Retour à la normale …

Après une semaine agitée comme l’océan l’était il y a quelques jours j’accuse le coup et indéniablement mes 20 ans sont bien loin. J’admire ces Parisiens dociles qui ont reçu trois doses d’ARN messager. Sans l’avouer clairement mes quatre petits-enfants et leurs parents ont admis que cette thérapie génique ne servait à rien puisque, selon les informations dont ils disposaient, à leur arrivée à Orly (l’aéroport sud de Paris) ils devraient se soumettre à un test RT-PCR qui, comme chacun le sait, n’est pas fiable. D’où la vraie question : « à quoi sert ce pseudo-vaccin ? »

Mon cadeau de Noël consistait en deux bouteilles de rhum Bielle, beaucoup plus efficace que les gels hydro-alcooliques pour se désinfecter les mains mais ce serait un véritable gâchis d’en faire cet usage. Et aussi deux livres : « La religion écologiste » de Christian Gerondeau et « Enquête sur un virus » de Philippe Aimar. Intellectuellement ce fut un plaisir car parmi nous sept il y avait votre serviteur, titulaire de deux doctorats, deux normaliens, ma fille, docteur en mathématiques, et son époux, agrégé de mathématiques, et deux polytechniciennes, les deux plus jeunes attendant leur tour … Nous avons naturellement parlé de la catastrophe du système dit de l’Éducation nationale française et je reconnais que des enfants vivant dans un environnement familial de hauts diplômés sont naturellement favorisés sans entrer dans des considérations d’élitisme stupides. Il est vrai que le proverbe « les chats ne font pas des chiens » ou l’inverse, je ne sais plus, s’applique clairement.

Enfin, malgré des cerveaux bien remplis, toute cette petite famille aime bien ripailler, avec une tendance vers les fruits de la mer, lotte, soles, coquilles Saint-Jacques et les bons vins espagnols qui n’ont rien à envier aux vins français.