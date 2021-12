La guerre contre le SARS-CoV-2 s’est soldée par un échec colossal

… Et la classe dirigeante est déterminée à camoufler cette indéniable réalité.

La guerre contre le coronavirus est perdue depuis longtemps et les coûts irrécupérables ne cessent de s’accumuler. Que vous pensiez que tout cela devait provoquer une grande réinitialisation ou que certains des acteurs impliqués voulaient vraiment arrêter un virus, le résultat est maintenant clair. La guerre contre le COVID-19 est terminée et elle a entraîné des pertes colossales. Pas une seule bataille n’a été gagnée. Ils ont perdu la guerre, ils savent qu’ils ont perdu la guerre, et maintenant le côté perdant de la guerre – l’« élite » mondiale – essaie de dissimuler cette réalité par tous les moyens nécessaires, même si cela signifie entraîner l’ensemble de l’humanité avec eux.

Les permis de se déplacer librement pour les enfants de 5 ans sont mis en place à New York et à San Francisco. Prison pour les non-conformes en Autriche et en Allemagne. Centres de détention pour citoyens à problèmes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Qu’est-ce que tous ces lieux ont en commun ? D’abord et avant tout, comme les lecteurs de ce site ( https://dossier.substack.com ) le savent bien maintenant, aucune de ces mesures ne s’appuie sur un précédent scientifique légitime. L’« élite » mondiale a enrôlé de force des milliards de personnes dans une « guerre contre un virus », et cette guerre a été un échec lamentable. Maintenant, près de deux ans après le début de cette guerre, la classe dirigeante n’y renonce pas. Loin d’abandonner cette guerre impossible à gagner, les « généraux » de cette lutte ont décidé de tenter de nous entraîner avec eux dans une défaite colossale.

Les personnes, les organisations et les gouvernements chargés de mener notre « guerre contre un virus » ont perdu de manière dévastatrice. Loin d’un effort mondial réussi pour arrêter un virus, ces factions au pouvoir et ces centres de pouvoir ont fait échouer les milliards de personnes enrôlées dans cette guerre sans le consentement des citoyens. De Los Angeles à Sydney, Moscou, Rio, New York, Paris et Londres et partout ailleurs, presque tous les gouvernements à tous les niveaux à travers le monde, à quelques exceptions près, ont commis des dommages incroyables contre leurs populations au nom de l’arrêt d’un virus. Et ils n’ont absolument rien à démontrer pour cela.

Ils ont jeté tous les instruments préconisés par une classe d’ « experts en santé publique » lors de la pandémie de COVID-19, et rien n’a fonctionné. Mais les responsables ne veulent pas être blâmés pour le chaos qu’ils ont provoqué. C’est de la mauvaise politique, et ce n’est pas une situation idéale pour ceux qui croient qu’ils sont la personnification de la science elle-même. Ainsi, au lieu d’admettre un échec grossier, criminellement négligent et maintenant délibéré, ces saboteurs maniaques doublent, triplent et quadruplent les coûts irrécupérables pour les masses. Les « élites » savent que rien ne fonctionne, mais elles préfèrent emporter tout le monde avec elles plutôt que d’admettre un échec total.

Les masques ont échoué. Les confinements ont échoué. Chaque refonte de la société pour s’adapter au régime de sécurité a échoué. Et maintenant, il devient assez clair que le régime d’injection d’ARNm de Big Pharma a également échoué. Le peuple n’a pas déçu la classe dirigeante. Qu’on le veuille ou non, les gens ont courbé l’échine en masse. Contre toute attente le respect de ces mesures pseudo-scientifiques a été hors du commun. Presque tout le monde portait des masques. Presque tout le monde est resté chez lui pour « arrêter la propagation ». On estime que plus de 8 milliards de doses de vaccins COVID ont été administrées. Les citoyens du monde entier ont placé une confiance écrasante et virtuellement aveugle en ces gouvernements pour les protéger d’un virus.

L’humanité se retrouve avec un coût irrécupérable énorme, la classe dirigeante ayant enrôlé des milliards dans ce gâchis, entraînant des centaines de millions de personnes privées maintenant de moyens de subsistance. Anthony Fauci, Bill Gates, Joe Biden, Xi Jinping, Boris Johnson, Angela Merkel, l’Organisation mondiale de la santé, le Forum économique mondial, le New York Times, le Parti communiste chinois, Pfizer, Moderna, Facebook, Google, Twitter, le CDC , la FDA, l’OMS et la liste est longue. Ces personnes, gouvernements et organisations sont les acteurs de cette « guerre contre un virus » suicidaire qu’ils ont imposée au monde. Et tout le monde devrait toujours se souvenir de l’incroyable souffrance humaine qu’ils ont provoqué.

Article de Jordan Schachtel paru sur son site « The Dossier » le 7 décembre 2021. Illustration : camp d’internement australien pour les non-vaccinés situé à Howard Springs dans l’Etat du Northern Territory à 30 kilomètres de la ville de Darwin. On est revenu 80 ans en arrière et merci à l’Allemagne nazie pour avoir donné l’exemple.