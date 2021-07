Les caprices météorologiques occupent les esprits

Lorsque j’étais enfant les étés orageux, les hivers enneigés, les gelées tardives et les sécheresses prolongées n’étaient pas une conséquence du « dérèglement climatique » comme on l’entend et le lit chaque jour aujourd’hui. On disait dans les chaumières « c’est à cause de la bombe » sans que qui que ce soit ait pu prouver un lien de cause à effet entre les essais nucléaires atmosphériques et les facéties de la météorologie. La seule conséquence certaine mais jamais rendue publique est que le monde entier a été contaminé avec des produits de fission radioactifs comme le strontium-90 mais en parler est considéré comme « complotiste ».

Quand il y eut cette coulée de boue à Atami au Japon on a brandi le dérèglement climatique. En une journée quelques 20 personnes ont disparu en Rhénanie-Palatinat en Allemagne et 3 pompiers sont morts dans l’exercice de leur métier de sauveteurs en raison de la crue soudaine d’une rivière (décompte du 14 juillet, le bilan s’est alourdi depuis lors). C’est encore le dérèglement climatique qui en est la cause première et cela ne fait aucun doute dans les esprits formatés depuis des années par la propagande incessante concernant les conséquences catastrophiques, comme on peut le constater, du réchauffement climatique, pardon du dérèglement car on dit maintenant dérèglement, le tout à cause du CO2. À croire que le climat ne se réchauffe plus !

La pandémie coronavirale aurait été provoquée par le dérèglement climatique, mais oui des « experts » l’ont affirmé, la vague de froid qui a paralysé le Texas était naturellement provoquée par ce dérèglement ainsi que la canicule qui a sévi dans l’Etat de Washington et en Colombie britannique. Tout cela s’appelle de la propagande d’autant mieux envahissante que plus personne ne croit aux aléas météorologiques naturels car ils sont nécessairement la conséquence de l’activité humaine. J’ai mentionné dans un précédent billet sur ce blog que nous entrions dans une phase d’instabilité climatique après l’optimum climatique moderne (1930-2000) et que la tendance vers un refroidissement allait reprendre son cours normal au cours des prochaines décennies. L’humanité n’a aucun pouvoir sur l’activité du Soleil et encore moins sur la météorologie et c’est bien là son problème fondamental.

Il faut enfin remettre les choses à leur place. Il y a quelques années l’idée était que le passage du nord-ouest permettrait de relier l’Asie en contournant le nord du Canada et l’Alaska pour atteindre l’Asie. Depuis 40 ans il est infranchissable a fortiori au milieu de l’été. Quant au passage du nord-est reliant l’Europe à l’Asie en longeant les côtes sibériennes il faut toujours des brise-glace pour le franchir. La banquise arctique n’a pas régressé contrairement à toutes les prévisions incessantes dont nous avons tous été les victimes et le serons encore car la propagande mensongère est devenue une pratique courante.

Illustration : https://wattsupwiththat.com/2021/06/20/ice-follies/