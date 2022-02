Nouvelles du Japon : Ivermectine etc …

La firme japonaise Kowa Co.Ltd en collaboration avec l’Université Kitasato à Tokyo a confirmé que l’Ivermectine était un antiviral actif contre les mutants alpha, delta et omicron en inhibant l’invasion et la réplication du virus. Les masques sont sur le point de tomber. La Food and Drug Administration américaine, l’analogue de l’Agence Européenne du Médicament (EMA) a toujours refusé de fournir des détails ayant motivé l’interdiction de l’Ivermectine pour traiter les malades atteints de SARS-CoV-2, étrange … Les autorités japonaises de santé n’ont toujours pas autorisé l’utilisation de l’Ivermectine alors que 22 pays dans le monde en ont autorisé l’usage dans ce cas précis d’infection coronavirale alors que l’Ivermectine est un anti-parasitaire utilisé dans le monde entier depuis plus de 30 ans par des milliards de patients sans qu’un quelconque effet secondaire ait été répertorié.

Comme pour l’HCQ il y a donc bien un complot pour l’interdiction de ces médicaments. Le Japon n’est pas impliqué dans la production de « vaccins » à ARN messager et les autorités ont encouragé cette « vaccination ». Ce pays connait aujourd’hui la plus forte augmentation du nombre de « cas-covid » depuis le début de l’épidémie avec plus de 85000 cas par jour et un nombre de décès en augmentation, décès qui pourraient être évités par la simple prescription d’Ivermectine dès l’apparition des premiers symptômes. Mais comme chacun sait les autorités japonaises se plient aux desiderata de Washington. Pas d’essais cliniques randomisés en double-aveugle, pas d’autorisation de mise sur le marché de l’Ivermectine en dépit du fait que 148 études ont été réalisées dans le monde au sujet de l’efficacité de ce produit pour traiter l’infection par le SARS-CoV-2, 78 études comparatives en regard d’un groupe contrôle ont été réalisées prouvant que l’Ivermectine est efficace dans plus de 80 % des cas. Le site http://c19ivermectin.com centralise en temps réel toutes ces données. Les études réalisées par la firme Kowa ont été réalisées in vitro.

Néanmoins, avec l’apparition du variant BA.2 de la souche omicron du coronavirus il semble urgent que les autorités sanitaires européennes, américaines et … japonaises reconsidèrent l’interdiction de l’Ivermectine. Et ceci d’autant plus que la « vaccination » n’est absolument pas efficace comme l’a encore rappelé le Professeur Raoult il y a quelques jours :https://www.youtube.com/watch?v=eiwiH40AAjE&ab_channel=IHUMéditerranée-Infection