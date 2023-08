Niger : la France et les USA haussent le ton ; De qui se moquent-ils ?

Le Niger est un pays particulièrement riche en ressources du sous-sol. En France on connait le Niger pour deux raisons principales. D’abord il s’agit aujourd’hui d’une ancienne colonie française et aussi parce que ce pays est le cinquième pays le plus riche en uranium après l’Australie, le Kazakhstan, le Canada et la Russie. D’autres pays comme l’Afrique du Sud, l’Ukraine et Brésil ainsi que la Namibie contribuent à alimenter le marché de l’uranium selon l’opportunité financière. L’uranium du Niger fut découvert par la France à la fin des années 1950 et l’exploitation des premiers gisement dans la région d’Arlit débuta rapidement car le programme nucléaire français devait trouver des sources nouvelles d’approvisionnement car les dépôts d’uranium sur le pourtour du Massif Central s’épuisaient. Pour le Niger l’exploitation des mines d’uranium représente, en théorie, la seconde source de divises du pays après l’or. Cependant l’uranium en provenance de ce pays ne représente en valeur que 4 % du marché mondial de l’uranium. Divers sites miniers se trouvent approximativement sur la ligne Arlit-Agadez : Akikan, Imouraren, Dasa et Azelic, la première mine exploitée par la France, et certainement d’autres sites de teneur inférieure qui seront à l’avenir exploités en raison du développement inévitable de la production d’énergie électrique « décarbonée » que représente l’énergie nucléaire. Les très récents évènements qui ont eu lieu dans la capitale Niamey ont ému les puissances occidentales et pourtant si on examine la réalité c’est-à-dire la structure industrielle et financière de l’exploitation des gisements d’uranium il en résulte que ces mêmes occidentaux agissent maintenant comme des chiens qui aboient au clair de lune et cette remarque est tout à fait à propos car en ce lundi 31 juillet la lune est pleine …

Il est donc intéressant de détailler la réalité. En 2020 le Niger a produit 2020 tonnes d’uranium métal. Il est plus simple de comptabiliser cette production en se référant au métal car usuellement l’uranium est négocié sur les marchés sous forme d’oxyde aussi appelé « yellow cake ». Cette production ne représente que 4 % de l’ensemble mondial. En réalité cette réaction tant de la France que des USA est infondée et arrive trop tard. Les principaux acteurs de l’exploitation des mines d’uranium sont la Chine et le Canada et très loin derrière ces deux acteurs la France. Par exemple le gisement d’Imouraren situé à 160 km au nord d’Agadez est exploité par Orano (France) conjointement avec la Corée et le tiers du capital est détenu par l’Etat du Niger. Cependant l’exploitation a été suspendue en 2015 car le marché de l’uranium n’était pas favorable. Le site de Dasa près d’Arlit est en cours d’exploitation. Il est la propriété de global Atomic Corporation, une société basée à Toronto et de l’Etat du Niger à hauteur de 20 %. Pour l’instant ce site n’a pas encore produit le moindre kg de Yellow cake. Le plus important gisement se trouve dans la région d’Arlit à Azelik. La Société des Mines d’Azelik est détenue à 100 % par des firmes et organismes financiers chinois. Encore un fois l’effondrement du cours du Yellow cake sur les marchés a aussi incité les autorités locales et la Chine à cesser temporairement l’exploitation de ce gisement. Il est donc tout à fait approprié de constater que les menaces tant des USA que de la France n’ont aucune raison d’être. Et pour cause : la Chine est déjà solidement installée au Niger et pas seulement dans l’exploitation des mines d’uranium mais également d’or près d’Agadez, dans la région de Djao et du Mont Ibl. Il est probable que le nouveau gouvernement du Niger fasse appel à la Chine pour investir dans le développement des infrastructures nécessaire à l’exploitation de ces deux ressources minières et aux structure armées d’origine russe comme le groupe privé Wagner pour maintenir l’ordre en particulier pour combattre les djihadistes qui forment le gros des groupes armés de Boko Haram de l’autre côté de la frontière entre le Niger, le Cameroun et le Nigéria. Sources : IAEA et World Nuclear News.