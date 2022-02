L’Occident est tombé bien bas …

Outre les sanctions décidées par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et moins véhémentement d’autres Etats européens à l’encontre de la Russie il y a maintenant la chaine d’information et de télévision RT qui est censurée. Selon la Charte des Nations-Unies toute sanction émanant d’un pays à l’encontre d’un autre pays doit être approuvée par le Conseil de Sécurité de l’ONU. Par conséquent les Etats-Unis violent cette Charte allègrement comme également la Grande-Bretagne. Les exemples sont multiples, inutile d’en écrire une liste ici. Quant à la censure depuis deux ans de pandémie coronavirale de nombreux médias en ont fait les frais. Il ne fallait pas parler d’hydroxychloroquine ni d’Ivermectine au risque d’être censuré.

Je disais hier au seul ami que j’ai encore ici à Tenerife qu’à propos des évènements d’Ukraine lorsque toutes les chaines de télévision et de radio tiennent le même discours on peut se poser quelque question : on dit communément « il y a un lézard » comme ce qui se passe pour le « réchauffement climatique », l’écologie et l’environnement. C’est exactement ce à quoi on a pu assister depuis la « révolution » de Maïdan entièrement fomentée par la CIA. L’OTAN a armé les commandos Azov pour tuer le maximum de russophones à l’est de l’Ukraine comme le fit l’Allemagne nazie avec les juifs et les slaves. Les Occidentaux ont prétendu unanimement qu’il s’agissait d’infiltrations russes et que les Russes alimentaient une guerre larvée contre l’Ukraine. Les positions occidentales se sont durcies quand la population de la Crimée a décidé de son rattachement à la « mère patrie » après une consultation populaire à laquelle la Russie n’a pas participé. Zelinski, le « pantin à roulettes » pour reprendre une fameuse expression de H16, a pris contact avec le Président Vladimir Poutine. Ce dernier a été très clair : démilitarisation de l’Ukraine, dissolution des commandos nazis Azov, neutralité de l’Ukraine et formation d’un Etat fédéral. Impossible de savoir si cet ancien bateleur a compris le message et s’il connait au moins la Suisse, un Etat fédéral neutre qui compose avec quatre langues et au moins deux religions, le protestantisme et le catholicisme.

À mon humble avis personnel Poutine ordonnera rapidement à ses troupes de quitter le pays tout en laissant des observateurs que les Nations-Unies, si cet organisme servait encore à quelque chose, auraient mieux fait d’envoyer il a de nombreuses années. Puis la Russie pourra oeuvrer pour une dissolution de l’OTAN qui est un organisme nuisible et criminel, c’est toujours mon opinion personnelle.

J’ai montré cette photo à mon ami français hier après-midi. On y voit le drapeau rouge et blanc avec la croix gammée (swastika), la bannière des commandos Azov avec l’insigne de la Schutzstaffel et les couleurs de la bannière de l’Ukraine, dédoublé sur les uniformes de la Waffen SS, et, insulte pour l’OTAN, la bannière de cet organisme, encore que ça se discute car les commandos Azov semblent considérer que l’OTAN pourrait bien être aussi une organisation nazie. C’est naturellement oublier que les Britanniques, les Américains et les Russes ont combattu le nazisme lors de la seconde guerre mondiale mais seuls les Russes qui ont perdu plus de 20 millions de combattants contre l’Allemagne nazie se sont souvenu et ont compris que ce régime ukrainien ultra-violent était insupportable à leur porte. Belle analyse des Occidentaux qui nient en bloc la réalité de la situation ! Cette photo dont l’authenticité pourrait être mise en doute résume tout.

