2023 : L’Europe vers un déclin irréversible …

Non contents d’avoir organisé une situation énergétique délicate en infligeant des sanctions à la Russie lors de l’annexion de la Crimée en 2015 à la suite d’un référendum démocratique des habitants de la péninsule, l’Europe a emboité le pas de l’OTAN et de l’Oncle Sam lorsque la Russie a décidé de sauver la vie des habitants russophones du Donbass bombardés quotidiennement et privés de leurs droits civiques. Ces sanctions se sont retournées contre l’Europe dont toute la population, les petites et grandes entreprises souffrent du renchérissement du prix de l’énergie. Les boulangers baissent le rideau et ce n’est pas anecdotique car l’Europe également ne produit plus d’aluminium, plus d’acier et les chaines de montage des voitures sont à l’arrêt. La situation de l’économie de l’Europe va encore se dégrader avec une série de mesures prises à la légère comme c’est toujours le cas depuis la création de « ce machin » dirigé par des technocrates qui n’ont aucune idée du monde réel. Mais il y a précisément un réel danger pour les populations qui va se concrétiser au cours de l’année 2023. Il s’agit du secteur agricole.

En effet, une série de décisions provenant des gauchistes écolos va inévitablement pénaliser le secteur agricole européen pourtant dynamique. L’augmentation du prix des engrais de synthèse, les interdictions ou sévères restrictions successives de l’utilisation de pesticides comme le glyphosate ou les néonicotinoïdes combinées à l’augmentation du prix des carburants va tout simplement conduire les acteurs du secteur agricole à cesser leur activité. Le secteur de l’élevage bovin est également menacé par ces mêmes progressistes de gauche car ils considèrent que la viande rouge est néfaste pour le climat. Un pays comme la France qui, en Europe occidentale détient les meilleurs terres arables et une diversité de ses terroirs inégalée est devenue importatrice nette de denrées agricoles, un comble. Les Pays-Bas ont décidé de réduire de moitié les têtes de bétail pour les raisons invoquées ci-dessus, et la doxa « bio » décourage les agriculteurs traditionnels de produire encore quoi que ce soit. L’obtention du label « bio » est complexe et les contrôles incessants découragent ces agriculteurs, leur témérité n’est même plus récompensée par les gains espérés puisque toute augmentation des prix des denrées alimentaires est devenue la bête noire des gouvernements.

Les producteurs d’oeufs sont menacés de contrôles en permanence et un nombre croissants d’éleveurs industriels de porcs et de volaille cessent leur activité en raison de l’augmentation du coût de l’énergie.

L’étincelle qui fut à l’origine de la révolution française provenait du manque de pain, est-ce nécessaire de le rappeler. Certes le pain n’occupe plus la place centrale qui était la sienne au XVIIIe siècle. Néanmoins l’inflation qui frappe les produits alimentaires, jusqu’à 40 % d’augmentation pour certains produits de consommation courante comme les pâtes, correspond à cette disette de pain qui décida les mères de famille parisiennes à aller chercher le roi à Versailles. Ce petit rappel historique est là pour signifier que la situation est explosive. Le réveil après les agapes de fin d’année sera douloureux. L’Europe s’achemine vers la famine et il est déjà trop tard pour y remédier. Tout ça va mal se terminer … Un beau vœu de nouvelle année.