Nouvelles du Japon et d’ailleurs. Coronavirus et ses effets collatéraux « retard »

Au Japon la psychose s’est répandue dans la population. Les Japonais ont pour habitude de porter un masque non pas pour se protéger des germes qu’autrui peut éventuellement répandre autour de lui mais pour au contraire, quand il souffrent du moindre petit rhume, de ne pas répandre leurs propres germes autour d’eux, politesse et respect obligent. Il n’y a plus de masques à Tokyo : c’est la panique. Les femmes ne trouvent plus de garnitures périodiques et il n’y a plus de papier hygiénique. Croyant que le Japon, le voisin de la Corée et de la Chine, ses premiers partenaires économiques, allait fatalement subir de plein fouet l’épidémie virale et comme les produits précités sont pour la plupart fabriqués en Chine alors le résultat est là : c’est la pénurie, ce qui amplifie panique.

Un autre phénomène commence à sérieusement préoccuper la population japonaise : dans quelques semaines les stocks de médicaments seront épuisés. Or la population est très fortement médicalisée et dépend de traitements pharmaceutiques quotidiens puisque cette population vieillit comme chacun sait. Il est hautement probable que dans quelques semaines, compte tenu de l’arrêt presque total de l’économie chinoise, de nombreux vieillards mourront par dizaines de milliers non pas à cause du coronavirus mais parce qu’ils ne pourront plus se soigner. Cette situation pourrait également subvenir dans d’autres pays en particulier européens puisque 80 % de tous les produits pharmaceutiques et de leurs intermédiaires de synthèse proviennent de Chine. Voilà un bel effet de la mondialisation.

La société taïwanaise Foxxcon produit essentiellement en Chine continentale et ne fonctionne qu’à 14 % de sa capacité alors la compagnie Apple va se trouver en rupture de stock. Les fabricants d’automobiles – aucun pays ne fera exception – vont devoir arrêter leurs chaines de montage, si ce n’est pas encore le cas. Le monde de la finance anticipe une grave crise à venir. Il suffit de constater que le Dow-Jones a chuté de 14 % la dernière semaine de ce mois de février 2019 et la situation va continuer avec la même tendance : tant que cette psychose totalement injustifiée persistera la situation continuera à s’aggraver et s’auto-amplifier.

Les dirigeants politiques du monde entier ont perdu la tête. Ce coronavirus n’est qu’une grippe saisonnière un tout petit peu plus mauvaise que d’habitude et qui tue surtout des vieillards ou des personnes souffrant d’autres pathologies mais les effets économiques collatéraux induits vont tuer beaucoup plus de personnes dans le monde et cette fois-là pas seulement des vieillards. Triste monde dans lequel la peur est « marchandisée » mais la psychose va se retourner contre ses organisateurs, essentiellement les médias qui jouent sur cette peur pour « faire » de l’audience et les politiciens qui doivent d’ors et déjà nous préparer des mesures de contrôle des populations encore plus sophistiquées.La Trilatérale (en illustration le logo de cette organisation s’en préoccupe déjà (lien). À vomir …

Note. À Tokyo et dans les autres grandes villes du pays les écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre et toutes les activités de groupe sont interdites. Mes petits-enfants adorent !

http://trilateral.org/download/files/brochure/Trilateral_brochure-2_7.pdf