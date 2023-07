Brève. Le dérèglement climatique : on en voit de toutes les couleurs !

Il suffit de changer les couleurs et on en prend plein les yeux : vert c’est frais, rouge c’est chaud, très chaud … Très bien merci pour les daltoniens qui voient tout en gris. Lorsque j’étais un enfant et que temps, la météo pour être plus précis tournait à l’orage ou encore si la sécheresse persistait trop longtemps on disait : « c’est à cause de la bombe ». Le bouc-émissaire aujourd’hui c’est le CO2, le progrès technique et la surpopulation et les politiciens voient rouge !

