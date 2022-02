La prochaine étape dans l’agenda du WEF

Article de Roger Koops paru sur le site Brownstone Institute le 20 février 2022. Profil de R. Koops en fin de billet.

Il est évident depuis le début de 2020 qu’il y a eu une sensibilisation organisée des adeptes du « culte du Covid » (lien en fin de billet) qui a imprégné le monde dans son ensemble. Il est possible que cela se soit formé à partir d’une erreur gigantesque, enracinée dans une ignorance soudaine de la biologie cellulaire et une longue expérience de la santé publique. Il est également possible qu’un virus respiratoire saisonnier ait été déployé par certaines personnes comme une opportunité de prendre le pouvoir à d’autres fins. Suivez les sentiers de l’argent et de l’influence et cette dernière conclusion est difficile à rejeter.

Les indices étaient là tôt. Même avant que l’OMS ne déclare une pandémie en mars 2020 (avec au moins plusieurs mois de retard sur les faits réels d’une pandémie) et avant tout confinement, il y avait eu des campagnes éclair dans les médias pour parler de la « nouvelle normalité » et parler de la « grande réinitialisation » (qui était rebaptisé « Build Back Better »). Des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Astra-Zeneca faisaient activement pression sur les gouvernements pour qu’ils achètent leurs vaccins dès février 2020, soi-disant moins d’un mois après la mise à disposition de la séquence génétique (ou séquence partielle) par la Chine. En tant que personne qui a passé toute sa carrière professionnelle dans le développement de produits pharmaceutiques et de vaccins, j’ai trouvé le concept de passer de rien à un vaccin prêt à l’emploi en quelques mois tout simplement absurde.

Quelque chose ne collait pas.

Je connaissais les noms avec lesquels tout le monde s’est familiarisé. Bill Gates, Neil Ferguson, Jeremy Farrar, Anthony Fauci et d’autres avaient fait pression ou poursuivi les stratégies de verrouillage pendant de nombreuses années. Mais encore, la portée des actions semblait trop grande pour être même expliquée par ces seuls noms. Ainsi, les questions fondamentales que je me suis posées ont été pourquoi et qui ? Le « pourquoi » semble toujours revenir à des questions autres que la santé publique. Bien sûr, le « Qui » avait des acteurs évidents tels que l’OMS, la Chine, le CDC, le NIH/NIAID et divers gouvernements, mais il semblait y avoir plus que cela derrière. Ces acteurs ont été connectés à l’aspect « santé publique » mais cela ne semblait faire qu’effleurer la surface. Je ne suis pas un journaliste d’investigation et je ne revendiquerai jamais ce rôle, mais même moi, je peux faire quelques recherches simples sur Internet et commencer à voir des modèles évoluer. Les recherches que j’ai faites ont donné des « coïncidences » très intéressantes.

Si je vous donne les noms des personnes suivantes – Biden, Trudeau, Ardern, Merkel, Macron, Draghi, Morrison, Xi Jinping – que pensez-vous qu’elles ont en commun ? Oui, ils sont tous choyés et trébuchent sur eux-mêmes, mais ce n’est pas non plus le lien. On peut voir très rapidement que ces noms se rapportent certainement à des pays de confinement et à des individus qui ont ignoré leurs propres lois et/ou ont tenté d’une manière ou d’une autre de les usurper. Mais il y a plus que cela et je donnerai un indice en fournissant un lien avec chaque nom.

Joseph Biden, président, États-Unis

Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni

Jacinda Ardern, PM de la Nouvelle-Zélande

Angela Merkel, ancienne Premier ministre de l’Allemagne

Emmanuel Macron, président de la France

Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Xi Jinping, dirigeant du PCC, Chine

Mario Draghi, Premier ministre italien

Scott Morrison, Premier ministre d’Australie

Ils sont tous associés au Forum économique mondial (WEF), une organisation privée « à but non lucratif » créée en 1971 et dirigée par Klaus « Vous ne posséderez rien et serez heureux » Schwab et sa famille. Il s’agit d’une organisation privée qui n’a aucun rapport officiel avec un organe de gouvernance mondiale, malgré l’implication de son nom. Elle aurait tout aussi bien pu s’appeler « l’Église des Schwabies ». Le WEF a été à l’origine du « Great Reset » et je suppose que c’était l’origine de « Build Back Better » (puisque la plupart des noms ci-dessus ont utilisé ce terme récemment).

Si vous pensez que l’adhésion au WEF se limite aux dirigeants de pays, voici quelques noms supplémentaires :

Gavin Newsom, gouverneur de Californie

Jay Inslee, gouverneur de l’État de Washington

Anthony Fauci, directeur du NIAID

Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants

Permettez-moi de présenter davantage le WEF en donnant une liste de noms pour le conseil d’administration.

