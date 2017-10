Note aux respectés lecteurs de mon blog

Je m’efforce depuis plusieurs années de tenir un blog aussi honnête et précis que possible. Compte tenu de ma liberté d’expression puisque ce blog est totalement gratuit et que je n’ai jamais sollicité mes lecteurs car ce passe-temps est plus un hobby qu’un canal de propagande comme beaucoup de blogs à caractère commercial, j’aborde donc tous les sujets que les médias prennent soin de déformer sans scrupule. Je ne suis affilié à aucun parti politique et n’oeuvre pour les intérêts d’aucune société commerciale ou industrielle, quelle qu’elle soit. Ma liberté d’expression est donc une valeur, peut-être le dernier privilège que l’on peut encore défendre becs et ongles dans la sphère privée, alors il m’arrive parfois, souvent même, de soulever la poussière et de mettre mes mains dans des paniers de crabes, pour ne pas dire d’oursins !

Etant un ancien scientifique ayant consacré la majeure partie de ma vie professionnelle à la recherche fondamentale je constate une dérive anti-scientifique répandue par les milieux politiques et les médias. Les débats sont alimentés le plus souvent par des idéologues qui n’ont aucune culture scientifique et qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Je citerai par exemple la dangerosité des OGMs, le réchauffement climatique d’origine humaine, l’énergie nucléaire ou encore les adeptes d’un monde sans vaccins, sans oublier la dangerosité du fipronil ou du glyphosate et de bien d’autres substances qui n’ont de dangereux que l’ignorance dans laquelle on nage à leur sujet. Car tout est politique et idéologique dans ces quelques domaines que je viens de citer et il y en a beaucoup d’autres.

Mon esprit scientifique encore animé de rigueur, en quelque sorte une déformation professionnelle, m’oblige lors de la rédaction d’un papier que je vais mettre en ligne sur mon blog à être aussi critique que possible et à recouper le maximum de sources d’information. Et mettre en cause cette rigueur lors d’une sorte de forum comme par exemple l’avalanche de commentaires au sujet de la mise en place de la vaccination obligatoire en France, comme en Italie ou encore en Slovénie, m’a chagriné pour ne pas dire dérangé.

Mon blog n’est pas un forum d’opinion, il vous livre des informations provenant de sources reconnues pour leur véracité et prenez les comme vous voudrez, selon que vous êtes ouverts à la vérité et non pas à d’obscures motivations de groupes d’activistes qui n’ont pas fait l’effort de remettre un seul instant en cause l’opinion souvent erronée qu’ils se sont forgé les yeux fermés afin d’assouvir des agendas politiques que nos descendants dénonceront comme autant d’impostures.

Je prie donc mes lecteurs de ne se limiter qu’à des commentaires dûment motivés accompagnés de références crédibles et vérifiées au préalable et de surcroit orthographiés correctement (c’est la moindre des civilités), au risque de me voir obligé de fermer tous ces commentaires quels qu’ils soient. Bonnes lectures !