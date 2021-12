Brève. L’EPR finlandais enfin (bientôt) opérationnel !

La construction du premier EPR situé à Olkiluoto par un consortium comprenant Siemens et Areva débuta en août 2005, vous avez bien lu, et enfin, on pourrait dire contre toute attente, ce réacteur maintenant chargé en combustible vient pour la première fois d’entretenir une fission produisant de la chaleur en vue de produire de l’électricité. Ce sera chose faite en juin 2022. Durant les six prochains mois le réacteur doit atteindre la « criticalité », un terme barbare qui signifie que la fission est auto-entretenue, mais progressivement car toute une série de tests seront nécessaires pour obtenir la certification finale. Dix-sept ans pour construire un réacteur peu différent de ceux de la centrale de Chooz constitue une véritable prouesse de lenteur qui aura mis à mal la patience du gouvernement finlandais surtout quand on garde maintenant en mémoire le fait que les deux EPRs de Taishan en Chine ont été construits en 9 ans, période entre la première coulée de béton et le raccordement au réseau électrique. Pour Olkiluoto ce seront donc 17 ans entre cette première coulée de béton et le raccordement au réseau, si tout se passe comme prévu …

Durant ces 17 ans Areva a été repris par EDF mais autant au sein d’EDF qu’au sein d’Areva le savoir-faire avait disparu depuis la construction de la dernière centrale nucléaire sur le sol français qui date de 1985. En 20 ans les ingénieurs ont soit pris leur retraite soit été orientés vers d’autres préoccupations. Il faut espérer que cette situation ne se reproduira pas en Grande-Bretagne puisque la Chine est partie prenante avec EDF dans le projet d’Hinkley Point C. Quant à l’EPR de Flamanville on attend toujours … Et pendant ce temps-là le président de la République française prône la construction de petits réacteurs modulaires construits en série. De qui se moque-t-il ?