Les élections américaines.

Ce billet est constitué de deux parties, des remarques personnelles brèves suivies d’un copié-collé de l’article de Pierre Jovanovic paru sur son site ce jour. En ce qui me concerne, bien que n’étant pas un aficionado inconditionnel de Donald Trump, j’ai suivi l’évolution des dépouillements dans les Etats clé du Michigan et de la Pennsylvanie. Un peu comme pour les morts du coronavirus il y a eu des ajustements suspects et soudains de suffrages en faveur de Joe Biden. Le Président sortant a déploré l’existence, bien avant le scrutin, d’une forte possibilité de fraude en raison des votes par correspondance. Ce système est interdit dans de nombreux pays justement en raison de la possibilité de fraudes. Les milliers de recours auprès de la justice concernant des constatations de fraude sont toujours actifs et je ne peux qu’espérer que Donald Trump restera ferme : il lui reste plus d’un mois puisque les collèges électoraux de l’ensemble des Etats se réunissent le 14 décembre. Si il y a eu fraude celle-ci a été soigneusement préparée de longue date par le parti démocrate. Les Etats-Unis entrent donc dans une période incertaine potentiellement troublée. Voici le billet de Pierre Jovanovic, à mes lecteurs de se faire une opinion, la mienne est déjà arrêtée.

LA PLANÈTE ENTIERE A ASSISTÉ AU VOL DE L’ÉLECTION DE DONALD TRUMP ET AUCUN MEDIA NE S’EST RÉVOLTÉ !

du 9 au 13 novembre 2020 :Depuis un mois, j’ai suivi les réunions électorales des deux candidats Trump et Biden, souvent en direct. Et j’étais sidéré de voir que si Trump réunissait 30.000 personnes en délire et dans un froid polaire sur un tarmac d’aéroport, Biden, lui, désolé pour la suite, n’a aligné que des BIDES ! Il n’y avait personne à ses réunions, PERSONNE, même quand Barack Obama était venu le seconder. Donc, qu’on nous explique, comment Biden a t-il pu gagner les élections APRES la clôture des votes in vivo. Personne d’ailleurs ne peut croire que 80 voire 90% des votes par correspondance l’aient été pour le seul Biden, cela ne TIENT PAS debout.

Autre point : les Américains votaient aussi pour leurs sénateurs, et là la supercherie est visible : quand 60% des gens votaient pour un sénateur GOP (entendez républicain), les même ont voté pour Biden pour les présidentielles. Hyper-logique en effet. Sans parler du fait que les observateurs GOP au dépouillement ont été interdits d’approcher, sous le bon prétexte du Covid.

Mes chers lecteurs vous avez enfin pu voir, vous aussi, cet invisible Deep State en action. Le plus fou est que Biden, qui n’a plus toute sa tête, s’en était même vanté par avance: « Je dispose du meilleur système électoral de fraude mis au point », et France Inter, vite, vient le sauver en disant que c’est un lapsus !!!! « Dimanche 25 octobre, le camp Trump a massivement brandi une vidéo, montrant le candidat démocrate Joe Biden « se vanter d’avoir mis en place l’organisation de fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l’Histoire ». Sur les images, on voit bien Joe Biden tenir les propos qui lui sont reprochés.

À ce stade de la course à la présidentielle, on pourrait penser à une vidéo truquée, les fameuses deep-fake, ou à un montage » (LoL, les journap*** de FI n’ont peur d’aucune bassesse) « Il n’en est rien. L’ancien vice-président a bien tenu ces propos dans le podcast God Save America du 24 octobre. Du pain béni pour les républicains qui attaquent depuis des mois le système de vote par correspondance, craignant que des fraudes puissent faire perdre Donald Trump. Mais en écoutant l’émission en entier, on comprend qu’il s’agit simplement d’un lapsus« … lire ici pour le croire.

