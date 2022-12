L’échec des obligations fiduciaires de base envers les investisseurs n’est que la pointe de l’iceberg de la fraude ESG

Le document suivant est une traduction d’un article de Paul Driessen paru sur le site Eurasia Review. Voici la liste ci-dessous des 15 premières sociétés de gestion de fond dans le monde.

Avertissement. Votre fonds de retraite a peut-être été manipulé par BlackRock ou d’autres gestionnaires d’actifs de Wall Street qui ont décidé unilatéralement que les dizaines de milliers de milliards de dollars de l’argent d’autres personnes qu’ils contrôlent devraient être utilisés pour promouvoir des causes politiques qu’ils favorisent – pour « rendre le monde meilleur ».

Comme la plupart des gens le savent, ESG signifie protection de l’environnement, justice sociale et gouvernance des affaires corporatives et sociétales. Ce sont des causes nobles. Toutefois, en ce qui concerne les facteurs ESG, ils sont axés sur des programmes progressistes et éveillés, et la prévention des « cataclysmes climatiques causés par l’homme » est la priorité. Les actifs du Fonds sont utilisés pour mettre en œuvre des programmes climatiques « carboneutres » et punir en les privant d’investissement les entreprises d’extraction de combustibles fossiles.

Cette approche étroite crée de graves problèmes. Ces milliers de milliards de dollars sont censés être investis passivement dans des fonds indiciels et autres, en vertu d’obligations fiduciaires visant à garantir un rendement maximal à l’appui des comptes de retraite et de placement des États, des administrations locales, des entreprises et des particuliers. Dans le cadre des facteurs ESG, cependant, les rendements élevés sont trop souvent sacrifiés pour servir des programmes politisés, souvent en collusion avec les gouvernements, les militants de diverses ONGs et d’autres institutions financières, et donc aussi en violation des lois antitrust et des principes éthiques fondamentaux.

C’est pourquoi le gestionnaire d’actifs Vanguard a récemment quitté la « Glasgow Financial Alliance for Net Zero »( GFANZ, https://www.gfanzero.com/about/ ) parrainée par les Nations Unies. Pendant ce temps, l’Arizona, la Floride, le Kentucky, la Louisiane, le Missouri, la Caroline du Nord, le Texas, la Virginie occidentale et d’autres États retirent des dizaines de milliards de dollars gérés par BlackRock, State Street et d’autres sociétés de gestion d’actifs de Wall Street, pour violation des obligations fiduciaires. Ce n’est que la pointe de l’iceberg de la fraude.

Les praticiens ESG “expérimentés” utilisent également des définitions ESG étroites pour signaler les vertus, pontifier et imposer des programmes normatifs avec peu ou pas de considération pour les conséquences. Lorsque la « menace existentielle des changements climatiques causés par l’homme » est le principal arbitre, les énormes problèmes associés au remplacement des combustibles fossiles par des « énergies propres et renouvelables » sont simplement ignorés, supprimés et censurés de l’analyse.

Les gens et les réalités de la planète doivent absolument être inclus dans toute analyse ESG éthique. Protection de l’environnement. Plutôt que d’examiner uniquement les températures, les tempêtes, les sécheresses, la montée des mers et les autres coûts environnementaux que les modèles climatiques attribuent faussement aux émissions de combustibles fossiles, toute fiche de pointage ESG précise et honnête doit également évaluer les énormes impacts écologiques des batteries éoliennes et solaires (WSB, acronyme de Wind Solar Battery) des systèmes énergétiques qui remplaceront supposément le pétrole, le gaz et le charbon. Les systèmes WSB et les lignes de transmission associées n’apparaissent pas spontanément, via Materials Acquisition for Global Industrial Change (MAGIC). Ils nécessitent une exploitation minière à une échelle sans précédent. Le premier lot d’éoliennes offshore du président Biden nécessiterait à lui seul 110 000 tonnes de cuivre, raffinées à partir de 25 000 000 tonnes de minerai, après l’enlèvement de 40 000 000 tonnes de morts-terrains – plus des millions de tonnes de fer, de manganèse, d’aluminium, de nickel, béton, plastiques et autres matériaux… de milliards de tonnes de minerais.

Le remplacement de toute la production d’électricité au charbon et au gaz aux États-Unis par le WSB – plus les véhicules à essence et les cuisinières et chauffages au gaz – nécessiterait des dizaines de milliers d’éoliennes, des milliards de panneaux solaires, des milliards de modules de batteries pour les véhicules et le stockage d’électricité de secours. et des milliers de kilomètres de nouvelles lignes de transport. Est-ce que BlackRock a calculé les besoins en matière de minerais et d’exploitation minière pour cela ? Pour une transition mondiale ?

