Le rêve ! Un anticorps monoclonal pour traiter la maladie d’Alzheimer

C’est un article paru sur le site en ligne de Marianne (lien) qui a conduit à faire quelques remarques au sujet des anti-corps monoclonaux proposés par les laboratoires Lilly pour le traitement précoce de la maladie d’Alzheimer. Le titre de cet article signifie que c’est le rêve pour le laboratoire pharmaceutique à l’origine de ce traitement. On ne connait toujours pas la cause première de cette maladie qui se manifeste par des accumulations de protéine amyloïde dégradée par un enzyme protéolytique et appelée protéine tau dans le cerveau provoquant une dégénérescence progressive avec une perte des facultés cognitives puis une démence calme se concluant par la mort lorsque les centres nerveux vitaux sont atteints. Il s’agit d’une maladie terrible dont j’ai été témoin en allant rendre visite à une de mes cousines qui commença a souffrir de cette maladie dès l’âge de soixante ans. La maladie d’Alzheimer n’est donc pas nécessairement une maladie de vieillard. De plus des travaux relativement récents ont montré qu’il existait une probable corrélation entre l’apparition de cette maladie et la présence dans le cerveau, après autopsie sur des personnes décédées de cette maladie, d’une bactérie relativement fréquente au niveau buccal (liens en fin de billet). Il s’agit de Porphyromonas gingivalis, une bactérie gram négative dont les propriétés sont alarmantes. En effet cette bactérie dispose d’un arsenal d’enzymes protéolytiques excrétés pour annihiler les réponses immunitaires de l’hôte. L’accumulation de la bactérie au niveau des gencives est l’un des principaux facteurs d’apparition de plaques dentaires et de gingivites récurrentes. Or près de 80 % des personnes en bonne santé sont porteuses dans leur cavité buccale de cette bactérie qui peut en outre provoquer, heureusement dans de rares cas, des infections vaginales très difficiles à traiter. Enfin cette bactérie est strictement anaérobie et se laver les dents avec une pâte dentifrice est d’une totale inefficacité pour s’en débarrasser.

Dans le cerveau des personnes décédées de la maladie d’Alzheimer la présence de l’ADN de la bactérie a été confirmée dans plus de 80 % des cas étudiés ainsi que par immunofluorescence dirigée contre la bactérie elle-même. Il n’y a presque plus de doutes au sujet de la relation de cause à effet entre l’apparition de cette maladie et la présence de P. gingivalis car des autopsies de cerveaux sur des sujets sains ne peut pas être considérées comme des contrôles en raison de cette fréquence de sa présence dans la cavité buccale. Si cette bactérie est bien la cause première de l’apparition de la maladie d’Alzheimer pourquoi alors certaines personnes ne développent pas cette maladie alors que la présence de la bactérie dans la cavité buccale est plus fréquente que le nombre de malades. Il s’agit là d’une thème de recherche conduisant à la qualité de la réponse immunitaire en présence de cette bactérie, vaste sujet complexe.

Des travaux relatifs à l’arsenal protéolytique dont dispose P. gingivalis ont été réalisés au début des années 2000 à l’Université de Kyushu à Fukuoka sous la direction du Docteur Kenji Yamamoto. Ils ont abouti à la découverte de deux petites molécules relativement faciles à synthétiser et inhibant presque totalement les activités protéolytiques de cette bactérie (lien) dans le but de traiter les gingivites et les plaques dentaires associées par application locale ou systémique( ( ? ) de l’une ou l’autre de ces deux molécules ou les deux :

