Brève. Je ne comprends plus rien à la politique française 

J’ai vu une intervention de Charles Prats sur RT au sujet de l’Ukraine (lien). Jusqu’à cette apparition sur le plateau de RT j’avais une très haute opinion de ce haut fonctionnaire qui a osé dénoncer les incroyables magouilles sur ordre du gouvernement français relatives aux fraudes à la carte vitale qui sont ubuesques en ce qui concerne les statistiques qu’il avait dévoilé lors de son audition au Sénat : un Français âgé de 131 ans et percevant toujours sa retraite et des dizaines de Français de plus de 120 ans, il faut le faire. Il se déclare maintenant clairement du côté de Madame Pécresse qui ne connaît rien du tout à la politique internationale, elle qui est actionnaire des principales sociétés équipant la région parisienne dans le domaine des transports en commun, bel exemple du conflit d’intérêt qui est maintenant commun dans le monde politique français. Charles Prats a osé dénoncer le non-dit de la corruption des organismes sociaux, sans les nommer, qui ferment les yeux sur l’immense gabegie qui coûte 50 milliards par an à l’Etat et il fait maintenant profil bas devant Valérie Pécresse, le Macron-bis en termes de politique.

Vraiment je ne comprends pas Charles Prats. Il sait que toute la fraude à la carte vitale est imputable à des personnes nées dans les anciennes colonies françaises d’Afrique et à leurs descendants, enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants vivant toujours « au pays » et enfin aux fraudes réalisées avec de faux papiers par des migrants récents pour bénéficier des avantages sociaux que la France leur offre selon la loi avec la générosité des contribuables. En soutenant Valérie Pécresse il entérine une politique de fraude systématique qu’il a pourtant dénoncé, tolérée depuis Hollande et faite de non-dit, sous prétexte qu’il faut préserver la paix sociale dans la République. En conséquence Charles Prats se renie lui-même en soutenant Valérie Pécresse. Le seul candidat que Prats aurait du logiquement rallier est Eric Zemmour. Je ne comprends donc plus rien à la politique française et l’avenir est plein de surprises du même style, c’est-à-dire une déliquescence généralisée de la crédibilité de la classe politique française.

Pourquoi l’administration française rechigne à mettre de l’ordre et apurer ce scandale ? Tout simplement parce que cela risquerait de créer des remous sociaux dans les anciennes colonies françaises, en particulier en Algérie. Or la communauté d’origine algérienne vivant en France, légalement ou illégalement peu importe, se sent solidaire de sa famille vivant au bled. La réticence de l’administration française s’explique donc par le souci de préserver la paix sociale également sur le sol français. Bien que les statistiques ethniques soient interdites en France Charles Prats sait très bien que cette fraude concerne majoritairement des ressortissants du Magreb, résidant en France et bénéficiaires après avoir présenté de faux papiers, ou des bénéficiaires fantômes ne vivant pas en France, et des fantômes, il y en a 5 millions. Pas de remous ! Voilà le mot d’ordre du gouvernement et les contribuables français paient, les hôpitaux sont dans la misère et la recherche médicale réduite à néant …

https://www.patrick-hetzel.fr/fr/fraude-aux-prestations-sociales-audition-de-monsieur-charles-prats-magistrat

Note. Dans la fiche Wikipedia relative à Valérie Pécresse il est précisé qu’en 2017 celle-ci proposa un concordat avec l’Islam de France, ce qui est contraire aux lois de la laïcité de la France, l’Alsace étant une exception historique. Devant gérer en tant que Présidente de la Région Ile-de-France une multitude de zones de non-droit Madame Pécresse imagina ce concept qui est resté sans suite. Je ne pense pas que ce soit pour cette raison que Prats ait apporter son soutien à Madame Pécresse.