Vols MH17 et MH370 : silence radio !

Dans le genre théorie du complot je reste dubitatif et cette position me paraît prudente car les éléments d’information pouvant permettre d’étayer une théorie ou une autre restent cruellement absents et le resteront probablement longtemps. Il n’en reste pas moins que deux énigmes restent toujours non résolues, les disparitions mystérieuses de deux avions de la Malaysia Airlines, l’un abattu dans le ciel ukrainien précisément dans un couloir aérien de trafic civil parfaitement connu des militaires, le vol MH17 et l’autre disparu dans l’Océan Indien, le vol MH370. Il reste toujours beaucoup trop de zones d’ombre, de non-dits et d’interprétations fantaisistes pour que les partisans de théories du complot variées gardent le silence ou s’abstiennent de prendre leur plume pour exposer leur propre théorie. Et a contrario c’est parfois le délire le plus total.

Le premier argument qui me vient à l’idée est que toutes les personnes impliquées dans les enquêtes réalisées pour expliquer ces deux accidents mentent publiquement car elles disposent d’informations « dérangeantes ». La justice néerlandaise en charge de l’enquête relative au vol MH17 a trainé les pieds et s’est à l’évidence perdue en conjectures, incapable de présenter des arguments irréfutables quant aux auteurs du tir de missile qui abattit l’avion au dessus de l’est de l’Ukraine, alors zone de conflit armé. Cette même justice a très bien pu monter un dossier « bidon » sur ordre de l’OTAN voire de la CIA permettant de mettre en cause la Russie, pourquoi pas ? Sachant, selon le Kremlin, que les sécessionnistes du Donbass ne possédaient ni aviation ni missiles, armement qui nécessite une infrastructure au sol importante, qui a donc tiré ?

L’Australian Transport Safety Bureau vient de conclure que toutes les recherches dans l’Océan Indien pour tenter de retrouver l’épave du Boeing 777 (vol MH370) se sont révélées infructueuses et que les recherches cesseraient donc rappelant au passage par pudeur feinte que cette disparition était « presque » inconcevable. Tout le monde appréciera le mot « presque » et cette petite nuance ne fait que faciliter la réouverture des thèses complotistes. Et elles ne manquent pas. Les recherches effectuées dans le sud de l’océan avaient-elle été décidées « sur ordre » afin de ne pas alimenter l’hypothèse d’un détournement de l’avion vers l’île de Diego Garcia dans l’archipel des Chagos si de telles recherches avaient été entreprises entre la Malaisie et cet archipel ? Jamais cette hypothèse n’a été prise en compte et pour cause, cela aurait été « dérangeant », mais pour qui ? Le fait que des débris de l’avion aient été retrouvés à l’île de la Réunion et sur les côtes africaines plaide pourtant en faveur d’une disparition de l’aéronef beaucoup plus au nord de la zone décidée pour les recherches conjointes australo-malaysiennes

situées, elles, « baucoup trop au sud », raison pour laquelle elles ont été infructueuses, et pour cause … Les autorités savaient qu’elles ne trouveraient rien avant même d’initier toute recherche. Si l’hypothèse d’un détournement terroriste de l’avion vers Diego Garcia était exacte, elle ne pourra jamais être vérifiée car alors elle mettrait en cause les Américains qui auraient donc abattu l’avion délibérément à l’approche de cette zone ultra-sensible stratégiquement. Aucun avion civil n’est autorisé à approcher de Diego Garcia et y atterrir ce qui est contraire aux régulations internationales de l’aviation civile. Les militaires doivent autoriser un aéronef en difficulté à atterrir sur un aérodrome militaire. C’est ce qui vient de se passer pour un vol civil à l’est du Canada il y a quelques jours. Encore une zone d’ombre et il y en a bien d’autres.

Je laisse mes lecteurs se forger une opinion. Pour ma part je n’adopte qu’une attitude de soupçon, ne voulant pas encore une fois être taxé d’anti-américanisme primaire … ni de complotiste !

