du supermarché je m’étais soumis à leurs injonctions et finalement trois jours de suite je remis des gants. Le résultat est sans ambiguïté :

Voilà où nous en sommes alors qu’il n’y a pratiquement plus de morts, que cette grippe coronavirale fait partie maintenant du passé et que les effets secondaires peuvent être tout à fait bénins comme cette allergie mais pas du tout bénins, pour reprendre cet adjectif, au sujet de l’économie, des relations sociales et de l’état psychologique des individus. L’économie va continuer à s’effondrer, les faillites d’entreprises n’en sont qu’au début. Toutes celles qui ont déjà disparu ne représentaient qu’un petit hors-d’oeuvre. On entre maintenant dans le vif du sujet : septembre, octobre et novembre vont être très sombres avec des millions de chômeurs supplémentaires. Une allergie aux mains ce n’est rien pour un petit retraité comme moi qui continue à percevoir sa retraite (jusqu’à quand ?) mais il est certain que la population va devenir allergique aux mesures autoritaires prises en dépit du bon sens par les dirigeants politiques, et ceci aussi bien en Espagne qu’en France ou d’autres pays européens.

Viva la revolucion !