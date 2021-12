Brève. Nostalgie …

Il y a exactement deux ans, à quelques jours près, je me trouvais quelque part au dessus de la Sibérie de retour du Japon vers l’Espagne, c’était le 17 décembre 2019. Je pense tous les jours à cet événement qui est devenu d’une extrême importance dans ma vie. Depuis, j’ai été contaminé par le coronavirus et je souffre toujours des conséquences dites « longues » de cette infection. Selon diverses études relatives à ces petits tortillons d’ADN que l’on appelle des télomères j’aurais vieilli de 4,8 années et j’ai perdu deux années sans voir ni mon fils ni mes petits-enfants franco-japonais ni son épouse ni sa belle-famille admirable.

Mon souhait de vieillard est de pouvoir retourner au Japon dès que possible et de ne jamais revenir en Europe. D’ailleurs mes jours sont comptés et je n’alimente aucun scrupule en décidant d’aller mourir au Japon, peu m’importe. En ce jour anniversaire je voulais laisser divaguer mes pensées sur mon blog …

Si en mars 2020 nous avions été informés de l’imminence d’une pandémie j’aurais pris le dernier avion pour Tokyo. J’ai perdu deux années irremplaçables de ma vie à me trouver confronté à des médecins totalement incompétents qui n’officient que pour faire des actes, du chiffre, dans un univers entièrement informatisé kafkaïen où le malade est un numéro qui doit se plier au « protocole » qu’il est impossible de transgresser. En 13 ans jamais un médecin généraliste du système public de santé local, ici en Espagne, n’a osé prendre ma tension artérielle, jamais aucun médecin ne m’a ausculté, à croire qu’ils ignorent ce qu’est un stéthoscope. Vous comprendrez, chers lecteurs, que cette médecine moderne hautement administrative et informatisée n’est pas pour moi.

Autant aller consulter un vétérinaire ! Quand je constate les imbécillités d’un Laurent Alexandre qui prétend sur les plateaux télévisuels qu’il faut informatiser la médecine et que des algorithmes de qualité irréprochable permettront d’atteindre, enfin, une médecine sans faille j’ai tout simplement envie de pleurer en me souvenant que lorsque j’étais enfant le médecin de famille prescrivait une bonne soupe d’oignons et un cataplasme à la moutarde quand j’étais fiévreux. Je ne reverrai jamais aucun médecin d’ici aux Canaries ni de France et j’irai mourir au Japon.

Deux années sacrifiées dans l’isolement mais à mon âge ce sont plutôt quinze années de perdues et tout ça pour satisfaire des décideurs politiques qui ont pris des mesures dignes du plus dur régime totalitaire pour n’arriver qu’à des résultats décevants en termes de maîtrise de cette épidémie. Et la propagande reprend de plus belle avec le nouveau mutant omicron, je suis tout simplement envahi par le dégout pour ne pas dire la haine. En prenant comme espérance de vie 82 ans pour les hommes français selon les statistiques officielles deux années sans avoir le droit d’aller visiter mon fils et mes petits-enfants au Japon correspondent pour un homme de 30 ans à 15 années perdues et pour un homme de 50 ans à 9 années perdues jamais récupérées. Bien que n’étant pas médecin, je me soigne avec la complicité d’une pharmacienne locale qui parle français avec des stéroïdes qui ne sont prescrits que sur ordonnance. Je l’en remercie si elle lit mon blog ce qui est improbable. L’avenir sera juge mais d’ors et déjà j’ai décidé de ne plus jamais consulter un médecin local et de gérer les derniers jours qui me restent à vivre sereinement …

Note à l’intention de mes fidèles lecteurs. Ce lundi 20 ma fille arrive ici avec ses clones et je serai très occupé. Je ne mettrai donc en ligne que quelques photos pour maintenir une fréquentation de ce blog qui m’est très important pour survivre. Encore merci pour votre fidélité, chers lecteurs, et je vous souhaite des fêtes de fin d’année festives malgré le virus.