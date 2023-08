ITER : Un désastre au delà de toutes les prévisions !

« À chaque décennie qui passe, ce monument record dédié à la science internationale ressemble de moins en moins à une cathédrale, et davantage à un mausolée ». Scientific American

Article paru sur le site Masterresource.org sous la plume de Kennedy Maize le 25 juillet 2023. Personnellement il m’a toujours semblé que ce projet était une vue de l’esprit en regard de l’expérience acquise au sujet de la production d’énergie électrique depuis plus de 70 ans lorsque les premières « piles atomiques » furent expérimentées pour étudier ce que les physiciens appellent la neutronique. Les premières applications civiles furent les réacteurs dits « graphite-gaz » suivis par les réacteurs à eau pressurisée ou à eau bouillante et aujourd’hui on constate une maîtrise approfondie de la technologie des réacteurs dits à neutrons rapides qui ouvrent la voie vers une production d’énergie électrique virtuellement illimitée puisque le « combustible » sera constitué à l’avenir d’uranium dit appauvri dont les ressources sont illimitées car les réserves océaniques de ce métal peuvent être exploitées sans devoir procéder à des investissements extravagants. Fonder des espoirs sur une technologie dont on ignore dès le départ du projet s’il est réalisable en passant honnêtement en revue selon une approche pragmatique tous les aspects encore inconnus de la stabilité du plasma au sein duquel doit avoir la fameuse « fusion nucléaire », un premier point passé sous silence auquel il faut ajouter la coexistence entre des bobines supraconductrices refroidies avec de l’hélium liquide et une source chaude de plusieurs millions de degrés dont il faudra extraire l’énergie thermique par un artifice technologique encore jamais décrit clairement sans oublier le très intense flux de neutrons dans lequel baignera cette cathédrale érigée comme le précise cet article en un futur mausolée. Bel exemple de cette sorte de rêve dans lequel l’humanité se trouve aujourd’hui plongée car trop préoccupée par les visions apocalyptiques d’un monde sans énergie … L’illustration (Wikipedia) montre le gigantisme délirant de ce projet puisque le diamètre de la pièce centrale de ce projet, le tore de confinement magnétique du plasma, est de 19,5 mètres, ce qui est une indication du gigantisme de ce projet. Par comparaison la « piscine » de sodium liquide du surrégénérateur NERSA à Creys-Malville avait un diamètre de 7,5 mètres et produisait lors de la dernière année de sa fermeture (pour des raisons politiques) autant d’énergie que ce qui est espéré dans un avenir totalement incertain avec le monstre ITER … Les curieux peuvent lire ce résumé de la fusion nucléaire :http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/NucEne/fusion.html .

Le projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Réacteur thermonucléaire expérimental international) de 35 pays, annoncé comme « la voie vers une nouvelle énergie », a connu un autre problème. « La plus grande expérience de fusion au monde, a rapporté Bloomberg, fait face à de nouveaux retards et potentiellement des milliards de dollars de coûts supplémentaires après que des pièces défectueuses et des chaînes d’approvisionnement brisées ont perturbé la construction du réacteur dans le sud de la France ». C’était une mauvaise nouvelle à la 32ème réunion annuelle de l’ITER, avec un communiqué de presse fade décrivant l’activité mais peu d’autres choses. « Les membres du Conseil ont réaffirmé leur foi dans la valeur de la mission ITER et ont décidé de travailler ensemble pour trouver des solutions opportunes pour faciliter le succès d’ITER » [1]. La semaine précédant la réunion, Scientific American a exposé les problèmes dans l’article intitulé « World’s Largest Fusion Project Is in Big Trouble, New Documents Reveal ». L’article de l’écrivain scientifique chevronné (et mathématicien) Charles Seife, basé sur des documents internes d’ITER obtenus par une poursuite en vertu de la Freedom of Information Act déposée cette année, a écrit qu’ ITER est au bord d’un désastre record, car les retards accumulés et les dépassements de budget menacent d’en faire le projet scientifique le plus retardé et le plus coûteux de l’histoire ( https://www.scientificamerican.com/article/worlds-largest-fusion-project-is-in-big-trouble-new-documents-reveal/ ).

Les documents préparés pour une réunion du conseil ITER l’année dernière, a écrit Seife, ont montré qu’à l’époque, le projet se préparait à un retard de trois ans, soit le doublement du budget interne préparé six mois plus tôt. Et dans l’année qui a suivi la rédaction de ces documents, les mauvaises nouvelles d’ITER n’ont malheureusement fait qu’empirer. Pourtant, personne au sein de l’Organisation ITER n’a été en mesure de fournir des estimations des retards supplémentaires, et encore moins des dépenses supplémentaires qui en résulteraient. Personne non plus au département de l’Énergie des États-Unis, qui est responsable des contributions du pays à ITER, n’a pu le faire. Lorsqu’ils ont été contactés pour cette histoire, les responsables du DOE (Département de l’Énergie) n’ont répondu à aucune question au moment de la publication du rapport. ITER (en latin « le chemin ») a publié un communiqué volontairement fade le 22 juin, à la suite de la réunion de son conseil d’administration au siège de Saint-Paul-Lez-Durance. Bloomberg a analysé le communiqué de presse et s’est concentré sur sa déclaration selon laquelle le Conseil « a demandé au Directeur général de continuer à avancer rapidement dans la préparation de la proposition de base de projet mise à jour pour examen et approbation en 2024 ». L’examen et l’approbation de la référence pour le projet de confinement magnétique Tokamak étaient initialement prévus pour 2023, a noté Bloomberg.

