Article de Michael Curtis* paru sur le site American Thinker le 22 juin 2020

Dans son discours à Nice le 14 juin 2020, le président français Emmanuel Macron a déclaré: «Je serai très clair ce soir. La République n’effacera aucun nom de son histoire. Elle n’oubliera aucune de ses œuvres d’art, elle ne démontera pas de statues. »

La France, comme d’autres pays, a été touchée par le meurtre de George Floyd à Minneapolis, qui a déclenché des manifestations en France, un pays déjà troublé par le manque d’intégration des immigrants non blancs et musulmans des anciennes colonies. Les manifestations se concentrent non seulement sur la mort de Floyd mais également sur la mort d’un jeune homme de 26 ans d’origine malienne, Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 des suites d’une asphyxie alors qu’il était en garde à vue. De grandes manifestations ont eu lieu avec des participants tenant des pancartes pour arrêter la violence policière, et certains faisant écho aux États-Unis en «faisant une génuflexion» et en gardant un silence de huit minutes. Des milliers de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris et y ont escaladé la statue de Marianne, qui incarne la République.

Les protestations se concentrent sur la conviction que la race ou l’ethnicité sont toujours la base de la discrimination. Le président Macron a affirmé que le racisme est une trahison du républicanisme universel, mais aussi que le «noble combat» est inacceptable lorsqu’il est repris par les séparatistes.

La race est devenue centrale ces dernières années à bien des égards et est un sujet de division. D’une part. il y avait une exposition d’art, adaptée du travail d’une universitaire américaine Denise Murrell, en mars 2019 au Musée d’Orsay, centrée sur l’affirmation selon laquelle l’histoire de l’art avait omis les noms des modèles noirs dans les chefs-d’œuvre français de Géricault à Matisse. La justification est que dans les 300 œuvres artistiques avec des personnes de couleur, les modèles noirs «oubliés», ont été éclipsés par le racisme et les stéréotypes. D’autre part, il y a opposition à l’annulation en France de la projection du film « Autant en emporte le vent » avec l’argument selon lequel la France défendra toujours la liberté de créer et de distribuer des œuvres d’art.

Les protestations françaises ont également imité celles des États-Unis et du Royaume-Uni avec des menaces de renverser les statues de Français vénérés mais maintenant controversés. Trois de ces figures historiques en particulier sont menacés d’actions hostiles : les statues de Jean-Baptiste Colbert, Joseph Gallieni et Charles de Gaulle. Colbert, homme d’état et conseiller de Louis XIV et défenseur du mercantilisme, participa en 1685 à la rédaction du Code Noir, le code juridique qui définit la condition de l’esclavage dans l’empire colonial. Une partie du code stipulait que les esclaves fugitifs devaient avoir les oreilles coupées. L’esclavage a finalement été aboli en 1848. Gallieni était le commandant militaire des colonies qui, entre autres actions, a réprimé les rébellions contre la domination coloniale au Soudan, en Indochine française et à Madagascar en 1896, les réprimant par le travail forcé et des exécutions. Charles de Gaulle est le plus connu des trois. Le buste de de Gaulle à Hautmont dans le nord de la France près de la frontière belge a été défiguré avec le slogan «conducteur d’esclaves».

La France comme la Grande-Bretagne sont actuellement préoccupées par les protestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière, ainsi que par les questions de racisme et de colonialisme. Le problème des statues de personnalités controversées inquiète la France comme la Grande-Bretagne. Macron comprend que l’adresse, le nom et la couleur de peau d’un individu peuvent réduire les chances de réussite dans la société française. Pourtant, il soutient que chacun peut trouver sa place quelle que soit son origine ethnique ou sa religion. Il dénonce le racisme, l’antisémitisme et la discrimination. Néanmoins, il est opposé à la suppression de statues de personnalités controversées. La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire, et elle ne démontera aucune statue. Nous devrions regarder toute notre histoire, y compris les relations avec l’Afrique dans le but de «vérité», au lieu de nier qui nous sommes. Il faut s’unir autour du patriotisme républicain.

Cependant, il existe des nuances dans les positions officielles françaises sur la race. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, une femme noire d’origine sénégalaise, a affirmé que la France devrait évaluer la représentation des personnes de couleur dans la vie publique, politique, économique et culturelle du pays. Elle a fait allusion à un problème technique. Une loi française de 1978 interdit la collecte de données sur la race, l’ethnie ou les opinions politiques ou religieuses d’une personne. La collecte de données sur la race est illégale. Par conséquent, il n’y a pas de données officielles sur la composition raciale de la population et l’étendue réelle du racisme n’est pas claire. Ndiaye soutient que la révélation de données raciales peut aider à lutter contre le « racisme subtil ». La différence entre son point de vue et celui de Macron demeure. Ndiaye soutient qu’il ne faut pas hésiter à dire que la couleur de peau n’est pas neutre.

Le dilemme français sur l’étendue du racisme existe et le problème est urgent. Mais la position du président français est claire. Le contraste avec les États-Unis est saisissant. L’histoire de la France ne sera pas réécrite et la destruction ou l’élimination des statues et monuments commémoratifs ne sera pas autorisée.

Note. Ne pas confondre avec Michael Curtiz, réalisateur d’immenses films comme « La charge de la brigade légère », « Casablanca » ou encore « Mildred Pierce » parmi les plus célèbres qu’il me plait de revoir souvent. Demain vendredi 26 juin 2020, pas de billet car je vais passer une journée à l’hôpital pour divers examens.