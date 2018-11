Nouvelles du ciel

Comme chaque automne je me rends à Tokyo et au retour le long vol d’une durée de 14h30 de Tokyo à Madrid est quelque peu éprouvant. Pas beaucoup d’occupations à bord, je ne regarde pas les imbécillités filmographiques d’une médiocrité désespérante. Je me suis donc plongé dans la lecture du dernier essai d’Emmanuel Todd « Où en sommes nous ? » bien que n’ayant pas encore lu le gros pavé du même auteur « Origine des systèmes familiaux » mais j’ai découvert quantités de faits que j’ignorais totalement.

Et j’ai aussi regardé le ciel un peu déçu de ne pas voir d’aurores boréales comme au printemps dernier lors de mon voyage aller en direction de Tokyo car le ciel était encore très clair. Et comme je m’intéresse au climat il est enrichissant d’observer le ciel d’une altitude de 11000 mètres avec une température extérieure de moins 65 degrés C. Le ciel devrait être parfaitement exempt de nuages pour voir éventuellement quelques étoiles et constellations. Ce n’était pas le cas car la nuit polaire n’était pas du tout totale, ayant décollé de Tokyo vers 12h30. Dans une région située au sud-ouest de Iakoutsk survolant la plaine traversée par la Léna j’ai saisi cette photo du ciel :

On distingue vaguement un enchevêtrement de rivières gelées au sol, probablement des affluents de ce fleuve immense. Puis l’horizon d’un bleu profond. Mais ce qui m’a intrigué était la présence d’une couche nuageuse très ténue à une altitude bien supérieure à celle atteinte par l’aéronef. Est-ce déjà l’apparition de ces noyaux de condensations provoqués par les rayons cosmiques qu’a mentionné Svensmark dans ses travaux puisque l’activité magnétique du Soleil est en train de s’effondrer ? Je ne dispose d’aucun élément de réponse mais je pencherais volontiers pour cette dernière hypothèse et si c’est le cas alors il n’y a aucune raison pour qu’une telle couche de cristaux de glace à très haute altitude, peut-être à 20000 mètres voire plus, n’existe pas partout autour de la Terre. Auquel cas le climat pourrait bien se refroidir plus rapidement que ne le prévoient les géophysiciens.

Note à l’intention de mes lecteurs. Je risque de ne pas pouvoir me connecter à internet à partir de ce vendredi 9 novembre et pendant une semaine.