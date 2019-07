France : Haro sur le carbone !

En France il y avait des idées, des industries mais les idées et les industries disparaissent les unes après les autres. En France il y a probablement du pétrole et du gaz de schiste mais il est interdit d’y toucher. En France il y a encore une belle agriculture mais elle court à la ruine puisqu’il faut interdire les pesticides. En France enfin il y a des avions dont l’usage va devenir plus coûteux puisque le kérosène sera taxé. Par contre les idées foisonnent en tous sens quand il s’agit de réchauffement climatique, c’est normal il ne faudrait tout de même pas dénoncer le fameux accord de Paris qui auréola d’une gloire internationale certaine le couple Royal-Fabius. Alors les réservoirs de pensée (think-tank en anglais) naissent ici et là, largement subventionnés par les impôts des contribuables encore consentants, pour décrire les causes du réchauffement climatique et éventuellement trouver des solutions. Pourtant la France est le pays développé le moins polluant en termes de gaz carbonique généré pour la production d’énergie électrique.

Selon le réservoir de pensée The Shift Project (ça sonne mieux en anglais) franco-français les technologies dites digitales sont à l’origine d’un impact environnemental insoutenable qui augmente sans que l’on puisse imaginer une limite. Il faudra créer des lois et des taxes pour enrayer l’addiction aux technologies digitales et il y a certainement des petits malins qui arriveront à en imaginer quelques-unes bien croquignolettes, il est inutile d’en douter. Parce qu’en France pour imaginer de nouvelles taxes les législateurs fourmillent d’idées. Alors la nouvelle idée est qu’il est urgent d’arriver à instituer une « sobriété digitale », comprenne qui pourra.

Les vidéos en ligne représentent 60 % des flux de données sur internet et parmi elles et parmi celles-ci la pornographie arrive en deuxième place après les vidéos sur demande (VoD) avec 27 %. Les VoD se répartissent entre Netflix ou encore Amazon Prime. À ces 60 % il faut ajouter Skype et d’autres vidéos comme la télémédecine. Le seul secteur de la pornographie consomme autant d’énergie, c’est-à-dire émet autant de carbone, que des pays comme la Belgique, le Nigeria ou le Bangladesh.

Quand il s’agit de masturbation intellectuelle la France se situe dans le peloton de tête …

Source et illustrations : https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-02.pdf