Al Gore, ancien vice-président des États-Unis

Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour l’action climatique

T. Shanmugaratnam, Ministre d’Etat à Singapour

Christine Lagarde, présidente, Banque centrale européenne

Ngozi Okonja-Iweala, Directrice générale, OMC

Kristalian Georggieva, Directrice générale, FMI

Chrystia Freeland, sous-ministre du Canada

Laurence Fink, PDG, BlackRock

Vous pouvez voir là un échantillon représentatif de dirigeants politiques et économiques du bureau du WEF. Le chef de l’organisation, c’est-à-dire le chef du conseil d’administration, est toujours Klaus Schwab. Il s’est construit un nombre impressionnant d’adeptes.

Si vous voulez vraiment voir l’étendue de son influence, rendez-vous sur le site Web ( https://www.weforum.org/partners ) et choisissez la dénomination sociale de votre choix. L’étendue et l’influence du WEF sont énormes, même au-delà du réseau mondial des leaders. Par exemple, nous savons tous ce que Bill Gates a fait de sa richesse via la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF). Mais le Wellcome Trust est à la hauteur de la tâche. Qui est le directeur du Wellcome Trust ? Un nommé Jeremy Farrar, haut conseiller de SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies), dont la renommée a été les confinements – sans doute l’architecte des confinements mis en place au cours de l’année 2020 – est étroitement associé au WEF.

En ce qui concerne les conséquences qui peuvent se produire, permettez-moi de donner quelques exemples de la seule BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation), et cela vient du temps que j’ai passé en 2020 à lire leur longue liste de financement. Il y a quelques années, la BMGF a décerné à l’Institute for Health Metric Evaluation (IHME) un prix de près de 280 millions de dollars sur dix ans. L’IHME (associé à l’Université de Washington à Seattle) était à l’avant-garde de la modélisation informatique qui conduisit aux confinements et aux interventions non pharmaceutiques en 2020. Les gens ont souvent vu leur nom imprimé ou sur MSNBC ou CNN (chaines de télévision américaines). En 2019, l’IHME a décerné au rédacteur en chef du Lancet (le Dr Richard Horton) un prix de 100 000 $ et l’a décrit comme un « rédacteur militant ». Le Lancet, autrefois considéré comme l’une des meilleures revues médicales, est à l’avant-garde de la censure des points de vue scientifiques opposés depuis 2020 et de la publication d’« articles » qui n’étaient pas aptes à être publiés. Je n’ai jamais pu comprendre ce que cela signifiait d’être un éditeur « activiste » dans une revue scientifique/médicale respectée parce que, je dois être stupide, j’ai toujours pensé que le premier travail d’un éditeur était d’être impartial. Je suppose que j’ai appris en 2020 à quel point j’avais tort. Bien sûr, le Lancet est également fortement financé par des sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer (également membre du WEF).

Mais la portée du BMGF va bien au-delà de l’IHME et ces connexions sont tout à fait reconnaissables. Voici quelques exemples d’organisations et d’argent reçus au cours de la seule année 2020 ventilés par domaines.

Bill Gates a également investi massivement dans Moderna et ses investissements lui ont rapporté beaucoup de dollars. La BMGF a également donné près de 100 millions de dollars à la Clinton Health Access Initiative.

Il faut maintenant se poser des questions. Est-ce le début d’une société autoritaire contrôlée entrelacée via le WEF ? La panique du Covid a-t-elle été mise en scène pour préparer le terrain ? Attention, je ne suis pas un « Covid Denier » puisque le virus est bien réel. Mais, un virus respiratoire saisonnier normal a-t-il été utilisé comme excuse pour activer le Web ? Les prochaines questions, pour ceux d’entre nous qui prétendent au moins vivre dans des sociétés « démocratiques », doivent être :

Est-ce ce que vous attendiez et/ou souhaitiez des personnes que vous élisez ? Combien de personnes connaissaient les « affiliations » des personnes pour lesquelles ils avaient voté ? (Je ne connaissais certainement pas ces affiliations jusqu’à ce que j’aie fait les recherches, mais peut-être que je suis simplement déconnecté). Pouvons-nous anticiper leurs prochains actions? Il peut y avoir quelques indices.

