La menace féministe pour les hommes … comme pour les femmes

Traduction d’un billet de Paul Craig Roberts

« Il y a peu j’ai lu une diatribe de deux féministes sur le site CounterPunch contre les hommes et pas tous les hommes mais seulement les hommes blancs hétérosexuels. Pour un homme de ma génération (je suis de la génération de PCR) il n’est pas toujours facile de comprendre ce que disent les féministes mais j’ai essayé. On semble dire que les femmes vivent dans une société dans laquelle les hommes détiennent le pouvoir et qui croient que la violence envers les femmes est acceptable. La chroniqueuse de CounterPunch poursuit qu’en élevant une accusation au niveau d’un fait les femmes ne devraient pas avoir à prouver ce fait quand elles citent des harassements sexuels et des voies de fait elles feraient bien mieux de prouver leur valeur personnelle plutôt que de citer des faits par principe opposés aux hommes.

Cette chroniqueuse sous-entendrait que toute femme furieuse contre les hommes pour quelque raison que ce soit a le droit de poursuivre n’importe que homme pour des faits qui ne sont pas prouvés. Les hommes (Américains) en général considèrent-ils que la violence envers les femmes est acceptable ? Je ne le crois pas, sauf si ce sont des policiers qui commentent des actes de violences. Les Américains semblent accepter les violences de la police à l’encontre des hommes, des femmes, des enfants, des handicapés et même des chiens … L’autre chroniqueuse déclare que les femmes doivent se vendre pour vivre. Elle affirme, bien qu’étant diplômée d’une prestigieuse université, avoir été obligée d’être strip-teaseuse, danseuse de cabaret et même de s’être prostituée et elle blâme les hommes qu’elle considère comme coupables de ses propres choix.

Personnellement (c’est PCR qui écrit) j’ai beaucoup de respect pour quiconque a été obligé de sacrifier son amour-propre pour survivre. Cette situation arrive dans le monde entier et elle n’est pas l’apanage des femmes. Cette journaliste écrit ceci : « Ce que j’ai appris dans un club de strip-tease a été plus fort que toute autre expérience au sujet de la réalité d’être une femme au XXIe siècle« . Elle déclare avoir appris quel handicap ce que pouvait signifier d’avoir un diplôme et la langue bien pendue. Alors que les hommes dictaient leur loi les femmes étaient complices dans le maintien de ce système inégalitaire. Les femmes complices de cet état de fait acceptent de s’amputer d’une part d’elles-mêmes comme le font d’ailleurs les hommes.

Ce qui a attiré mon attention est le fait d’ « être une femme au XXIe siècle« . Quelle différence y a-t-il entre une femme d’aujourd’hui et une femme de l’ère pré-féministe, celle que j’ai vécu ? Il y avait des féministes qui blâmaient des hommes pour avoir mis certaines femmes sur un piédestal pour les adorer (je pense à certaines actrices d’Hollywood, Rita Hayworth par exemple qui fut adorée par toute une génération d’hommes (et de femmes)). Le respect des femmes qui avait été inculqué aux hommes, enlever son chapeau et se lever quand une femme entrait dans un lieu public, leur ouvrir la porte, les aider à s’asseoir à table, ne jamais dire un mot grossier en leur présence et ne jamais au grand jamais lever la main sur une femme faisaient partie de l’éducation, du quotidien et tout homme agissant dans un autre sens aurait perdu le respect de ses amis et frapper une femme eut été dépasser les bornes …

Les féministes disaient que mettre la femme sur un piédestal c’était pour les hommes un moyen de mieux les dominer. Quel non-sens ! Les membres de ma famille ayant le plus de pouvoir étaient mes grand-mères, ma mère et mes tantes. Les hommes étaient relégués aux seconds rôles, les décisions importantes étaient toujours le fait des femmes. Les féministes ont prétendu qu’elles devaient descendre du piédestal sur lequel les hommes les avaient mises pour se retrouver parmi eux et prouver enfin leur pouvoir sur eux. Les féministes apprirent donc la promiscuité avec les hommes. Le magazine Cosmopolitan écrivit même un article conseillant aux femmes d’avoir des orgasmes avec le plus d’hommes possibles pour prouver leur pouvoir et leur accomplissement. Il y a quelques années j’ai écrit un article relatif aux jeunes hommes désirant se marier et fonder un foyer mais toutes les filles qu’ils connaissaient avaient déjà couché avec tous leurs copains de collège ou d’université. Ils trouvaient impossible d’inviter à leur mariage leurs amis qui avaient déjà eu des relations sexuelles avec la mariée.

Les entreprises ont ensuite contribué à aggraver la situation qui avait été créée les féministes. Alors qu’à l’intérieur du milieu familial le statut des femmes était protégé les entreprises « délocalisaient » leurs employés qui se trouvaient alors isolés de leur famille. Les cellules familiales furent ainsi réduites à néant. Combien d’enfants aujourd’hui ne connaissent ni leurs grand-parents ni leurs oncles et tantes …

Une société qui rabaisse tout à la survie individuelle et au profit ne fait que détruire aussi bien les femmes que les hommes. C’est ce dont les féministes devraient se plaindre. Malheureusement le féminisme a succombé à la politique identitaire et ne peut qu’engendrer le mépris et la haine entre femmes et hommes. À en juger par la croissance du nombre d’homosexuels il y a à l’évidence un nombre de plus en plus réduit d’hommes attirés par les femmes. Par voie de conséquence le féminisme est complice de la destruction tant du statut des femmes que de la société occidentale moderne.

Billet de Paul Craig Roberts paru sur son blog le 27 décembre 2017. J’ai tenté de retrouver la source (CounterPunch) ayant inspiré ce billet à PCR mais sans succès. Illustration : Rita Hayworth dans le film « Gilda » de Charles Vidor (1946) avec Glen Ford