Arrière-plan

ITER a vu le jour en 1978 sous la forme d’une proposition de programme international pour développer un projet de fusion type Tokamak. Bien que le projet ait progressé avec peu d’attention au-delà des cercles techniques, il a éclaté sur la scène publique lors du sommet de Genève de 1985 entre le président des États-Unis, Ronald Reagan, et le secrétaire général de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. À Genève, les deux principaux dirigeants mondiaux ont convenu de coopérer dans le domaine de la recherche et du développement en matière de fusion, en publiant une déclaration qui disait que « l’importance potentielle des travaux visant à utiliser la fusion thermonucléaire contrôlée à des fins pacifiques et, à cet égard, préconisait le développement le plus large possible de la coopération internationale pour obtenir cette source d’énergie, qui est essentiellement inépuisable, pour le bien de toute l’humanité. » Reagan a ensuite vanté cette collaboration lors d’une session conjointe du Congrès américain.

Les États-Unis ont ensuite entretenu une relation de continuité avec le projet à mesure qu’il évoluait vers ce qui est devenu ITER. Les États-Unis se sont retirés de la planification en 1998, se plaignant que le coût prévu de 10 milliards de dollars était excessif. Lorsque les planificateurs ont ramené l’effort à 5 milliards de dollars en 2002, les États-Unis sont revenus.

Officiellement lancé en 2006, ITER est financé et géré par sept parties membres : la Chine, l’Union européenne, l’Inde, le Japon, la Russie, la Corée du Sud et les États-Unis. Le Royaume-Uni participe par l’intermédiaire de Fusion for Energy (F4E), la Suisse par l’intermédiaire d’Euratom et de F4E, et le projet a des accords de coopération avec l’Australie, le Canada, le Kazakhstan et la Thaïlande. L’Europe fournit environ 45% du financement d’ITER.

Problèmes

ITER a été financé à l’origine à hauteur de 6 milliards de dollars, la date de démonstration de la fusion étant estimée à 10 ans. L’estimation officielle actuelle est de 22 milliards de dollars, bien que plusieurs estimations non officielles se situent entre 30 et 45 milliards de dollars. L’estimation opérationnelle actuelle en 2025 semble fantaisiste. Selon les documents obtenus par Seife, ITER en novembre 2021 avait déjà un retard de 17 mois. « Au moment de la réunion de juin 2022 du Conseil d’ITER, a-t-il écrit, le nombre avait doublé pour atteindre environ 35 mois de retards, soit assez pour ajouter facilement des milliards de dollars au budget déjà gonflé de l’ITER. Mais cette chronologie ne reflétait pas d’autres événements susceptibles d’introduire encore plus de retards ». Selon Laban Coblentz, chef des communications d’ITER, le projet est confronté à des retards dans la chaîne d’approvisionnement, à des boucliers thermiques défectueux et à des défauts de fabrication hors spécifications. Le projet est également confronté à des problèmes réglementaires avec l’Autorité de Sûreté Nucléaire, qui a ordonné à ITER de cesser l’assemblage du réacteur à fusion en janvier 2022, ce qui soulève des doutes quant à l’adéquation du blindage contre les rayonnements conçu pour protéger les travailleurs. Dans son communiqué de presse sous-estimé après la réunion du Conseil, ITER a déclaré que la mise à jour du calendrier nécessitera « Une collaboration étroite et efficace avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en ce qui concerne les questions relatives au « point d’arrêt » de l’assemblage des machines et l’alignement mutuel sur la voie à suivre. »

Conclusion

Dans son article de Scientific American, Seife laisse entendre qu’ITER ressemble désormais à une cathédrale gothique, c’est-à-dire « une structure belle mais immensément complexe qui, nous le prions, nous aidera à trouver le salut de nos problèmes énergétiques et climatiques ». Il a ensuite rejeté cette métaphore, concluant : « Au cours de chaque décennie, ce monument record à la grande science internationale ressemble de moins en moins à une cathédrale, et davantage à un mausolée ».

[1] La mission de simulation est la suivante : ITER, conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de fusion, sera la plus grande installation de fusion expérimentale au monde. La fusion est le processus qui alimente le Soleil et les étoiles : lorsque des noyaux atomiques légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une grande quantité d’énergie est libérée. La recherche sur la fusion vise à développer une source d’énergie sûre, abondante et respectueuse de l’environnement. ITER est également une collaboration mondiale inédite. L’Europe contribue à hauteur de près de la moitié des coûts de construction, tandis que les six autres Membres de cette coentreprise internationale (Chine, Inde, Japon, Corée, Russie et États-Unis) contribuent également au reste. Le projet ITER est en construction à Saint-Paul-lez-Durance, dans le sud de la France.