Le prochain coup

Jeremy Farrar de The Wellcome Trust a récemment écrit un article pour le WEF avec le PDG de Novo Nordisk Foundation, Mads Krogsgaard Thomsen, (https://www.weforum.org/agenda/2022/02/antibiotic-resistance-amr-subscription-payment-model-superbugs/ ). Il s’agit du résumé d’un article plus vaste écrit et publié par le Boston Consulting Group ( https://www.bcg.com/publications/2022/model-for-tackling-antimicrobial-resistance ). Dans cet article, ils proposent que le moyen de « résoudre » le problème des bactéries résistantes aux antibiotiques passe par un service d’abonnement. Autrement dit, vous payez des frais et lorsque vous avez besoin d’un antibiotique, un antibiotique efficace sera vraisemblablement disponible pour vous. Je suppose qu’ils ont la même philosophie pour les vaccins et cela semble certainement être l’approche avec le coronavirus. Continuez à payer et à prendre des boosters. Compte tenu de cette philosophie, les obligations vaccinales ont du sens. Rendez la société « accro » à une intervention vaccinale, efficace ou non, puis continuez à la rendre obligatoire. Cela devient particulièrement efficace si vous pouvez aussi entretenir la peur. Cette approche est tellement de courte vue, d’un point de vue scientifique, qu’elle m’étonne. Mais, comme pour une grande partie de l’histoire récente, je pense que la science n’a pas grand-chose à voir avec cela. L’objectif n’est pas fondé scientifiquement mais fondé sur le contrôle des personnes.

Après la découverte de la pénicilline il y a près d’un siècle, des scientifiques ont averti que l’utilisation d’antibiotiques devait être considérée avec beaucoup de prudence dans la pratique, car les pressions évolutives conduiraient à des espèces de bactéries résistantes aux antibiotiques. À cette époque. Ces scientifiques étaient considérés comme des scientifiques voyous. Après tout, n’avons-nous pas soudainement eu un remède miracle pour de nombreux problèmes mortels ? Depuis le moment de la découverte, il a fallu plus d’une décennie avant que les méthodes de fermentation ne soient développées pour produire des quantités suffisantes d’antibiotiques pour être répandues à grande échelle. Ces méthodes ont permis l’utilisation de la pénicilline sur le champ de bataille vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont sans aucun doute sauvé de nombreuses vies à ce moment-là et plus tard dans les guerres suivantes (Corée et Vietnam) en prévenant les infections graves résultant de blessures subies pendant la bataille.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps avant que les autorités médicales ne distribuent des antibiotiques comme des bonbons. J’en ai moi-même fait l’expérience quand j’étais enfant dans les années 1960. Il semblait qu’à chaque fois que nous allions chez le médecin, quel que soit le problème, on me faisait une série (pas une seule) d’injections de pénicilline. Il n’y a jamais eu de tentatives pour déterminer si j’avais un virus, une bactérie ou même une allergie. La réponse était : avec la seringue. Je ne peux pas compter combien de fois j’ai été « piqué » quand j’étais enfant. Il n’a pas fallu longtemps pour que des espèces résistantes commencent à apparaître. Le résultat a été que de plus en plus d’argent a été injecté dans la R&D pour les antibiotiques. Lorsque j’étais à l’université dans les années 1980, un moyen sûr d’obtenir un financement du NIH était de lier la recherche à la recherche « d’antibiotiques ». Les antibiotiques sont devenus une très grosse affaire.

Nous avons maintenant plusieurs classes d’antibiotiques qui sont utilisés pour des cas spécifiques. Nous avons les Aminoglycosides (Streptomycine, Néomycine, etc.), les Bêta-Lactamines et Céphalosporines (quatre générations dont Céfadroxil-G1, Céfaclor-G2, Céfotaxime-G3, Céfépime-G4, Bêta-Lactamines Pénicillines (dont Ampicilline, Amoxicilline et Pénicilline), les autres Bêta-Lactamines (Méropénème), les Fluoroquinolones (Levofloxacine, Gémifloxicine, etc.), les Macrolides (Azithromycine, Clarithromycine, etc.), les Sulfamides (Sulfisoxazole, etc.), les Tétracyclines, et autres comme la Clindamycine et la Vancomycine (typiquement réservées aux bactéries multi-résistantes. Au total, les médecins ont plus de 50 choix différents d’antibiotiques.

L’hôpital est l’endroit le plus courant où l’on rencontre des bactéries résistantes aux antibiotiques. La plupart des personnes qui contractent une sorte d’infection dans la routine normale de la vie, comme une infection des sinus ou une infection cutanée, ne rencontreront probablement pas une espèce résistante aux antibiotiques. Sauf qu’il y a eu une autre source de problème et c’est l’approvisionnement alimentaire. Les antibiotiques sont devenus très populaires auprès des installations de production de viande à grande échelle de tous types, y compris le bœuf, la volaille, le porc et même le poisson. Il s’agit notamment des fermes réelles où les animaux sont élevés ainsi que dans la transformation de la viande. L’utilisation excessive d’antibiotiques dans ces industries a également produit des formes résistantes de bactéries.

