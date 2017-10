Mauvaise nouvelle : la malaria résiste à tous les médicaments connus

Après la tuberculose, le staphylocoque et le gonocoque, c’est maintenant le Plasmodium falciparum qui a fini par se construire une résistance à l’artemisinine, le dernier médicament présentant une efficacité pour combattre ce parasite. Il s’agit du résultat d’une mutation sur un seul gène appelé PfKelch. La souche est apparue dans la région de la ville de Pailin au Cambodge en 2008 et s’est répandue progressivement jusqu’au delta du Mékong en débordant sur la partie est de la Thailande, le sud du Laos et l’est du Vietnam supplantant toutes les autres souches sensibles à l’artemisinine combinée à la piperaquine, une bisquinoline déjà ancienne. Les autorités sanitaires ne disposent plus d’aucun moyen pour combattre le falciparum et cette résistance devient de ce fait une préoccupation internationale pour laquelle il n’existe pas de solution à ce jour.

En l’absence de produits tuant le parasite et sachant que l’homme est le réservoir naturel de ce dernier, il continuera à se répandre d’autant plus vite que de nombreux pays où sévit la malaria ne disposent pas d’insecticides ou en ont interdit l’usage à grande échelle sous la pression des écologistes. Il faut avoir souffert soi-même de cette saleté (ce qui est le cas de votre serviteur) pour comprendre la gravité de la situation et le comportement stupide des « protecteurs de la nature ». Le fait que l’artémisinine ne soit plus efficace revêt un caractère d’une extrême gravité car il faudra peut-être dix ans pour trouver un autre produit efficace. Et la malaria continuera à tuer massivement … à moins, par exemple de réintroduire l’usage massif du DDT ! Quant à la mise au point d’un vaccin, autant rêver.

Source et illustration : The Lancet (www.thelancet.com/infection vol. 17, Octobre 2017)