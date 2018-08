Réchauffement global du climat : une négation de l’histoire.

Depuis le mois de juin de cette année 2018 les médias ne cessent d’évoquer toutes sortes de catastrophes de par le monde et il n’y a ainsi plus aucun doute : tous les incendies, les inondations et les épisodes de canicule sont provoqués, selon les journalistes, par le réchauffement climatique global. Des dizaines de morts en Grèce, la forêt boréale suédoise en feu dans le grand nord, des incendies en Californie, des vagues de chaleur à Tokyo, des inondations meurtrières dans le sud du Japon, des températures record en Algérie, au Maroc et à Oman, une sécheresse exceptionnelle en Floride, des orages violents en Europe en particulier en Suisse … Il faudrait des milliers de pages pour énumérer tous ces évènements estivaux. Mais est-ce vraiment le réchauffement du climat qui doit être directement mis en cause ?

Tony Heller s’est amusé sur son blog realclimatescience.com à répertorier toutes sortes de catastrophes de ce type ayant eu lieu dans un passé récent.

En voici quelques pépites.

Et Tony Heller de conclure qu’il ne faut pas oublier de mentionner les évènements du passé qui mettent à mal l’idéologie climatique totalitaire actuelle. Quand on s’oppose aux évidences historiques et scientifiques voila ce qui pourrait de nouveau arriver :

Première illustration : la Une du Temps de Genève de ce 3 août 2018