L’hystérie du réchauffement climatique atteignit un crescendo au cours des années 2000 en prévision de la Conférence de Copenhague en 2009 quand une personne à l’esprit civique publia les courriels du « Climate Gate » qui dégonfla tout : Psschittt … Ces courriels démontrèrent que la science du réchauffement du climat ressemblait davantage à de la science-fiction concoctée par des pseudo-scientifiques habités par une imagination véhémente. Dix années se sont passées depuis et nous connaissons aujourd’hui un autre pic d’hystérie qui semble coordonné dans le monde entier. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Les scientifiques du réchauffement climatique ont beaucoup d’argent et beaucoup de temps. Une curiosité alimentée par cette oisiveté aurait incité certains d’entre eux à essayer de comprendre ce qui va arriver au climat. Ont-ils pris conscience d’un refroidissement imminent et doivent-ils adapter leur position avant que ce refroidissement devienne apparent ?

Durant ces dix dernières années il y eut aussi une accumulation de données expérimentales sur ce « réchauffement global ». On dispose maintenant de 40 ans d’observations satellitaires de la température de la basse atmosphère et voilà ce que ça donne pour les 48 Etats contigus des USA :

Ce graphique montre l’écart des températures par rapport à la moyenne des 30 années 1981-2010. Le dernier point du graphique date de février 2019 avec un résultat de – 0,03 degrés C. Il y aurait donc eu 40 années de réchauffement climatique et pourtant les températures, durant cette période, sont restées remarquablement stables. Dans le détail il y a même un très léger refroidissement.

Alors, est-il possible de continuer à croire que le climat se réchauffe alors que l’atmosphère a tendance à se refroidir ? Rationnellement non. Est-il possible que le réchauffement climatique soit réel si l’atmosphère a tendance à se refroidir ? Encore une fois non. Considérons maintenant le gaz carbonique accusé d’être la principale cause du réchauffement climatique, si celui-ci doit se produire. Un laboratoire situé au sommet du Mauna Loa à Hawaii mesure la concentration atmosphérique du CO2 depuis 1958. Comme c’est le changement annuel de la concentration de CO2 dans l’atmosphère qui est censée entraîner le réchauffement du climat de la planète il suffit de voir comment cette teneur évolue :

L’effet moteur du CO2 sur le réchauffement du climat aurait du s’exercer dans une large mesure depuis 1979, date à laquelle les mesures satellitaires de température de l’atmosphère ont été bien documentées, et pourtant la tendance est restée stable alors que globalement la teneur en CO2 de l’atmosphère a augmenté. Quarante années de « forçage » par effet de serre (supposé) et aucun résultat tangible en termes de température atmosphérique réelle, c’est, on le reconnaitra, difficile à avaler ! Si cela devait arriver, ce serait déjà arrivé …

Le contraire du réchauffement climatique est le refroidissement global. Quelles sont les chances pour qu’un tel évènement survienne ? Assez bonnes ! Un seul graphique suffit pour illustrer cette éventualité, l’indice aa qui est une mesure de l’intensité du champ magnétique du Soleil. Et il existe des archives à ce sujet depuis 1868 :

Il est aisé de remarquer que l’activité magnétique du Soleil au cours de la seconde moitié du XXe siècle était 50 % plus élevée qu’au cours des 60 dernières années du « petit âge glaciaire ». Cette exubérance a pris fin en 2006 et l’activité magnétique du Soleil est revenue aujourd’hui à ses niveaux du XIXe siècle. Ce retournement de tendance pourrait bien provoquer le genre de climat que nos ancêtres ont connu au cours du XIXe siècle. Il suffit maintenant de constater ce que les USA, la Chine du Nord et le Japon ont enduré ces deux derniers hivers : des entrées du vortex polaire provoquant des températures glaciales. Attendre un réchauffement du climat relève de l’absurde, comme dans la pièce tout aussi absurde de Samuel Beckett « En attendant Godot » (illustration tirée de Wikipedia), cela n’arrivera pas et l’attente risque de devenir très longue.

Il n’y a toujours pas d’évidence d’un quelconque réchauffement de la planète et il est grand temps de cesser de faire bénéficier les « réchauffistes » du bénéfice du doute, c’est tout simplement stupide … et coûteux, puisque le combat contre le CO2 n’a, à l’évidence, plus aucune justification.

Source : Blog d’Antony Watts. Les données figurant sur les trois graphiques sont disponibles pour tout public auprès de la NOAA.