Par exemple, dans les tentatives de limiter les bactéries E. coli, commun aux mammifères, des antibiotiques ont été utilisés, ce qui a entraîné certaines formes résistantes aux antibiotiques d’E. coli. Une infection par E. coli (résistant aux antibiotiques ou non) peut être évité par une cuisson et une manipulation appropriées des viandes. Cependant, parfois cela ne se produit pas et il y a E. coli (également à partir de légumes mal lavés qui peuvent utiliser de l’eau d’irrigation contaminée). Pour la plupart des personnes en bonne santé, l’expérience E. coli (résistant ou non) n’est qu’un inconfort passager qui comprend des crampes intestinales, de la diarrhée et d’autres troubles gastro-intestinaux. Selon la quantité de contamination, une personne peut souffrir pendant un jour ou deux ou pendant plusieurs jours. Mais, chez certaines personnes, cela peut être grave ou mortel (comme chez les personnes âgées en mauvaise santé et les jeunes enfants). Si cela se produit, la présence d’une forme résistante aux antibiotiques peut être un problème grave. La présence d’une forme non résistante peut être traitée plus facilement.

Il y a quelques années, j’ai eu une pneumonie, un cas relativement bénin. On m’a donné le choix entre un traitement hospitalier ou ambulatoire et c’était une évidence. Si je voulais m’assurer que ma pneumonie pouvait être traitée par le cours normal des antibiotiques (on m’a donné une quinolone), il était important de rester à la maison et loin de l’hôpital. Je savais que la pneumonie nosocomiale pouvait être une situation beaucoup plus grave. Alors, je suis resté à la maison et j’ai facilement récupéré. Cela ne voulait pas dire que j’étais assuré d’avoir une forme résistante plus grave à l’hôpital mais j’ai compris que le risque était beaucoup plus grand.

Produire plus d’antibiotiques et les donner sur abonnement aux utilisateurs n’est pas la solution. Cela ne fera que conduire à des formes plus résistantes et il y aura cette boucle continue d’utilisation d’antibiotiques. Mais, si l’objectif réel est la dépendance sociétale aux antibiotiques par peur, tout comme la dépendance aux vaccins universels Covid par peur, alors cela a du sens. Trouver quelques antibiotiques universels qui traitent les formes résistantes est important et il est également important de les utiliser avec parcimonie et uniquement en dernier recours. De plus, une meilleure gestion de l’utilisation des antibiotiques dans notre société contribuerait grandement à atténuer le problème.

Il n’y a rien de particulièrement controversé dans cette observation. Il a été accepté par presque tous les professionnels de la santé responsables il y a seulement deux ans. Mais nous vivons maintenant à différentes époques d’expérimentation extrême, comme le déploiement de confinements mondiaux pour un virus qui a eu un impact très ciblé, avec des résultats catastrophiques pour le monde. C’est le WEF du 21 mars 2020 qui nous a assuré que « les confinements peuvent arrêter la propagation du Covid-19 ». Aujourd’hui, cet article, jamais retiré et encore moins répudié, se présente comme probablement la suggestion et la prédiction la plus ridicule et la plus destructrice du 21e siècle ( https://www.weforum.org/agenda/2020/03/why-lockdowns-work-epidemics-coronavirus-covid19/ ). Et pourtant, le WEF en a rajouté, suggérant cette même année qu’au moins les confinements réduisaient les émissions de carbone (https://www.weforum.org/agenda/2020/09/emissions-fell-during-lockdown-keep-that-way/ ).

Nous pouvons facilement prédire que l’appel du WEF en faveur d’un plan d’abonnement universel et obligatoire pour les antibiotiques – poussé avec l’intention manifeste de renforcer la capitalisation financière des principaux fabricants de médicaments – connaîtra le même sort : de mauvais résultats pour la santé, encore plus de pouvoir pour les élites établies, et toujours moins de liberté pour le peuple.

Roger W. Koops est titulaire d’un doctorat. en chimie de l’Université de Californie, Riverside ainsi que des diplômes de maîtrise et de licence de l’Université Western Washington. Il a travaillé dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique pendant plus de 25 ans. Avant de prendre sa retraite en 2017, il a passé 12 ans en tant que consultant axé sur l’assurance/contrôle de la qualité et les questions liées à la conformité réglementaire. Il est auteur ou co-auteur de plusieurs articles dans les domaines de la technologie pharmaceutique et de la chimie.

Lien : https://brownstone.org/articles/the-covid-cults-attack-on-science-and-society/