Toutes ces turbines, tous ces panneaux, tous ces modules, toutes ces lignes de transport, toutes ces mines, toutes ces usines de traitement et toutes les autres usines doivent être situés quelque part. Les potentats ESG ont-ils déterminé dans quelle arrière-cour ils iront ? (Probablement pas celui de Larry Fink ou de John Kerry). Ont-ils évalué les impacts sur les paysages, les habitats, les rapaces et autres espèces sauvages ? la pollution de l’air et de l’eau provenant des mines et d’autres opérations ? la probabilité que les baleines franches de l’Atlantique Nord en voie de disparition (il reste une cinquantaine de ces baleines) disparaissent à cause des éoliennes installées au large de la côte atlantique des États-Unis ? Est-ce que toutes ces mines, fonderies, usines et impacts WSB obtiennent même des scores ESG (évidemment négatifs) ?

Justice sociale. La théologie des facteurs ESG soutient que les pauvres et les personnes de couleur souffrent le plus des changements climatiques. En réalité, ce sont eux qui profitent le plus d’avoir des carburants et de l’électricité abondants, fiables et abordables – pour les voitures, les emplois, les maisons modernes, la cuisine, le chauffage et la climatisation. En fait, les pauvres et les gens de couleur ne se portent pas très bien en Grande-Bretagne et en Europe, où la « transition vers l’énergie verte » est bien engagée. Plus de sept millions de ménages britanniques sont tombés dans la « précarité énergétique » cet hiver, et des « chambres chaudes » spéciales ont été aménagées pour aider les gens à survivre au gel. Les manchettes récentes indiquent que la Grande-Bretagne pourrait avoir des pannes d’électricité à l’échelle nationale et des fermetures d’usines et des mises à pied importantes cet hiver. En Allemagne, les familles font le plein de bougies, afin de pouvoir au moins lire pendant qu’elles frissonnent de chômage chez elles. Des gens meurent – qui auraient survécu à des maladies et à des problèmes de santé préexistants – s’ils n’avaient pas été aussi pauvres, au froid et mal nourris. Aux États-Unis, 14 % des aînés ont sauté des repas et 10 % ont retardé ou annulé des procédures médicales ou rationné des médicaments d’ordonnance en 2022 en raison de la forte hausse des prix de l’énergie, de la nourriture et d’autres produits. Des scores ESG honnêtes tiendraient-ils également compte de tout cela ?

Les pays en développement ont désespérément besoin d’électricité fiable et abordable pour créer des emplois, sortir les familles de la pauvreté, moderniser les maisons, les écoles et les hôpitaux, fournir de l’eau propre et remplacer le bois et le fumier pour la cuisine et le chauffage. Encore aujourd’hui, des millions de parents et d’enfants meurent de maladies respiratoires et intestinales inédites dans les pays riches, parce qu’ils n’ont pas d’électricité. La notation ESG ne tient pas compte de tout cela, entrave activement l’investissement dans les centrales à combustibles fossiles en Afrique et dans d’autres pays, et tente de limiter le financement de l’énergie éolienne et solaire et des emplois et niveaux de vie que cette énergie limitée et dépendante des conditions météorologiques peut soutenir. C’est loin d’être éthiquement ou socialement responsable.

Gouvernance des affaires corporatives et sociétales. Les activistes ESG et les institutions financières coopèrent et s’allient avec les entreprises, le gouvernement fédéral, les États et les administrations locales pour servir le programme de la crise climatique, et chasser les investissements des énergies fossiles pour les transformer en énergies « renouvelables ». Il s’agit essentiellement de fascisme, d’un système économique dans lequel le gouvernement ne possède pas les moyens de production, mais les contrôle au moyen de lois, de politiques et d’ententes avec des institutions financières, des sociétés, des militants, des médias et des universitaires. Tout aussi troublant, les facteurs ESG entraînent inévitablement un désenclavement des pays industrialisés modernes, car leurs usines et leurs emplois migrent vers la Chine, l’Inde et d’autres pays qui ne sont pas tenus, en vertu d’accords climatiques, de réduire leur consommation de charbon et de gaz naturel dans un avenir rapproché, n’ont aucune intention de le faire et brûlent des quantités records de charbon pour assurer une électricité fiable et abordable.

Cela soulève également des préoccupations inquiétantes en matière de sécurité nationale, alors que les États-Unis et leurs alliés deviennent de plus en plus dépendants des usines chinoises et des chaînes d’approvisionnement contrôlées par la Chine pour l’énergie éolienne, solaire, batterie, transformateur, communication, informatique, soins de santé et même défense / armes, matières premières et technologies.

