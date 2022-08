Géopolitique. Petit commentaire

J’ai retrouvé avec peu de plaisir mon ordinateur et j’ai eu la triste impression que rien n’évoluait. En Ukraine le gouvernement a adopté une attitude suicidaire soutenue par les Américains, les Anglais et tous les petits caniches des USA en Europe dont Macron. À ce propos le patron du Kremlin doit bien rire en se souvenant de Brégançon et du “foutriquet” qui était en face de lui. Cette expression imagée n’est pas de votre serviteur mais de Michel Onfray. Alors les nuages s’accumulent à l’horizon et l’opération spéciale russe dans le Donbass pour libérer les russophones de la région ne fait qu’enrichir les industriels de l’armement sans que qui que ce soit ne fasse une quelconque prospective sur l’avenir de l’Europe. Sauf les Allemands qui ont décidé d’investir trois fois plus que la France dans l’armement. Et pourquoi donc ? Pour réaliser leur vieux rêve millénaire de domination de l’Europe.

La France est paralysée par son endettement monstrueux et ne peut plus occuper la place d’initiateur. Inexorablement la France deviendra le vassal de l’Allemagne, sauf qu’il y a une petite lueur d’espoir au milieu de ces sombres nuages : la décision incontournable de la Russie de réduire les livraisons de gaz à l’Allemagne et à d’autres pays européens inamicaux. Dans l’état actuel de la situation l’Allemagne ne pourra pas faire fonctionner son industrie dès que l’automne pointera son nez. La superbe de Berlin s’effondrera et alors toutes les velléités de domination allemande disparaîtront. La chute de l’économie allemande sera tout simplement catastrophique, organisée de longue date par les “verts” allemands. Sans gaz russe tout l’échafaudage énergétique allemand s’effondrera entrainant l’économie du pays vers l’abime. À cela s’ajoute maintenant le scandale d’Amnesty International dans la droite ligne des mensonges à répétition des Occidentaux.

Avec la chute programmée de l’Allemagne ce sera l’effondrement de la zone euro et de l’Union européenne. Dans quelques années et rétrospectivement on aura le droit de remercier le maître du Kremlin pour sa lucidité, sa patience et son réalisme. Pour se rendre compte des enjeux cette petite discussion riche d’enseignements :

Prochain billet : Nouméa ou Papeete ?