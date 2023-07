Les problèmes de sécurité énergétique du Japon

Le Japon, pauvre en ressources naturelles, est depuis longtemps préoccupé par sa dépendance à l’égard des importations d’énergie. La crise pétrolière de 1973, qui a déclenché une flambée du prix du pétrole et des achats paniques de papier hygiénique, reste gravée dans la mémoire collective. L’accident de Fukushima en 2011 et l’invasion russe de l’Ukraine en 2022 sont d’autres rappels indésirables des faiblesses de la sécurité énergétique du Japon. L’ancien ministre des Affaires étrangères du Japon, Toshimitsu Motegi, a déjà souligné que « dans le domaine de la sécurité énergétique, nous dépendons du Moyen-Orient pour assurer 90 % de nos besoins en pétrole brut, et c’est pourquoi nous considérons que la paix et la stabilité des pays du Golfe persique sont vitales et extrêmement importantes pour nous ». L’une des premières réponses du Japon après l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a été de doubler les relations de longue date avec les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite, principaux fournisseurs de pétrole au Japon.

Le 17 mars 2022, le Premier ministre Fumio Kishida a eu un appel téléphonique avec le prince héritier de l’Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman, au cours duquel ils ont eu « une discussion intense sur les contre-mesures relatives à la hausses des prix du pétrole ». Lors d’un appel téléphonique précédent avec le cheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan, alors prince héritier d’Abou Dhabi et maintenant président des Émirats arabes unis, Kishida a également demandé l’aide des Émirats arabes unis pour stabiliser le marché international du pétrole. Appelant l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Kishida a cherché à stabiliser le prix du gaz naturel liquéfié (GNL) le Qatar étant le premier fournisseur de GNL au Japon.

Ces appels téléphoniques devaient être suivis des visites en personne de Kishida au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite en août 2022, qui ont été annulées parce que Kishida avait contracté le coronavirus. À la mi-juillet 2023, Kishida a finalement fait ce voyage.

La diversification du mix énergétique japonais a été un autre élément de la réponse du Japon. L’agression russe contre l’Ukraine a incité le Japon à se tourner de nouveau vers l’énergie nucléaire, une question politiquement sensible après l’accident des réacteurs de Fukushima en 2011. En août 2022, Kishida a annoncé que le Japon redémarrerait les centrales nucléaires progressivement tout en cherchant à prolonger la durée de vie des centrales existantes au-delà de 60 ans.

Le sentiment public anti-nucléaire a décliné face à la hausse des factures d’énergie et aux menaces de pénurie d’électricité. Ces défis énergétiques ont été déclenchés non seulement par la guerre en Ukraine, mais aussi par les événements météorologiques induits par les changements climatiques, comme les vagues de chaleur estivales récurrentes. L’énergie nucléaire est de plus en plus considérée comme faisant partie de la « transformation verte » du Japon pour atteindre les objectifs de carboneutralité d’ici 2050, annoncés pour la première fois en 2020 par l’ancien premier ministre Yoshihide Suga.

En mai 2023, la France et le Japon ont signé un accord de coopération dans la recherche et le développement de centrales nucléaires de prochaine génération, comme les réacteurs rapides refroidis au sodium. Le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, Yasutoshi Nishimura, a déclaré que le partenariat portait sur la « décarbonisation et la stabilité de l’approvisionnement en énergie », tandis que les fermetures de centrales thermiques alimentées par des combustibles fossiles ont ajouté aux pressions exercées sur les réseaux énergétiques.

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a présenté le GNL comme une source d’énergie plus propre et moins polluante. Le Japon est le plus grand importateur de GNL au monde et a annoncé des plans pour construire une zone tampon stratégique contre le risque de perturbations. Le GNL provient principalement du Qatar, mais d’autres sources d’énergie en Asie du Sud-Est sont également recherchées. Le Brunei fournit depuis longtemps du pétrole au Japon, mais il contribue également à 6 % de ses besoins en GNL. Cette croissance est prévue après que Brunei LNG a signé un accord d’approvisionnement en GNL avec Japan Petroleum Exploration Company en avril 2023. Les chaînes d’approvisionnement en ammoniac bleu avec les EAU sont d’autres formes de sources d’énergie plus propres. Les énergies renouvelables sont censées contribuer pour 36 à 38 pour cent à l’approvisionnement électrique d’ici 2030. Mais il y a eu plusieurs annulations notables de projets de parcs éoliens par les sociétés commerciales Sojitz, Kansai Electric Power et Hitachi Zosen en raison de la hausse des coûts des matériaux et de la ferme opposition de la communauté locale.

Le Japon a également adopté une position de couverture pour gérer sa dépendance énergétique. Bien que l’Iran ne soit plus un important fournisseur d’énergie au Japon, un conflit militaire entre les États-Unis et l’Iran bouleverserait les flux d’énergie du Japon en provenance de la région du Golfe. Le Livre bleu diplomatique du Japon de 2020 décrivait le désir de Tokyo d’atténuer les tensions en tirant parti de sa position d’allié avec les États-Unis et, en même temps, de sa relation positive et de longue date avec l’Iran. Cela explique la visite de l’ancien premier ministre Shinzo Abe à Téhéran en 2019, le déploiement de destroyers de la Force maritime d’autodéfense en 2020 pour des missions de collecte d’information indépendantes des États-Unis. . .a dirigé la coalition et a limité la portée géographique des opérations à l’extérieur du détroit d’Hormuz. Le Japon a également maintenu sa participation dans les champs pétrolifères de Sakhaline-2, équilibrant ses besoins de sécurité énergétique tout en condamnant fermement l’agression russe.

Doublant, diversifiant et couvrant pour maintenir son approvisionnement en énergie, le Japon a dû faire face aux aléas de la politique du pouvoir. À mesure que le changement climatique s’aggrave, la nécessité d’atteindre la carboneutralité constitue une autre variable dans le calcul complexe du Japon. Auteur :Yee-Kuang Heng est professeur de sécurité internationale à la Graduate School of Public Policy de l’Université de Tokyo et a été chercheur invité et visiteur universitaire principal au Centre for the Study of Existential Risk de l’Université de Cambridge (2022). Source : EastAsiaForum.org, 26 07 2023