Les défenseurs des facteurs ESG minimisent ces préoccupations, même s’ils ne tiennent pas compte du fait que la hausse vertigineuse de la demande de matières premières dans le cadre des programmes de carbo-neutralité provoquerait une flambée des prix pour des produits de base de plus en plus rares, et mettrait ainsi en péril les infrastructures énergétiques et les économies des pays du monde entier. Les mots escroquerie et fraude me viennent à l’esprit. Mais un terme encore meilleur a ses origines en Chine – Shanghaied : utiliser la ruse, l’intimidation ou la violence pour forcer quelqu’un à servir votre marine… ou entreprise. Dans ce cas, les pressions ESG obligent les investisseurs, les entreprises et les pays à servir les intérêts des secteurs des gouvernements et des entreprises de la Chine, qui contrôlent les chaînes d’approvisionnement et la fabrication de technologies de tous genres, en particulier dans le secteur de l’énergie. Les grilles de performance ESG n’y accordent aucune attention non plus.

En fait, BlackRock, State Street, d’autres piliers ESG, leur gouvernement et leurs alliés environnementalistes semblent déterminés à détruire notre planète avec de l’énergie « verte », pour la sauver des calamités des combustibles fossiles qui existent dans les modèles climatiques et les imaginations fiévreuses (comme dans « La terre a de la fièvre ») … mais pas dans le monde réel.

En ce Noël ou Hanoukka, donnons à nos amis, à nos parents et à nos institutions financières le don de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance sages, honnêtes, précis et pertinents.

Note au sujet de l’auteur : Paul Driessen est agrégé supérieur de recherche au Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT) and Center for the Defense of Free Enterprise (CDFE), des instituts de politique publique à but non lucratif qui se concentrent sur l’énergie, l’environnement, le développement économique et les affaires internationales. Au cours d’une carrière de 25 ans qui comprenait des mandats au Sénat des États-Unis, au département de l’Intérieur et à une association du commerce de l’énergie, il a souvent parlé et écrit sur la politique énergétique et environnementale, le changement climatique mondial, la responsabilité sociale des entreprises et d’autres sujets. Il a également rédigé des articles et des articles professionnels sur la vie marine associée aux plateformes pétrolières au large des côtes de la Californie et de la Louisiane, et a produit un documentaire vidéo sur le sujet.

Note de votre serviteur. Les critères ESG ont été mis en place à la suite d’une lente genèse datant du Congrès mondial de Rio de 1992 organisé par Maurice Strong. L’idéologie de la perturbation du climat d’origine humaine fortement soutenue par les mouvements progressistes universitaires et gouvernementaux a conduit aux critères ESG dont le but inavoué est de détruire l’ensemble du système productif moderne lentement mis en place depuis la révolution industrielle. Ces critères n’ont qu’un but, appauvrir les pays occidentaux développés que l’idéologie progressiste considère comme nuisibles pour la planète. Il s’agit d’une nouvelle religion puisqu’elle est adossée à un dogme, celui du réchauffement du climat d’origine anthropique. Cette origine du réchauffement est attribuée au CO2 produit par l’activité humaine utilisant les combustibles fossiles carbonés. Aucune démonstration scientifique satisfaisante n’a pu permettre d’établir un réel effet de ce gaz sur le climat, en particulier le supposé “effet de serre” de ce dernier. Le climat a toujours évolué depuis des millions d’années et, activité humaine ou pas, l’espèce Homo sapiens n’existe que depuis 100000 ans et le climat continuera à évoluer quoiqu’en pensent ou puissent faire les investisseurs.

Il reste que la manne potentiellement distribuée conformément aux critères ESG dépasse l’entendement. Il s’agit en effet de plus de 90000 milliards de dollars en gestion qui recherchent des investissements. Les gestionnaires de fond, afin de se conformer aux critères ESG, font appel à des agences de notation qui, en retour évalueront la pertinence des investissements qu’auront réalisé ces gestionnaires. Il existe cinq agences de notation des critères ESG. Au cours d’une multitude de fusions et acquisitions ces organismes opaques souvent contrôlés par des organisations non gouvernementales, opérant donc en toute impunité, ont tout pouvoir sur les places financières. Il s’agit de Vigeo-EIRIS filiale de Moody’s, MSCI qui contrôle Standard&Poors, Oekom absorbé par ISS (Institutional Shareholder Services), l’une des plus importantes société de conseils en matière d’ESG et enfin Sustainalytics, basée à Chicago, principal instigation du scandale Volkswagen, entre autres coups tordus conformément aux critères ESG. Toutes ces firmes, compte tenu de l’immense pactole que constituent les conseils aux gestionnaires de fond, ont eu des démêlés avec les agences de contrôle des marchés boursiers dont en particulier la SEC. On ne peut que constater que la “mondialisation” est très bien organisée et a de beaux jours devant elle. Au sujet de Volkswagen relire ce billet sur le présent blog : https://jacqueshenry.wordpress.com/2018/04/07/la-guerre-commerciale-dans-tous-ses-etats-le-cas-de-volkswagen/