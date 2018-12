Les faits expérimentaux montrent que le climat va indubitablement se refroidir : il faut donc changer à 180 degrés de paradigme

Puisque les fonctionnaires onusiens de l’IPCC se rencontrent en ce moment en Pologne il était donc du devoir des agences de presse d’inonder les salles de rédaction des grands quotidiens d’informations alarmantes. Il faut en effet alimenter la peur du public en ce qui concerne le réchauffement climatique global d’origine humaine afin d’asseoir la culpabilité du public et le préparer à être systématiquement rançonné pour le dissuader d’utiliser des combustibles fossiles et pour financer les énergies renouvelables. C’est le but ultime de cette agence onusienne pour le plus grand profit de grands groupes industriels complices du monde politique.

Or les prévisions de l’IPCC sont basées sur des modélisations fantaisistes qui ne résistent pas à l’analyse et encore moins aux données expérimentales récentes sur ce qu’il convient d’appeler la « météorologie spatiale », en d’autres termes l’évolution de l’activité solaire. Avant l’avènement de l’ère spatiale, donc avant l’utilisation de satellites d’observation de plus en plus sophistiqués, ce que l’homme savait de l’activité solaire était le nombre de taches se trouvant à la surface du Soleil directement observables avec des télescopes. Aujourd’hui l’astrophysicien dispose de toute une série d’observations directes, satellitaires ou terrestres, et de proxys lui permettant éventuellement de remonter dans le temps. Les appareillages sont devenus au fil des années de plus en plus sensibles et spécialisés. Nous allons donc au cours de ce billet recenser l’ensemble des données qui permettent de se faire une petite idée de ce qui va arriver dans les prochaines années : réchauffement ou refroidissement ?

Il ne faut pas se leurrer, le seul facteur pouvant significativement influer sur le climat terrestre est le Soleil et uniquement lui, tout autre facteur d’origine terrestre quel qu’il soit est totalement négligeable y compris les volcans qui n’ont qu’un effet passager sur le climat. Ce billet est inspiré d’un article de David Archibald et n’est pas de mon fait, encore une fois je n’invente rien car je ne suis ni astrophysicien ni climatologue.

Le premier paramètre expérimental permettant d’obtenir une mesure très précise de l’activité solaire est le flux d’émissions radio dans la bande de 10,7 cm de longueur d’onde qui procure une indication très précise de l’état des couches supérieures de l’atmosphère solaire, la chromosphère. Ces observations ont débuté en 1948 et le dernier cycle solaire #24 a atteint, en termes d’émission radio un plancher jamais atteint depuis cette date.

Un autre paramètre important et mesurable à l’aide de satellites spécialisés depuis le milieu des années 1960 est le champ magnétique interplanétaire alimenté par la dynamo solaire. Il est exprimé en nanoTeslas et après l’épisode de refroidissement relatif des années 1965-1975 les minima inter-cycle solaire n’ont jamais cessé de diminuer. Dans trois ans, c’est-à-dire en 2021 au minimum d’activité solaire entre les cycles 24 et 25, la valeur du champ magnétique interplanétaire atteindra au mieux la valeur de 2,8.

Un troisième paramètre pour lequel il existe des mesures précises depuis 1867 est la mesure des variations du champ magnétique terrestre qui lui-même « baigne » dans le champ magnétique interplanétaire (ou solaire). Ce paramètre s’appelle aa index, acronyme d’ « activité (magnétique) antipodale ». En effet au tout début des mesures de cet indice magnétique il existait deux observatoires, l’un situé dans la banlieue de Londres (Greenwich) et l’autre situé à Melbourne en Australie. Aujourd’hui ce sont les observatoires de Hartland en Grande-Bretagne et de Canberra en Australie qui sont en charge des mesures quotidiennes de ce paramètre. Cet index exprimé en nanoTeslas donne une mesure du couplage entre le champ magnétique terrestre et le champ magnétique solaire ( voir par exemple pour plus de détails Adv. in Space Research, doi : 10.1016/j.asr.2017.09.008). On ne peut que constater que l’optimum climatique moderne qui a débuté au début des années 1930 et explicité par l’augmentation de cet index est arrivé à sa fin après 2006. Le climat, selon les mesures de cet index, devrait revenir aux conditions qui prévalaient au XIXe siècle et au début du XXe siècle après la chute spectaculaire de cet index en 2006-2007.

Venons-en aux températures océaniques relevées par des sondes Argo au milieu de l’Atlantique Nord (59°Nord, 30°Ouest) entre 0 et 800 mètres de profondeur depuis 2004. Les observations sont des données brutes avec en pointillés les moyennes sur 12 mois. L’Océan Atlantique-Nord ne cesse de se refroidir depuis 2006, quand ce refroidissement s’arrêtera-t-il ? Nul ne le sait mais ce qui est prévisible est la conséquence de ce refroidissement des eaux océaniques de l’Atlantique-Nord sur le climat de l’Europe occidentale.

Un autre indicateur de l’activité solaire et de ses répercutions directes sur l’atmosphère terrestre est le vent solaire c’est-à-dire le flux de particules chargées électriquement et atteignant les hautes couches de l’atmosphère. L’un des paramètres pour suivre l’évolution du vent solaire est de rapport entre les particules alpha (noyaux d’hélium He++ ) et les électrons e– provenant du Soleil. Après avoir culminé en 1991, ce rapport, au plus fort des cycles solaires comme des « creux » inter-cycles, n’a cessé de décliner et il devrait atteindre la valeur de 0,01 dans 2 années quand le cycle solaire #24 touchera à sa fin. Ce rapport indique que l’activité solaire s’assoupit depuis le début des années 1990.

