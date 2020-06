Brève politique : Houellebecq avait raison

La campagne pour les élections municipales en France, un véritable théâtre d’ombres avec le coronavirus en toile de fond, a autorisé tous les excès de la part des apprentis-sorciers de la politique avides de pouvoir. C’est déplorable mais également inquiétant.

Dans la ville de Toulouse, quatrième ville de France, l’écologiste Antoine Maurice, arrivé en deuxième position au premier tour de ces élections, a ratissé tous azimuths pour conforter son score et remporter la course au pognon. Il faut en effet appeler les choses par leur nom. Cet écolo s’est allié aux socialistes et on ne peut pas lui en vouloir puisque les écolos sont tous des néo-trotskystes d’ultra-gauche. Mais il y a pire encore ! Cet individu a passé une alliance avec le parti appelé Union Démocratique des Musulmans Français, un parti notoirement affilié au mouvement des Frères Musulmans.

Antoine Maurice est un proche de Cécile Duflot, ancienne ministre du logement et maintenant directrice d’Oxfam-France, une ONG britannique connue pour ses liens avec le MI6. Ce même MI6 avait facilité l’obtention de l’asile politique en France et en Allemagne pour des membres de cette confrérie secrète dont le projet est de prendre le pouvoir et d’imposer la charia dans les démocraties européennes. On peut dire que les manigances d’Antoine Maurice ressemblent à un accouplement entre une carpe et un lapin. Décidément, pour accéder au pouvoir, les écolos n’ont même plus le moindre soupçon de pudeur …