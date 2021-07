Un autre cygne noir ? Un géocroiseur anéantissant toute vie sur la Terre

La NASA a déployé une série de télescopes d’observation couplés à de puissants ordinateurs pour prévoir les trajectoires de l’ensemble des corps célestes susceptibles d’atteindre la Terre. Il existe un site dédié à ces études : https://fireballs.ndc.nasa.gov et les prévisions ne sont pas alarmantes pour l’instant. La découverte d’un vaste cratère d’impact au nord-ouest de la péninsule (actuelle) du Yucatan qui provoqua une extinction massive des espèces vivantes terrestres, dont les dinosaures, est à l’origine d’une vague d’angoisse planétaire : et si un tel événement arrivait demain ? Le 31 juillet 2021 un objet de 135 mètres de diamètre survolera la Terre mais à une distance égale à 4 fois la distance Terre-Lune. Ce ne sera pas pour cette fois. Chaque jour des cailloux circulent à proximité de la Terre, tout étant relatif.

Pour entretenir un semblant de panique la NASA a déclaré lors de son dernier communiqué qu’il y avait tout de même 2200 objets célestes circulant près de la Terre ce 14 juillet 2021 et chaque jour le réseau de caméras de la NASA en découvre de nouveaux. D’où proviennent tous ces gros cailloux, parfois très gros comme celui qui passera près de notre planète le 21 août 2021 et dont le diamètre est estimé être de 655 mètres ? De la ceinture d’astéroïdes de Kuiper et du nuage de Oort, des restes solides de l’explosion de l’étoile qui donna naissance au système solaire tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Faut-il vivre dans une angoisse permanente en raison du risque d’impact dévastateur d’un de ces objets sur notre Terre ? L’administration américaine appelée NASA veille et nous n’avons rien à craindre. D’ailleurs si un très gros objet survenait de l’espace et devait selon les observations finir sa trajectoire venue d’ailleurs sur notre Terre la NASA est déjà sur le qui-vive pour tenter de détruire une telle menace, on ne sait pas trop comment mais c’est rassurant …