Directement lié au flux des électrons et des particules alpha provenant du Soleil est la « pression » du vent solaire qui, comme le comptage des constituants principaux du vent solaire, est mesurée à l’aide de satellites équipés d’instruments dédiés à ce type de mesures. Cette pression exprimée en nanoPascals dépend de la nature des particules, protons et électrons, qui constituent le plasma solaire, et de leur vitesse de propagation dans l’espace depuis les couches supérieures de l’atmosphère solaire. Depuis 1992 cette pression diminue et a déjà atteint une valeur basse que ne fait pas apparaître explicitement le comptage direct des taches solaires. Le vent solaire est un constituant du champ magnétique solaire et un affaiblissement de l’intensité de ce dernier est donc évident.

L’intensité du champ magnétique solaire a un effet sur l’intensité de l’incidence des rayons cosmiques vers la Terre. Les rayons cosmiques sont constitués de particules de haute énergie et quand elles entrent en collision avec un atome d’azote ou d’oxygène il apparait des neutrons parmi d’autres particules subatomiques ou encore les radioisotopes cosmogéniques C-14 et Be-10. Le comptage des neutrons d’origine cosmique « secondaire » donne une image de l’efficacité avec laquelle les rayons cosmiques sont déviés par le champ magnétique solaire. Ce comptage est principalement effectué en routine à l’observatoire d’Oulu en Finlande et effectivement le nombre de neutrons diminue lorsque le Soleil est au maximum de son cycle et à chaque minimum inter-cycle le nombre de neutrons augmente. Comme on peut le constater les minimas de neutrons atteignant les basses couches de l’atmosphère terrestres augmentent depuis 1990, une autre signature de la décroissance de l’activité magnétique du Soleil.

Une autre représentation du nombre de neutrons d’origine cosmique secondaire encore plus parlante consiste à aligner les comptages à partir du premier mois de chaque cycle quand de nouvelles taches solaires apparaissent depuis les pôles du Soleil et qu’il n’existe plus de taches au niveau de l’équateur solaire constituant la fin du cycle précédent. On ne peut que constater que le nombre de protons comptés au cours du cycle #24 qui se termine a été toujours supérieur à ceux des 4 cycles solaires précédents et pourrait atteindre la valeur de 7000 en fin de cycle. Ceci signifie que la probabilité que des particules chargées et de haute énergie provenant de l’espace atteignent les basses couches de l’atmosphère terrestre augmente et qu’ainsi des noyaux dits de nucléation des molécules d’eau apparaissent avec la formation de nuages d’altitude jouant alors le rôle de miroir pour réfléchir le rayonnement solaire arrivant vers la Terre. Ce phénomène aura pour résultat d’accélérer le refroidissement du climat.

Pour terminer cet exposé le comptage des neutrons d’origine cosmique secondaire peut être représenté avec une échelle inversée en regard de l’activité solaire telle qu’elle peut être mesurée par les ondes radio dans la bande des 10,7 centimètres et il devient alors plus évident encore qu’une période de refroidissement du climat est bien en cours d’établissement depuis près de 20 ans.

Le cycle solaire #24 et le suivant cycle dont l’amplitude est prévue pour être encore plus faible contribuent à en quelque sorte normaliser le climat qui va rapidement ressembler à celui que connurent le XIXe siècle et le début du XXe siècle. Il n’y a vraiment pas de quoi se réjouir …

Fidèlement inspiré d’un article de compilation de David Archibald paru sur le site SOTT (sott.net) intitulé « Grand solar minimum : Data shows this is the lowest cycle since records began« . Les captures d’écran des dépêches de l’AFP datent du 2 décembre 2018.

Je me permets de faire quelques remarques. Je vais très souvent errer sur Youtube pour visionner des conférences et ce 2 décembre 2018 j’ai eu la surprise de constater que presque tout ce qui était proposé avait trait au réchauffement climatique et à l’effondrement des écosystèmes. Voici deux captures d’écran qui le prouvent. Comme quoi la propagande onusienne est très bien organisée.

Mais au juste que va-t-il se passer quand le climat va se refroidir dans quelques années seulement et les astrophysiciens sont formels cela va être inexorablement le cas quoique les populations puissent faire ? On parle de « migrants climatiques » aujourd’hui mais que se passera-t-il quand en Pologne il sera devenu impossible de faire pousser du blé comme ce fut le cas au XIXe siècle en Irlande avec des printemps pourris qui interdisaient toute récolte de pommes de terre ? Que feront les viticulteurs de Champagne quand ils ne pourront plus produire de vin ? Ce n’est pas anecdotique car à côté de la Champagne il y a la Beauce, le grenier à grain de la France, et si également il est devenu impossible d’y cultiver du blé d’hiver, il y aura vraiment un gros problème. Les habitants des pays du nord de l’Europe ou de la Chine, ce qui sera dans ce cas un phénomène d’une ampleur immense, iront-ils tous migrer vers des pays au climat plus clément ? Et on peut faire ce genre de prospective à l’infini mais dans tous les cas la situation sera tout simplement terrifiante avec des conflits tellement immenses que n’importe quel conflit armé du passé récent passera pour anecdotique. Il est urgent d’effectuer un virage à 180 degrés pour une simple question de survie. Je laisse aux spécialistes le soin d’imaginer comment se prémunir contre un refroidissement du climat qui arrivera demain – 5 ou 10 ans c’est demain – mais pour ma part je suis très pessimiste en particulier pour mes petits-enfants.