Des dizaines de milliers de morts ont voté (y compris le champion de boxe Joe Frazier, paix à son âme) sans parler des centaines de milliers de votes par correspondance retrouvés dans des poubelles, ruisseaux, buissons, etc, etc. Donald Trump a été clairement volé de son élection, en plein jour, dans une campagne de haine organisée par les médias et les Gafa qui ont tout fait pour que les supporters GOP ne puissent pas se manifester sur le web, alors que les coupeurs de têtes islamistes d’ISIS, eux, avaient leur compte Twitter ou Youtube.

Sachez qu’avec ce qui vient de se passer aux Etats-Unis, ce sera désormais open-bar en France et partout en Europe. La recette fonctionne, le Deep State et les Gafa vont placer leurs marionnettes partout dans le monde, puisqu’il suffit désormais de contrôler les médias pour manipuler/diriger l’opinion vers l’heureux élu, Youtube, Facebook et Twitter feront le reste ! Mr Marteau a résumé à sa façon cette situation ahurissante: « Biden perd les 3 États clefs où le vote est le + sécurisé = Texas, Floride, Ohio. Il gagne les 3 États clefs où le vote est le + fraudable = Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin. Il réunit à peine 20 personnes dans ses meetings. Il ne gagne même pas le Sénat ».

Vous imaginez les prochaines présidentielles en France ? Sur le papier, Emmanuel Macron a déjà quasiment gagné sa réélection de 2022. Les ploutocrates n’auront même plus peur d’être pris sur le fait.

La démocratie est morte, et dites vous bien qu’un député En Marche n’a pas attendu la victoire pour proposer le même système pour la France, le vote par touche électronique et par correspondance, interdit depuis 1995 justement pour fraudes massives.

Et il se trouve que la société qui gère les votes électroniques américains a eu l’idée saugrenue de faire une mise à jour pendant l’élection, et cela a changé des dizaines de milliers de votes Trump pour Biden:

» @robbystarbuck 6 nov. One Michigan county clerk caught a glitch in tabulation software so they hand counted votes and found the glitch caused 6,000 votes to go to Biden + Democrats that were meant for Trump and Republicans. 47 MI counties used this software. All must check now!« . [ L’opérateur d’un des comtés du Michigan a rencontré un pépin dans le logiciel de comptage, il a fallu compter 6000 votes à la main et cette faille a fait passer ces 6000 de Trump vers Biden. 47000 comtés ont utilisé ce logiciel. Tous les votes doivent être recomptés ].

Ah oui quand même !!! « Georgia election official : Machine glitch caused by last-minute vendor upload. Voting was delayed in two counties for two hours while the problem was fixed. A technology glitch that halted voting in two Georgia counties on Tuesday morning was caused by a vendor uploading an update to their election machines the night before, a county election supervisor said. Voters were unable to cast machine ballots for a couple of hours in Morgan and Spalding counties after the electronic devices crashed, state officials said. In response to the delays, Superior Court Judge W. Fletcher Sams extended voting until 11 p.m. »

[ D’un fonctionnaire électoral en Géorgie : Problème de machine causé par le téléchargement d’un fournisseur de dernière minute. Le vote a été retardé dans deux comtés pendant deux heures pendant que le problème était en cours de règlement. Un problème technologique qui a interrompu le vote dans deux comtés de Géorgie mardi matin a été causé par un fournisseur qui a téléchargé une mise à jour sur ses machines électorales la nuit précédente, a déclaré un superviseur des élections du comté. Les électeurs n’ont pas été en mesure de voter par machine pendant quelques heures dans les comtés de Morgan et de Spalding après que les appareils électroniques se sont « écrasés », ont déclaré des responsables de l’État. En réponse aux retards, le juge de la Cour supérieure W. Fletcher Sams a prolongé le vote jusqu’à 23 h. ] LA DÉMOCRATIE EST MORTE EN 2020, remerciez les ultra-riches qui composent le Deep State. Désormais, sauf un miracle à la Jeanne d’Arc, rien ne pourra sauver la France de cette nouvelle Ploutocratie américaine.

PS : n’oubliez pas, même un ASTEROIDE devait tomber sur les Etats-Unis le jour du vote !!!! Cela venait de la NASA ! Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.quotidien.com 2008-2020 Source et illustrations : https://www.jovanovic.com/blog.htm