Ces deux molécules sont de très puissants inhibiteurs respectivement des deux principaux enzymes protéolytiques de P. gingivalis, l’Arg-gingipaïne et la Lys-gingipaïne. Les constantes d’inhibition sont de l’ordre de 10-10 M et il est raisonnable de penser qu’un traitement systémique puisse être envisagé puisqu’une telle concentration in vitro correspond approximativement à 250 microgrammes par kg. Ces travaux ont semble-t-il été oubliés puisque le Laboratoire pharmaceutique japonais Taiho Pharmaceutical Co qui a cofinancé les travaux sur l’inhibition des gingipaïnes ne semble pas avoir donné de suite à ces résultats pourtant encourageants en laboratoire. Bref, l’article paru sur le site de Marianne relate donc l’approche des Laboratoires Lilly qui ont choisi de traiter les effets et non les causes probables de la maladie. En effet si P. gingivalis est la cause première de cette maladie approcher un traitement soignant les effets paraît alors absurde. Mais comme chacun sait on ne se pose pas ce genre de questions dans une entreprise pharmaceutique car le nerf de la recherche est motivé par la réalisation d’un maximum de profits pour la plus grande satisfaction des dirigeants de l’entreprise. Une synthèse peu onéreuse de petites molécules probablement tombées dans le domaine public ne présente strictement aucun intérêt surtout pour les actionnaires de ces sociétés.

Donc le Laboratoire Lilly a opté pour des anticorps monoclonaux, la grande mode aujourd’hui puisque les traitements sont extrêmement coûteux. Et le marché de la maladie d’Alzheimer est plus que séduisant car seulement en France 225000 personnes sont diagnostiquées « Alzheimer » chaque année et Lilly préconise un traitement précoce dont le coût est de l’ordre de 25000 à 30000 euros par mois, vous avez bien lu (cf. l’article de Marianne) . Et pour en rajouter une petite couche sachant que les organismes de délivrance des autorisations de mise sur le marché (AMM) qu’ils soient européens ou nationaux, sont corrompus, on va dire achetés, par les laboratoires pharmaceutiques, tout pour plaire ! Le Rivotril restera toujours à un prix abordable …

Enfin si on se penche dans le détail des essais cliniques réalisés par Lilly on est tout de suite effrayé en s’apercevant que ces essais maintenant en fin de phase 3 sont concluants dans seulement 35 % des cas. Les protocoles des essais cliniques du donanemab, le nom de cet anticorps, ont changé au cours des études, ce qui est éthiquement inadmissible et 24 % des personnes soumises à ces essais ont souffert d’oedèmes cérébraux (lien) quant à la phase 2 de ces essais cliniques elle ne comptait que 257 sujets, une prouesse pour en déduire statistiquement une conclusion significative encourageante pour poursuivre ces essais. Juste une dernière remarque, toutes les tentatives dans le but d’interférer avec l’enzyme cérébral coupant la protéine amyloïde et provoquer son accumulation dans le cerveau ont lamentablement échoué. On se retrouve honnêtement au point de départ et si le donanemab est autorisé alors il s’agira d’une preuve évidente que tout le secteur pharmaceutique est corrupteur et ne s’intéresse pas à la santé des malades … En ce qui concerne les deux molécules citées plus haut il est possible que celles-ci aient été étudiées sur des animaux de laboratoire. Dans une multitude de mécanismes de régulation la mise en œuvre d’enzymes protéolytiques est souvent le point central de ces processus. Or les catégories de protéases, si elles sont limitées, n’en sont pas moins très spécifiques. Par exemple, un sujet que j’ai effleuré personnellement au cours de mes travaux de recherche en biologie est le processus de maturation de diverses hormones peptidiques d’origine hypophysaires qui partagent le même précurseur. Celui-ci est ensuite clivé en plusieurs peptides plus petits et actifs. Interférer sur l’activité normale de ce type d’enzyme peut conduire à des effets secondaires hors de contrôle. Si ces deux molécules n’ont pas d’effet sur les enzymes de la digestion, trypsine et pepsine, cela n’exclut pas qu’ils puissent interférer avec d’autres activités critiques pour l’équilibre de l’organisme. Le problème de la maladie d’Alzheimer reste donc entier.

